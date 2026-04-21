Ирина Соколова

Вароша — рай, ставший клеткой: шокирующая история элитного курорта Кипра

Влага Средиземноморья пахнет солью и гниющим бетоном. Представьте: роскошные отели, чьи витрины еще помнят блеск бриллиантов Элизабет Тейлор, сегодня зияют пустыми глазницами окон.

Аэрофотоснимок залива Фигового дерева в Протарасе
Вароша — это не просто заброшенный район кипрской Фамагусты, это застывший во времени кадр из постапокалипсиса, где природа медленно пережевывает остатки человеческого тщеславия. Рай, который превратился в клетку, огороженную колючей проволокой.

Хроники распада: почему люди бежали за 24 часа

В 1974 году история этого места сломалась об колено. До конфликта Вароша была "Монако Восточного Средиземноморья". После вторжения турецких войск греческим киприотам дали сутки на сборы. Люди уходили в тапочках, оставляя на столах недопитый кофе, искренне веря, что вернутся через пару дней.

Оказалось — через полвека. Остров разрезало на части, и Вароша стала разменной монетой в затяжной политической партии. Подобные проблемы туризма и политические тупики часто превращают некогда цветущие регионы в зоны отчуждения.

"Вароша — это уникальный кейс 'замороженного' сервиса. Здания гниют изнутри из-за морской соли и отсутствия вентиляции. Восстановить их практически невозможно, проще снести и построить заново", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Бетон против джунглей: как природа берет свое

Десятилетия изоляции превратили курорт в ботанический сад особого режима. Асфальт взломан корнями фикусов, в холлах пятизвездочных гостиниц гнездятся редкие птицы, а на пляжах, где когда-то яблоку негде было упасть, теперь хозяйничают черепахи.

Город стал наглядным пособием по антропологии исчезновения. Здесь понимаешь: цивилизация — лишь тонкая пленка на теле планеты. Если вы привыкли к сервису Макади Бей, Вароша шокирует своей беспристрастной пустотой. Это анти-курорт, где тишина звенит в ушах.

Эпоха Состояние Вароши
1960-1974 Золотой стандарт люкса, визиты голливудских звезд.
1974-2020 Мертвая зона, обнесенная забором, объект охраны ООН.
2020 — н. в. Частичное открытие для туристов, начало "темного туризма".

Даже в условиях разрухи место сохраняет статус "капсулы времени". Прогуливаясь по открытым участкам, можно увидеть витрины магазинов с одеждой по моде 70-х или календари, застывшие на пустом августе семьдесят четвертого года. Это полная противоположность тому, как развивается Узбекистан, где традиции бережно сохраняются и вплетаются в современную жизнь.

"Для безопасности туристов в таких зонах проложены жесткие маршруты. Шаг влево или вправо — риск обрушения перекрытий. Это экстремальный формат прогулки", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Темный туризм: электробайки среди руин

Сегодня Вароша — это странный гибрид музея и стройплощадки. Власти Северного Кипра открыли часть улиц, завезли велосипеды и открыли кофейни на фоне руин. Это классический "темный туризм". Люди едут сюда не за загаром, а за острым ощущением бренности бытия.

В то время как Констанца привлекает бюджетных тусовщиков, Вароша манит тех, кто ищет смыслы среди обломков. Даже угроза масштабной экологической катастрофы в Средиземном море не пугает сталкеров, жаждущих сделать селфи на фоне отеля Argo.

"Спрос на такие направления растет. Людям приелись "стерильные" отели, они хотят живой истории, пусть даже трагичной. Но важно помнить о правилах перевозки техники, особенно если берете с собой дроны или мощные пауэрбанки в самолете", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Для кого-то этот город — возможность устроить курортный детокс от шума мегаполиса, для других — незаживающая рана. Вароша остается территорией смыслов, где каждый кирпич транслирует простую истину: мир, который мы строим годами, может рассыпаться в пыль за одни сутки. Пока политики спорят за право собственности, время продолжает свою медленную работу по демонтажу прошлого.

Ответы на популярные вопросы о Вароше

Можно ли сейчас попасть в Варошу?

Да, район частично открыт для посещения. Вход осуществляется через специальный КПП, туристам разрешено перемещаться по строго определенным улицам и набережной.

Нужно ли платить за вход?

Проход на территорию пока бесплатный, но услуги (аренда велосипедов, еда в киосках) платные. Ночевать внутри района строго запрещено.

Безопасно ли заходить внутрь зданий?

Категорически нет. Здания находятся в аварийном состоянии, возможны обрушения. За порядком следит военная полиция и видеокамеры.

Экспертная проверка: эксперт по отельному сервису Елена Гумина, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
