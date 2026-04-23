Бухара и Самарканд за копейки: сколько реально стоит неделя в Узбекистане для семьи

Узбекистан превратился в главный туристический магнит для россиян, предлагая гремучую смесь из запахов зиры, бирюзовой мозаики и восточного гостеприимства. Здесь апрель открывает дешёвые окна в путешествия, позволяя сбежать от затянувшейся российской зимы в цветущие сады Махалли. Недельный вояж семьи из четырех человек по маршруту Бухара — Самарканд — это тест-драйв кошелька на прочность и погружение в мир, где цена — понятие растяжимое.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Gagnon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регистан Саламандр Узбекистан

Логика неба: как не переплатить за билеты

Перелет в Узбекистан — самая увесистая статья расходов, съедающая почти половину бюджета. Прямые рейсы из Москвы в Бухару и Самарканд выполняют "Аэрофлот" и UTair. Выбор авиакомпании — это не только про кресла, но и про скрытые платежи.

"Аэрофлот" берет своей предсказуемостью: питание и 10 кг ручной клади включены. UTair играет агрессивнее: за каждое движение, будь то выбор места рядом с ребенком или лишний килограмм в сумке, придется доплатить.

"При планировании перелета в Узбекистан важно учитывать не только базовую стоимость билета, но и время вылета. Ранние утренние рейсы часто дешевле, но они "крадут" первый день отдыха из-за усталости после бессонной ночи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Итого за перелет на четверых в обе стороны придется выложить около 103 000 рублей. Хитрость в том, чтобы прилетать в один город, а улетать из другого — это экономит время на обратную дорогу внутри страны и позволяет увидеть больше, чем просто один стандартный мегаполис.

Финансовые игры: карты, рубли и "менялы"

В Узбекистане правят наличные. Безопасные страны для туризма 2026 года по-прежнему требуют от путешественника гибкости в вопросах валюты. Хотя официальный курс колеблется в районе 140 сум за рубль, способы обмена могут радикально менять математику поездки. Карты UnionPay российских банков работают, но терминалы в старых лавках Бухары часто "капризничают", требуя чип или ПИН-код вместо бесконтактной оплаты.

Способ оплаты Нюансы Наличные (рубли/доллары) Лучший курс у частных менял и в банках. Высокий риск переплатить в отельных автоматах. Карта UnionPay (РФ) Принимается в 80% мест. Комиссия за снятие в банкоматах — около 1%.

Главная ловушка — автоматические обменники в отелях. Пока Узбекистан предлагает уникальный опыт гостеприимства, его техника может безжалостно срезать до 10% на разнице курсов. Ошибка с обмена суммы за проживание способна облегчить кошелек на 4000-5000 рублей на ровном месте.

"Для бронирования отелей в Узбекистане лучше использовать Booking, но выбирать варианты с оплатой на месте. Это дает свободу маневра: если наличные закончатся, всегда можно договориться об оплате картой через терминал отеля-партнера", — отметила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Железные дороги и такси: ловушки логистики

Перемещение между Бухарой и Самаркандом — это скоростной поезд "Афросиаб". Билеты исчезают из продажи за месяц, поэтому отдых в Узбекистане 2026 нужно планировать заранее. Если не успели купить на официальном сайте ж/д ведомства через иностранную карту, придется переплачивать агрегаторам. Цена билета может вырасти с 5000 до 8000 рублей только за счет сервисных сборов.

Внутри городов спасает "Яндекс.Такси". Это дешево — поездка редко обходится дороже 150 рублей. Однако приложение не привязывает российские карты. Наличные нужны всегда, иначе вы рискуете застрять в центре Самарканда без возможности оплатить водителю его труд. В Бухаре же стоит опасаться "тук-тукеров". Цена в 30 тысяч сум за час легко превращается в 300 тысяч по завершении прогулки из-за "трудности перевода".

Гастрономический гид: где искать настоящий плов

Кухня — это нефть Узбекистана. Каждый город защищает свой рецепт плова как государственную тайну. В Бухаре он диетический, слоистый, в Самарканде — мощный, пропитанный кунжутным маслом. Чтобы не разориться в туристических ресторанах с чеком в 4000 рублей, паломничество стоит совершать в "Центры плова". Здесь за 1000 рублей накормят всю семью так, что ужин станет лишним.

"Настоящий плов в Узбекистане заканчивается к двум часам дня. Если вам предлагают его вечером в ресторане, скорее всего, это разогретое блюдо. Ищите локальные точки, где стоят огромные казаны — там пульс настоящей гастрономии", — рассказал в интервью Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин.

Достопримечательности вроде Регистана или Шахи-Зинда требуют отдельного бюджета. Вход для иностранцев стоит в разы дороже, чем для местных. На круг посещение главных святынь и дворцов обойдется семье в 15 000 рублей.

Не забудьте заложить бюджет на сувениры: шелковые платки, керамические пиалы и горы специй манят сильнее, чем витрины люксовых бутиков. Традиции Узбекистана подразумевают торг — без него вы не только переплатите, но и лишите продавца удовольствия от общения.

Ответы на популярные вопросы об Узбекистане

Нужна ли виза в Узбекистан для граждан РФ?

Нет, для въезда достаточно заграничного паспорта. Находиться в стране без визы можно до 90 дней, но обязательна регистрация, которую обычно делают в отелях.

Какую страховку лучше оформить?

Достаточно обычной медицинской страховки. Но если планируете активный отдых (например, походы в горы или аквапарки), убедитесь, что в полис включена соответствующая опция.

Где лучше покупать сувениры: в Бухаре или Самарканде?

В Бухаре товары более камерные и ремесленные, в Самарканде на Сиабском базаре выбор шире, но нужно жестко торговаться. Цены на специи и чай примерно одинаковы.

