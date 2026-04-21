Алексей Трусов

Хитрость 2026 года: как отдохнуть в Карелии в три раза дешевле, пока другие боятся туда ехать

Российский туристический рынок лихорадит: летом 2026 года привычные маршруты-хиты рискуют остаться без привычного ажиотажа. По данным АТОР, объем бронирований организованных туров сократился на 20%. Люди не перестали ездить, но сменили вектор. Пока одни направления пустеют, другие ставят рекорды. Разбираемся, где этим летом будет непривычно просторно.

Ладожское озеро в Карелии
Ладожское озеро в Карелии

Карелия: тишина возвращается?

Карелия долгое время была магнитом для тех, кто искал уединения среди скал и озер. Но в итоге регион захлебнулся в турпотоке. На начало 2026 года бронирования сюда рухнули на 30%. Причина на поверхности: дефицит качественных отелей делает ценник на проживание заоблачным. Те, кто хотел увидеть Кижи и Рускеалу, уже там побывали, а высокие цены отпугивают повторных визитеров.

"Карелия во многом стала заложницей собственного успеха. Мало просто иметь природу, нужно предлагать адекватный уровень сервиса за разумные деньги", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Мурманская, Псковская и Ярославская области

Эти регионы объединяет формат "поездки выходного дня". Российский союз туриндустрии фиксирует здесь такое же падение — минус 30%. Экскурсионный сегмент проседает по всей стране. Мурманск, знаменитый своим экстремальным северным флоатингом, теперь бронируют осторожнее. Вероятно, туристы выжидают и планируют поездки в последний момент, отказываясь от заблаговременных оплат.

Калининград и Балтика

Калининградская область, которая считалась "российской Европой", зафиксировала отток броней на 10%. Это не критично, но симптоматично. Калининградский туризм сталкивается с тем, что путешественники начинают искать более бюджетные альтернативы или выбирают другие морские побережья, где логистика проще и дешевле.

Регион Изменение бронирований (лето-2026)
Карелия -30%
Ярославская область -30%
Байкал -10%
Казань -6%

Байкал: сервис против природы

Байкал падает на 10%. Озеро прекрасно, но инфраструктура остается слабым местом. Туристы, сравнивая цены на билеты и уровень гостиниц на берегах Байкала с предложениями, где доступен отдых в Сочи вместо Эмиратов, часто делают выбор в пользу более обжитых курортов. Многие не готовы платить за спартанские условия по цене люкса.

"Туристы стали более избирательными. Если перелет стоит как крыло самолета, они ждут идеального сервиса, которого на Байкале пока часто не хватает", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Алтай и Камчатка: вертолетная недоступность

Дорогие направления, такие как Алтай и Дальний Восток, просели на 10%. Проблема здесь не в отсутствии интереса, а в стоимости логистики. Чтобы увидеть знаковые вулканы и гейзеры, туристам приходится оплачивать вертолетные экскурсии, что делает отпуск неподъемным для семейного бюджета. В условиях экономии такие поездки откладываются до лучших времен.

Казань: стабильность под вопросом

Казань — самый стабильный игрок — тоже в минусе на 6%. Столица Татарстана всегда была в топе экскурсионных маршрутов. Снижение показателей говорит об общем тренде: люди переориентируются с городских прогулок на активный отдых на природе или классические пляжные курорты, где можно провести полноценный отпуск.

"Экскурсионный туризм сейчас переживает трансформацию. Городам нужно предлагать новые сценарии отдыха, чтобы удержать клиента", — объяснила в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Новые лидеры летнего сезона

На фоне падения старых фаворитов вырываются вперед другие регионы. Крым показывает рост ранних броней до 49%, а в Евпатории и Алуште — почти в два раза. Анапа готовится принять до 3,5 миллионов гостей. Неожиданный феномен — Владимирская область с ростом на 157%. Туристов привлекает русский стиль и культурный код в сочетании с доступностью поездки.

Также активно бронируют Кавминводы и их санатории. Популярность набирает Архыз. Рынок не умирает, он просто перераспределяется. Те, кто ищет выгоду, могут воспользоваться моментом: снижение спроса в Карелии или на Байкале — отличный шанс увидеть эти места без толп и очередей.

Ответы на популярные вопросы о смене турмаршрутов

Почему Карелия и Мурманск потеряли туристов?

Главные факторы — высокая стоимость качественного жилья и эффект "отложенного спроса", когда большинство активных путешественников уже посетили эти места в предыдущие годы.

Какие направления растут вместо традиционных хитов?

Лидерами роста стали Крым, Анапа и Владимирская область. Также стабильный спрос сохраняется на оздоровительный отдых в Кавказских Минеральных Водах.

Стоит ли ждать снижения цен в "просевших" регионах?

Официальные туроператоры могут предлагать скидки, однако из-за высокой стоимости перелетов и дефицита гостиниц резкого обвала цен ожидать не стоит.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, турагент Анастасия Крылова
Автор Алексей Трусов
Трусов Алексей Михайлович — эксперт по активному отдыху с 18-летним стажем. Походы, кемпинг и безопасность маршрутов в России.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Новости Все >
Нефтедоллар хоронят каждый год: что не даёт другим валютам перехватить игру
США переводят влияние в энергетику: как ресурсы становятся инструментом давления
Звездная ночь 22 апреля: почему стоит отложить дела ради метеорного потока
Болгария взяла курс на евро — и потеряла спокойствие: первый счёт уже выставлен
Коварные детали: почему неправильные носки и кроссовки могут разрушить ваш образ
Едут за перезагрузкой — попадают в цеха: как Белоруссия уводит туристов с привычных маршрутов
Любимец вышел на минуту — и пропал: какие животные чаще всего не возвращаются домой
Юань подбирается к нефти: массовый переход внезапно упёрся в предел
Сила традиций и опыта: казачий клуб ветерана СВО стал призером премии "Служение"
Скрытая угроза в желудке: хирурги Подольска извлекли плотный комок из организма девочки
Сейчас читают
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Садоводство, цветоводство
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Наука и техника
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Последние материалы
АКБ садится за одну ночь: одна копеечная деталь в багажнике, которая втихую высасывает весь ток
Нефтедоллар хоронят каждый год: что не даёт другим валютам перехватить игру
Сигнал тревоги на коже: как вовремя распознать превращение обычной родинки в меланому
США переводят влияние в энергетику: как ресурсы становятся инструментом давления
Звездная ночь 22 апреля: почему стоит отложить дела ради метеорного потока
Хитрость 2026 года: как отдохнуть в Карелии в три раза дешевле, пока другие боятся туда ехать
Болгария взяла курс на евро — и потеряла спокойствие: первый счёт уже выставлен
Окучивание картошки убивает урожай: 4 случая, когда лучше вообще не трогать грядки
Коварные детали: почему неправильные носки и кроссовки могут разрушить ваш образ
Вы думаете, это мелочь? 10 поступков хозяев, которые кошка воспринимает как предательство
