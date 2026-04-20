Анастасия Крылова

Секреты Макади Бей: отдых в оазисе роскоши и уединения на берегу Красного моря

Макади Бей — это искусственно созданный оазис, стерильный гостиничный кластер, выросший на месте безжизненной пустыни в 30 километрах от Хургады. Здесь нет шума восточных базаров и навязчивых зазывал: территория полностью закрыта от местных жителей и отдана во власть премиальных резортов.

В отличие от хаотичной застройки Хургады, этот курорт проектировался по лекалам европейского комфорта, предлагая туристам синтез дикой природы Красного море и безукоризненного сервиса.

Ландшафт и акватория: почему здесь не дует

Главный геофизический козырь биома — форма бухты. Она глубоко врезается в сушу, создавая естественный экран от северных ветров. Пока на открытых пляжах Хургады песок летит в лицо, в Макади Бей царит штиль. Это делает локацию идеальной для зимнего отдыха, когда температурные перепады наиболее ощутимы.

"Макади Бей — это редкий случай, когда удается совместить песчаный пологий вход в воду с живым кораллом прямо у берега. В Хургаде рифы часто мертвы из-за порта и катеров, здесь же экосистема сохранена в первозданном виде", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Подводный мир здесь агрессивно прекрасен. Домашние рифы отелей позволяют заниматься снорклингом без аренды яхты. Однако за красоту приходится платить осторожностью: местами к берегу подходит острая коралловая корка и обломки ракушечника. Аквашузы — это не рекомендация, а страховой полис для ваших стоп. Море в Египте требует уважения к своей фауне.

Характеристика Особенность Макади Бей
Ветровая нагрузка Минимальная (защищенная бухта)
Вход в море Песок + коралловые вкрапления
Контингент Европейцы, семьи, дайверы

Инфраструктура: "Египетская Турция" за забором

Курорт часто сравнивают с турецким Белеком. Здесь доминирует формат "Все включено", возведенный в абсолют. За пределами отеля — только охраняемая пустыня и редкие торговые лавки с фиксированными ценами.

Вся жизнь пульсирует внутри резортов: аквапарки, детские клубы и рестораны a'lacarte работают на износ, чтобы турист не чувствовал дефицита впечатлений. Если планируете выбрать идеальное направление для ленивого релакса, Макади подойдет идеально.

"Макади Бей выбирают те, кто ценит безопасность и предсказуемость. Здесь нет городского транспорта, только такси. Зато территория патрулируется, а сервис в сетях типа Steigenberger или Xanadu держит планку выше среднего по Египту", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Для тех, кому тесно в "золотой клетке", выход один — такси до Хургады (около 30 минут и 5 долларов через приложение). Там ждут рынки, ночные клубы и аутентичная суета. Но возвращаются все равно в тишину бухты. В условиях, когда геополитика меняет планы, изолированные курорты становятся тихой гаванью в прямом и переносном смысле.

Топ-10 отелей для семейного десанта

Выбор жилья в Макади Бей — это всегда про качество "пятерок". В 2025 году здесь активно обновлялся номерной фонд, зашли тяжеловесы рынка с турецкими корнями. Цены на отдых растут, и часто раннее бронирование становится единственным способом не переплатить вдвое.

"Для семейного отдыха в Макади Бей критически важна инфраструктура для детей. Например, Xanadu предлагает формат высококлассного обслуживания по системе "Все включено" 24 часа. Это турецкий подход, перенесенный на египетскую почву", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Даже в апреле путешествия в этот регион могут быть бюджетными, если поймать окно между сезонами ажиотажа. В отличие от других направлений, где песок стал раскаленным из-за кризиса, Макади Бей остается стабильным хабом для россиян.

Ответы на популярные вопросы о Макади Бей

Нужна ли виза для посещения Макади Бей?

Да, виза оформляется по прилете в аэропорту Хургады. Стоимость — 25 долларов. На майские праздники без виз можно поехать в другие страны, но Египет сохраняет платный въезд.

Можно ли гулять вне отеля?

Гулять можно по территории самого курортного поселка Макади, она охраняется. Однако там нет привычных магазинов или набережных с кафе — только инфраструктура других отелей и пустыня.

Когда лучше ехать в Макади Бей?

Круглый год. Благодаря бухте здесь комфортно даже в ветреные зимние месяцы (январь-февраль), когда в остальной Хургаде прохладно выходить из воды.

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
