Цена спокойного отдыха: как правильно вести себя на египетских пляжах в сезон акул

Апрель в Египте знаменует перемены не только в температурных графиках, но и в биологических циклах Красного моря. Сезон размножения акул заставляет хищников подходить ближе к береговой линии в поисках пропитания. Туристам, планирующим отпуск в Египте, стоит осознавать специфику региона и соблюдать меры предосторожности.
С середины весны миграционные процессы и зов природы направляют акул к обжитым участкам акватории. Специалисты фиксируют повышенную концентрацию особей вблизи Шарм-эш-Шейха и Хургады. Особую осмотрительность следует проявлять в районах Рас-Мохаммед и Набк.
"Апрель — пик биологической активности хищников. Миграция и нерест заставляют их активно искать кормовую базу, что делает встречу с акулой у берега статистически более вероятной", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Египетские власти делают ставку на туристический рынок, поэтому отели категорий 4-5 звезд внедряют многоуровневые системы безопасности. Акватории отелей защищают сетями, а ситуация в воде мониторится с помощью дронов и усиленных патрулей спасателей.
|Локация
|Уровень безопасности
|Отельные пляжи (4-5*)
|Сети, дроны, спасатели
|Дикие пляжи
|Полное отсутствие защиты
Риски кратно возрастают при посещении необорудованных зон. Туристам рекомендуется выбирать проверенные локации, даже если целью поездки является экзотика.
"Стандартная страховка зачастую не покрывает серьезные инциденты, связанные с природной стихией. Расширение пакета — необходимость, а не прихоть, если вы планируете активности вне отельных зон", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.
Биологи предупреждают: акула — это хищник с отточенными инстинктами. Если особь настроена агрессивно, никакая психология путешествий не поможет. Однако можно снизить вероятность "интереса" со стороны рыбы.
Главные табу в воде: свежие раны (запах крови) и наличие мясной или рыбной пищи. Резкие, панические движения создают вибрацию, имитирующую раненую добычу. Эксперты советуют имитировать "дрейфующее бревно" при встрече с хищником, сохраняя полное спокойствие.
"Человек — чужеродный объект в среде обитания акулы. Важно понимать, что в некоторых регионах опасны даже дикие пляжи, где заплывы по колено могут завершиться атакой из-за охотничьего инстинкта особи", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.
Организованные пляжи отелей высокого класса предоставляют достаточный уровень защиты. Риски минимальны при соблюдении правил безопасности.
Сети блокируют проход крупных особей к берегу, эффективно минимизируя вероятность контакта, однако не дают 100% гарантии на диких пляжах.
Увидеть акулу в мутной воде или при активном волнении сложно. Главное — отсутствие паники и ограничение пребывания в воде в сумерках.
Стандартный пакет покрывает базовые расходы. Для рисков, связанных с атаками морских хищников или активным отдыхом, рекомендуется оформлять расширенный полис.
