Бухара и Самарканд за копейки: сколько реально стоит неделя в Узбекистане для семьи

Узбекистан превратился в главный туристический магнит для россиян, предлагая гремучую смесь из запахов зиры, бирюзовой мозаики и восточного гостеприимства. Здесь апрель открывает дешёвые окна в путешествия, позволяя сбежать от затянувшейся российской зимы в цветущие сады Махалли. Недельный вояж семьи из четырех человек по маршруту Бухара — Самарканд — это тест-драйв кошелька на прочность и погружение в мир, где цена — понятие растяжимое.
Перелет в Узбекистан — самая увесистая статья расходов, съедающая почти половину бюджета. Прямые рейсы из Москвы в Бухару и Самарканд выполняют "Аэрофлот" и UTair. Выбор авиакомпании — это не только про кресла, но и про скрытые платежи.
"Аэрофлот" берет своей предсказуемостью: питание и 10 кг ручной клади включены. UTair играет агрессивнее: за каждое движение, будь то выбор места рядом с ребенком или лишний килограмм в сумке, придется доплатить.
"При планировании перелета в Узбекистан важно учитывать не только базовую стоимость билета, но и время вылета. Ранние утренние рейсы часто дешевле, но они "крадут" первый день отдыха из-за усталости после бессонной ночи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.
Итого за перелет на четверых в обе стороны придется выложить около 103 000 рублей. Хитрость в том, чтобы прилетать в один город, а улетать из другого — это экономит время на обратную дорогу внутри страны и позволяет увидеть больше, чем просто один стандартный мегаполис.
В Узбекистане правят наличные. Безопасные страны для туризма 2026 года по-прежнему требуют от путешественника гибкости в вопросах валюты. Хотя официальный курс колеблется в районе 140 сум за рубль, способы обмена могут радикально менять математику поездки. Карты UnionPay российских банков работают, но терминалы в старых лавках Бухары часто "капризничают", требуя чип или ПИН-код вместо бесконтактной оплаты.
|Способ оплаты
|Нюансы
|Наличные (рубли/доллары)
|Лучший курс у частных менял и в банках. Высокий риск переплатить в отельных автоматах.
|Карта UnionPay (РФ)
|Принимается в 80% мест. Комиссия за снятие в банкоматах — около 1%.
Главная ловушка — автоматические обменники в отелях. Пока Узбекистан предлагает уникальный опыт гостеприимства, его техника может безжалостно срезать до 10% на разнице курсов. Ошибка с обмена суммы за проживание способна облегчить кошелек на 4000-5000 рублей на ровном месте.
"Для бронирования отелей в Узбекистане лучше использовать Booking, но выбирать варианты с оплатой на месте. Это дает свободу маневра: если наличные закончатся, всегда можно договориться об оплате картой через терминал отеля-партнера", — отметила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Перемещение между Бухарой и Самаркандом — это скоростной поезд "Афросиаб". Билеты исчезают из продажи за месяц, поэтому отдых в Узбекистане 2026 нужно планировать заранее. Если не успели купить на официальном сайте ж/д ведомства через иностранную карту, придется переплачивать агрегаторам. Цена билета может вырасти с 5000 до 8000 рублей только за счет сервисных сборов.
Внутри городов спасает "Яндекс.Такси". Это дешево — поездка редко обходится дороже 150 рублей. Однако приложение не привязывает российские карты. Наличные нужны всегда, иначе вы рискуете застрять в центре Самарканда без возможности оплатить водителю его труд. В Бухаре же стоит опасаться "тук-тукеров". Цена в 30 тысяч сум за час легко превращается в 300 тысяч по завершении прогулки из-за "трудности перевода".
Кухня — это нефть Узбекистана. Каждый город защищает свой рецепт плова как государственную тайну. В Бухаре он диетический, слоистый, в Самарканде — мощный, пропитанный кунжутным маслом. Чтобы не разориться в туристических ресторанах с чеком в 4000 рублей, паломничество стоит совершать в "Центры плова". Здесь за 1000 рублей накормят всю семью так, что ужин станет лишним.
"Настоящий плов в Узбекистане заканчивается к двум часам дня. Если вам предлагают его вечером в ресторане, скорее всего, это разогретое блюдо. Ищите локальные точки, где стоят огромные казаны — там пульс настоящей гастрономии", — рассказал в интервью Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин.
Достопримечательности вроде Регистана или Шахи-Зинда требуют отдельного бюджета. Вход для иностранцев стоит в разы дороже, чем для местных. На круг посещение главных святынь и дворцов обойдется семье в 15 000 рублей.
Не забудьте заложить бюджет на сувениры: шелковые платки, керамические пиалы и горы специй манят сильнее, чем витрины люксовых бутиков. Традиции Узбекистана подразумевают торг — без него вы не только переплатите, но и лишите продавца удовольствия от общения.
Нет, для въезда достаточно заграничного паспорта. Находиться в стране без визы можно до 90 дней, но обязательна регистрация, которую обычно делают в отелях.
Достаточно обычной медицинской страховки. Но если планируете активный отдых (например, походы в горы или аквапарки), убедитесь, что в полис включена соответствующая опция.
В Бухаре товары более камерные и ремесленные, в Самарканде на Сиабском базаре выбор шире, но нужно жестко торговаться. Цены на специи и чай примерно одинаковы.
