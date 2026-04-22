Анастасия Крылова

Чтобы не остаться с кирпичом: какие зарядные устройства разрешат пронести в самолёт без проблем

Внешние аккумуляторы стали неотъемлемой частью снаряжения современного путешественника, однако полет с ними превращается в квест. Авиационные службы ужесточают контроль, реагируя на любые риски возгорания литиевых элементов. Разбираемся, как избежать конфликтов на досмотре и не остаться с "кирпичом" вместо гаджета в аэропорту.

пауэрбанк
Фото: https://commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пауэрбанк

Технический лимит и маркировка

Международные стандарты IATA диктуют жесткие границы. Устройства мощностью до 100 Вт·ч принимаются к провозу на борт свободно — это стандартные модели емкостью около 20-27 тысяч мАч. Если ваш power bank мощнее, готовьте аргументы. Устройства до 160 Вт·ч требуют предварительного одобрения перевозчика, а свыше этого показателя — попадают под полный запрет. Ошибки здесь недопустимы, иначе вещь останется в камере хранения аэропорта.

"Главный критерий при проверке — читаемость характеристик на корпусе. Если цифры стерлись или изначально были нанесены небрежно, досмотровые службы классифицируют аккумулятор как потенциальную угрозу. Это не прихоть, а вопрос безопасности полетов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Логика авиационной безопасности

Основное требование — только ручная кладь. Забудьте об отправке пауэрбанка в багажный отсек. Там риск неконтролируемого замыкания или механического повреждения возрастает кратно. Подобные инциденты случаются даже в международных перелетах, поэтому службы безопасности мониторят сумки через интроскопы с особой тщательностью.

Тип аккумулятора Условия провоза
До 100 Вт·ч Свободно в ручной клади
100-160 Вт·ч До 2 штук с разрешения авиакомпании
Свыше 160 Вт·ч Запрещено к перевозке

"Пауэрбанк — это химический реактор в миниатюре. Туристы часто забывают, что перепады давления и температуры в полете могут спровоцировать критическую ситуацию. Поэтому я всегда советую упаковывать их в изолирующую тару", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Реалии российских досмотров

В московских авиаузлах — Шереметьево, Домодедово, Внуково — алгоритмы отлажены. Инспекторы ищут потенциальные очаги воспламенения. Ваша задача — минимизировать время общения с сотрудниками. Выкладывайте устройства на лоток заранее, как и электронику. Если аккумулятор лежит на дне чемодана под горой одежды, это вызовет лишние подозрения при сканировании.

Для пересчета емкости используйте формулу: (мАч x Вольты) / 1000 = Вт·ч. Обычно производители указывают напряжение 3,7 В. Не полагайтесь на китайские бренды без сертификации, если на корпусе нет четких данных — инспектору будет проще изъять устройство, чем разбираться в хитросплетениях спецификаций.

"Сейчас спрос на внутренние перелеты растет, и авиакомпании не горят желанием брать на себя риски из-за гаджетов. Изучайте правила перевозчика на официальных сайтах до покупки билета, а не в очереди на досмотр", — сказала в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о перевозке пауэрбанков

Почему нельзя сдавать пауэрбанк в багаж?

В грузовом отсеке нет возможности локализовать возгорание аккумулятора. Короткое замыкание в багаже может привести к катастрофе.

Что делать, если маркировка стерлась?

Такое устройство с высокой вероятностью к провозу не допустят. Лучше оставить дорогой пауэрбанк дома и купить новый с четкими характеристиками.

Нужно ли упаковывать аккумулятор отдельно?

Да. Рекомендуется использовать специальный чехол или плотный закрытый зип-пакет, чтобы предотвратить соприкосновение контактов с металлическими предметами.

Будут ли проблемы, если у меня пять пауэрбанков?

Да, излишнее количество устройств в ручной клади вызовет вопросы у службы авиационной безопасности. Ограничьтесь необходимым минимумом.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы путешествия авиаперелеты безопасность
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
