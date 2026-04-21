Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Дементьева

Бесплатный Петергоф в 2026 году: одна хитрость, которая сбережет вам тысячи на семейной прогулке

Весна в Петербурге в этом году наступила стремительно, минуя стадию бесконечной слякоти. Снег сошел быстро, и вместо привычного закрытия парков на просушку, музеи-заповедники распахнули ворота в тестовом режиме. Самый дорогой и масштабный кластер — Нижний парк Петергофа — в этот короткий период становится доступным каждому. До 24 апреля 2026 года попасть в царство фонтанов можно абсолютно бесплатно, минуя кассовые терминалы и многотысячные очереди высокого сезона.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Верхний сад: лабиринты и обновленный Нептун

После двухлетней реставрации Верхний сад снова принимает гостей. Это пространство всегда бесплатно для посещения, но именно сейчас, до официального открытия сезона, здесь можно поймать момент тишины. Геометрические лабиринты, беседки и аллеи с филигранно остриженными деревьями формируют строгий рисунок ландшафта. Главный акцент сделан на прудах. Центральный фонтан "Нептун", простоявший без серьезного обновления почти 200 лет, уже проходит технические испытания. Рядом "репетирует" фонтан "Дубовый", где вместо исчезнувшего дуба сверкают позолотой Амур и дельфины.

"Верхний сад часто недооценивают, пролетая его по пути к кассам Нижнего парка. А ведь это идеальная точка, чтобы оценить грандиозную перспективу Большого дворца без толп туристов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Нижний парк: технические пуски и секреты Самсона

Основной ажиотаж обычно связан с Нижним парком. Если в 2025 году билет для взрослого стоил 900 рублей, то в 2026 году цена выросла до 1100 рублей. Однако до конца апреля действует "окно возможностей". В это время экскурсии Санкт-Петербург 2026 года все чаще включают Петергоф именно ради технических запусков. Знаменитый "Самсон, разрывающий пасть льва" уже в строю. Этот фонтан — не просто гидротехническое сооружение, а аллегория победы над Швецией, чей герб украшает лев.

Локация Статус доступности (апрель 2026)
Нижний парк Бесплатно до 24 апреля
Верхний сад Бесплатно всегда
Музеи-павильоны Закрыты до начала летнего сезона

Статуи парка уже освободились от защитных деревянных коробов и блестят на весеннем солнце. Хотя Большой каскад еще не запущен в полную мощь, "Французские" фонтаны работают на пределе возможностей, создавая плотную водяную завесу.

Дворец Марли и тихие аллеи

Западная часть парка у дворца Марли — зона для тех, кто ищет уединение. Сам павильон, задуманный Петром I для ночлега знати, а позже ставший мемориальным, пока закрыт. Интересный факт: 9 июня, в день рождения императора, вход в него традиционно делают свободным. Сейчас здесь работают "Менажерные" фонтаны. Их название происходит от французского "экономить": при создании гигантских 15-метровых столбов используется хитрая конструкция насадок, создающая эффект объема при минимальном расходе воды. Вдоль аллей уже расцвели крокусы, ветреница и лютики, а местные белки активно выходят к туристам.

"Безопасность и сохранность объектов в этот период — приоритет. Мы рекомендуем туристам придерживаться основных троп, так как некоторые участки могут быть скользкими после ночных заморозков", — отметил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Львиный каскад и Монплезир

Возле павильона Эрмитаж расположился уникальный "Львиный каскад" — единственный в парке, построенный не на склоне, а на ровной террасе. Отсюда удобно пройти к комплексу Монплезир. Вид на Финский залив с этой точки считается одним из лучших: гладь воды кажется идеально ровной, натянутой по нитке. В этой части парка, ближе к фонтану "Тритон", уже вовсю цветут нарциссы. Планируя отдых в России, стоит учитывать, что фонтаны в Петергофе в апреле отключают около 17:00, поэтому приезжать за бесплатными впечатлениями стоит в первой половине дня.

"Апрель в Петергофе — это время для ценителей. Нет шума, нет очередей в туалеты и кафе. Это возможность увидеть архитектуру воды в её первозданном виде, без визуального шума из сотен селфи-палок", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о Петергофе

До какого числа вход в Нижний парк бесплатный?

Летний сезон официально стартует 25 апреля. До 24 апреля включительно вход в Нижний парк остается свободным для всех категорий граждан.

Работают ли фонтаны в это время?

Да, проходят технические пуски. Работают почти все крупные объекты: Самсон, Менажерные, Римские фонтаны и Нептун. Однако их могут отключать раньше официального закрытия парка — около 17:00.

Где можно перекусить на территории?

Палатки с едой в апреле только начинают открываться, выбор ограничен, а цены традиционно высоки. Рекомендуется брать перекус с собой и устраивать привалы в трельяжных беседках.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, туроператор Максим Ланин
Автор Мария Дементьева
Дементьева Мария Игоревна — эксперт по семейному туризму с 16-летним стажем. Поездки с детьми, безопасность и сервис.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы советы туризм россия туристы путешествие
Новости Все >
Опасная игра: суд Магнитогорска назначил условный срок подростку за причинение ожогов ребёнку
Они проснулись и идут к людям: с чем связана новая опасность на дорогах ХМАО
Заложники частной собственности: почему жители Осиновки годами живут без дорог и света
Блогер Уилл Эггертон участвовал в ликвидации последствий потопа в Дагестане
Поздний отход ко сну не испортит здоровье: куда опаснее оказалась другая коварная привычка
11 тысячах несуществующих бриллиантов: как управляющий провалил аферу в Челябинском арбитраже
Экономический прорыв на Урале: как Екатеринбург превращает частные инициативы в бизнес-империи
Отдых не возвращает силы: этот признак опасно списывать на переутомление
Спорт под нож: почему в Архангельске футбольные поля заменяют заборами
Бетон вместо зелени: почему Орел лишается вечнозеленого щита в скверах
Сейчас читают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Наука и техника
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Мир. Новости мира
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Последние материалы
Заложники частной собственности: почему жители Осиновки годами живут без дорог и света
Поздний отход ко сну не испортит здоровье: куда опаснее оказалась другая коварная привычка
Мигрень — не гениальность, а зажим: современный взгляд на тайный язык женского тела
Дачная алхимия: расплавь мусор и получи дорожку, которой не страшна зима
11 тысячах несуществующих бриллиантов: как управляющий провалил аферу в Челябинском арбитраже
Эффект бесконечных ног без каблуков: секрет обуви, которая стройнит не хуже лодочек
Били панков, но пали от пуль: как качки из подвалов Люберец пытались захватить Москву
Экономический прорыв на Урале: как Екатеринбург превращает частные инициативы в бизнес-империи
Отдых не возвращает силы: этот признак опасно списывать на переутомление
Спорт под нож: почему в Архангельске футбольные поля заменяют заборами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.