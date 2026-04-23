Скидка 45% и пустой кошелек: новая ловушка для туристов, которая выглядит как мечта

Мечта о дешевом море превращается в цифровой капкан. Мошенники вышли на охоту, используя "горящие туры" как наживку для отпускников. Схемы стали тоньше: поддельные сайты-клоны, накрученные отзывы и агрессивный маркетинг в мессенджерах. Вместо шезлонгов и системы "все включено" доверчивые туристы получают пустой счет и заблокированный контакт "менеджера".

Как работают схемы: механика обмана

Злоумышленники создают страницы в соцсетях и каналы в мессенджерах, которые визуально не отличить от ресурсов известных брендов. Используются реальные логотипы, а для придания веса — покупные подписчики и восторженные комментарии. Главный инструмент давления — искусственный дефицит. Теги "скидка 45%" или "осталось два места" заставляют людей принимать решение на бегу, забывая о проверке контрагента.

"Злоумышленники публикуют туры в популярные направления с ценами значительно ниже рыночных. Используют теги "горящая путевка", "скидка 35-45%", "осталось два места" — чтобы создать искусственную срочность", — рассказал в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Жертве быстро отвечает "менеджер", подтверждает бронирование и высылает убедительные документы. Финальный аккорд — просьба внести предоплату через фишинговую ссылку или прямым переводом на карту физического лица. После зачисления денег "агентство" исчезает, а отпуск в Египте или другой стране оказывается фикцией.

Красные флаги: как вычислить фальшивку

Главный маркер опасности — цена. Если предложение дешевле рынка более чем на 15%, это повод для тотальной проверки. Реальные туроператоры не работают в убыток. Также стоит обратить внимание на способ оплаты: легальные компании используют официальные платежные шлюзы, а не просят "скинуть на карту" другу или бухгалтеру.

"Настоящий туроператор или агентство имеет официальный сайт с доменом, который легко найти в интернете, и юридический адрес. Посмотрите отзывы не только на их странице, но и на независимых площадках", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Параметр Признак мошенничества Способ оплаты Перевод на карту физлица или по номеру телефона Цена тура Ниже рыночной на 30-50% без внятных причин Коммуникация Настойчивое требование совершить оплату "прямо сейчас"

Иногда аферисты просят указать текущий баланс карты, маскируя это необходимостью избежать блокировки при крупном переводе. Это ловушка: так они выясняют, сколько денег можно украсть. Будь то отдых на Азовском море или сложный маршрут в Азию, правила безопасности едины.

Алгоритм защиты и план действий при обмане

Если данные карты уже введены на сомнительном сайте или перевод совершен, время работает против вас. Первый шаг — немедленная блокировка счета через банковское приложение. Вторым этапом нужно зафиксировать все улики: сохранить скриншоты переписки, ссылки на поддельные ресурсы и реквизиты получателя.

"Важно сохранить всю переписку, скриншоты объявления и реквизиты, на которые были отправлены средства. После этого важно обратиться в полицию с заявлением", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Помните, что безопасность начинается с осознанного выбора. Не переходите по ссылкам из спам-рассылок, даже если вам предлагают шикарные выходные и прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Астану по цене обеда. Перед оплатой всегда проверяйте доменное имя сайта в адресной строке — оно может отличаться от оригинала всего на один символ.

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве в туризме

Как быстро распознать фишинговый сайт туроператора?

Обратите внимание на URL-адрес. Мошенники часто заменяют буквы на цифры (например, o на 0) или добавляют лишние слова к известному бренду. Также на таких сайтах часто не работают второстепенные ссылки (разделы "О компании", "Контакты").

Безопасно ли покупать туры через Telegram-каналы?

Покупка в мессенджере — это риск. Используйте их только для первичного поиска информации, но бронирование и оплату проводите на официальном сайте компании, который имеет защищенный протокол (замочек в адресной строке).

Что делать, если тур куплен, а агент перестал выходить на связь?

Немедленно звоните в банк для попытки чарджбэка (отмены транзакции) и пишите заявление в полицию. Параллельно проверьте в реестре туроператоров, существует ли такая компания вообще.

