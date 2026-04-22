Комфорт превыше всего: как Вьетнам становится доступным курортом для всей России

Российские туристы массово переключаются на азиатские направления. Туроператор Anex резко масштабировал программу прямых перелетов во Вьетнам, добавив рейсы в Дананг из ключевых региональных центров. Подобное расширение подтверждает устойчивый спрос на качественный отдых, где логистика играет не последнюю роль.
Летнее расписание Anex пополнилось прямыми вылетами в Дананг из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Казани. Теперь авиакомпания VietJet Air связывает с вьетнамским курортом девять крупных городов России. Помимо новичков, в списке остались Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Новокузнецк и Хабаровск. Полеты выполняются на широкофюзеляжных Airbus A330.
"Туристы сейчас крайне требовательны к удобству доставки. Прямой рейс без пересадок — это главный драйвер продаж, даже если стоимость пакета чуть выше альтернатив с пересадками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристическому рынку Илья Роденко.
К программе подключился и туроператор "Интурист", который предлагает пакетные туры на рейсах VietJet Air. Из столицы рейсы стартуют 21 мая и продлятся до конца октября с частотой трижды в неделю. Из других регионов (Новосибирск, Красноярск, Казань) самолеты будут летать каждые 10-11 дней.
Интерес к Данангу превысил все прогнозы аналитиков. Бронирования идут не только на ближайшие даты, но и "на глубину" — заявки фиксируются даже на конец сентября. При этом Вьетнам перестал восприниматься как нишевое направление, постепенно догоняя популярные российские курорты.
"Спрос на все курорты Вьетнама сейчас находится на подъёме, поэтому решение о расширении полётной программы в Дананг — логичное и актуальное", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
Помимо Дананга, операторы сохраняют высокую интенсивность полетов в Нячанг, охватывая 11 городов. Для любителей новинок "Интурист" запустил пакеты с вылетом из Уфы, что делает международный туризм более доступным для жителей Башкирии.
Перелеты из Москвы и Казани имеют комфортные слоты: вылет в 23:55, прибытие во Вьетнам в обед следующего дня. Из Сибири (Новосибирск/Красноярск) самолеты вылетают в три часа ночи, проводя в воздухе около восьми часов. Важно учитывать нормы провоза багажа: они варьируются от 15 до 20 кг в зависимости от пункта вылета.
|Города вылета
|Норма багажа
|Барнаул, Новокузнецк
|15 кг + 7 кг ручная кладь
|Москва, Казань, Новосибирск и др.
|20 кг + 7 кг ручная кладь
"Длительные перелеты требуют тщательной подготовки. Рекомендую туристам сразу изучить правила авиакомпании, так как ограничения по весу могут испортить впечатление от отпуска еще до посадки в самолет", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
