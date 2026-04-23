Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Скидка 45% и пустой кошелек: новая ловушка для туристов, которая выглядит как мечта

Мечта о дешевом море превращается в цифровой капкан. Мошенники вышли на охоту, используя "горящие туры" как наживку для отпускников. Схемы стали тоньше: поддельные сайты-клоны, накрученные отзывы и агрессивный маркетинг в мессенджерах. Вместо шезлонгов и системы "все включено" доверчивые туристы получают пустой счет и заблокированный контакт "менеджера".

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Паспорт на чемодане

Как работают схемы: механика обмана

Злоумышленники создают страницы в соцсетях и каналы в мессенджерах, которые визуально не отличить от ресурсов известных брендов. Используются реальные логотипы, а для придания веса — покупные подписчики и восторженные комментарии. Главный инструмент давления — искусственный дефицит. Теги "скидка 45%" или "осталось два места" заставляют людей принимать решение на бегу, забывая о проверке контрагента.

"Злоумышленники публикуют туры в популярные направления с ценами значительно ниже рыночных. Используют теги "горящая путевка", "скидка 35-45%", "осталось два места" — чтобы создать искусственную срочность", — рассказал в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Жертве быстро отвечает "менеджер", подтверждает бронирование и высылает убедительные документы. Финальный аккорд — просьба внести предоплату через фишинговую ссылку или прямым переводом на карту физического лица. После зачисления денег "агентство" исчезает, а отпуск в Египте или другой стране оказывается фикцией.

Красные флаги: как вычислить фальшивку

Главный маркер опасности — цена. Если предложение дешевле рынка более чем на 15%, это повод для тотальной проверки. Реальные туроператоры не работают в убыток. Также стоит обратить внимание на способ оплаты: легальные компании используют официальные платежные шлюзы, а не просят "скинуть на карту" другу или бухгалтеру.

"Настоящий туроператор или агентство имеет официальный сайт с доменом, который легко найти в интернете, и юридический адрес. Посмотрите отзывы не только на их странице, но и на независимых площадках", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Параметр Признак мошенничества
Способ оплаты Перевод на карту физлица или по номеру телефона
Цена тура Ниже рыночной на 30-50% без внятных причин
Коммуникация Настойчивое требование совершить оплату "прямо сейчас"

Иногда аферисты просят указать текущий баланс карты, маскируя это необходимостью избежать блокировки при крупном переводе. Это ловушка: так они выясняют, сколько денег можно украсть. Будь то отдых на Азовском море или сложный маршрут в Азию, правила безопасности едины.

Алгоритм защиты и план действий при обмане

Если данные карты уже введены на сомнительном сайте или перевод совершен, время работает против вас. Первый шаг — немедленная блокировка счета через банковское приложение. Вторым этапом нужно зафиксировать все улики: сохранить скриншоты переписки, ссылки на поддельные ресурсы и реквизиты получателя.

"Важно сохранить всю переписку, скриншоты объявления и реквизиты, на которые были отправлены средства. После этого важно обратиться в полицию с заявлением", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Помните, что безопасность начинается с осознанного выбора. Не переходите по ссылкам из спам-рассылок, даже если вам предлагают шикарные выходные и прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Астану по цене обеда. Перед оплатой всегда проверяйте доменное имя сайта в адресной строке — оно может отличаться от оригинала всего на один символ.

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве в туризме

Как быстро распознать фишинговый сайт туроператора?

Обратите внимание на URL-адрес. Мошенники часто заменяют буквы на цифры (например, o на 0) или добавляют лишние слова к известному бренду. Также на таких сайтах часто не работают второстепенные ссылки (разделы "О компании", "Контакты").

Безопасно ли покупать туры через Telegram-каналы?

Покупка в мессенджере — это риск. Используйте их только для первичного поиска информации, но бронирование и оплату проводите на официальном сайте компании, который имеет защищенный протокол (замочек в адресной строке).

Что делать, если тур куплен, а агент перестал выходить на связь?

Немедленно звоните в банк для попытки чарджбэка (отмены транзакции) и пишите заявление в полицию. Параллельно проверьте в реестре туроператоров, существует ли такая компания вообще.

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отдых советы отпуск туризм путешествие безопасность мошенничество экспертное мнение
Сейчас читают
Мир. Новости мира
Бизнес
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.