Ирина Соколова

Комфорт превыше всего: как Вьетнам становится доступным курортом для всей России

Российские туристы массово переключаются на азиатские направления. Туроператор Anex резко масштабировал программу прямых перелетов во Вьетнам, добавив рейсы в Дананг из ключевых региональных центров. Подобное расширение подтверждает устойчивый спрос на качественный отдых, где логистика играет не последнюю роль.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
География полетов: девять городов на карте

Летнее расписание Anex пополнилось прямыми вылетами в Дананг из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Казани. Теперь авиакомпания VietJet Air связывает с вьетнамским курортом девять крупных городов России. Помимо новичков, в списке остались Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Новокузнецк и Хабаровск. Полеты выполняются на широкофюзеляжных Airbus A330.

"Туристы сейчас крайне требовательны к удобству доставки. Прямой рейс без пересадок — это главный драйвер продаж, даже если стоимость пакета чуть выше альтернатив с пересадками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристическому рынку Илья Роденко.

К программе подключился и туроператор "Интурист", который предлагает пакетные туры на рейсах VietJet Air. Из столицы рейсы стартуют 21 мая и продлятся до конца октября с частотой трижды в неделю. Из других регионов (Новосибирск, Красноярск, Казань) самолеты будут летать каждые 10-11 дней.

Почему Вьетнам стал хитом сезона

Интерес к Данангу превысил все прогнозы аналитиков. Бронирования идут не только на ближайшие даты, но и "на глубину" — заявки фиксируются даже на конец сентября. При этом Вьетнам перестал восприниматься как нишевое направление, постепенно догоняя популярные российские курорты.

"Спрос на все курорты Вьетнама сейчас находится на подъёме, поэтому решение о расширении полётной программы в Дананг — логичное и актуальное", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Помимо Дананга, операторы сохраняют высокую интенсивность полетов в Нячанг, охватывая 11 городов. Для любителей новинок "Интурист" запустил пакеты с вылетом из Уфы, что делает международный туризм более доступным для жителей Башкирии.

Логистика и багаж: важные детали

Перелеты из Москвы и Казани имеют комфортные слоты: вылет в 23:55, прибытие во Вьетнам в обед следующего дня. Из Сибири (Новосибирск/Красноярск) самолеты вылетают в три часа ночи, проводя в воздухе около восьми часов. Важно учитывать нормы провоза багажа: они варьируются от 15 до 20 кг в зависимости от пункта вылета.

Города вылета Норма багажа
Барнаул, Новокузнецк 15 кг + 7 кг ручная кладь
Москва, Казань, Новосибирск и др. 20 кг + 7 кг ручная кладь

"Длительные перелеты требуют тщательной подготовки. Рекомендую туристам сразу изучить правила авиакомпании, так как ограничения по весу могут испортить впечатление от отпуска еще до посадки в самолет", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о поездках во Вьетнам

Сколько времени занимает перелет из Москвы в Дананг?

Время в пути составляет порядка 10 часов при вылете из Москвы и около 11 часов на обратном маршруте.

Какие авиакомпании выполняют перелеты?

Перевозку осуществляет вьетнамский авиаперевозчик VietJet Air на лайнерах модели Airbus A330.

Можно ли выбрать пакетный тур у другого оператора?

Да, туроператор "Интурист" также предлагает пакеты с перелетами на рейсах VietJet Air, включая новые направления из Уфы.

Какие ограничения по весу багажа действуют для большинства городов?

Для Москвы, Красноярска, Новосибирска, Казани и других крупных центров установлена норма в 20 кг багажа и 7 кг ручной клади.

Экспертная проверка: эксперт по туристическому рынку Илья Роденко, турагент Анастасия Крылова, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
