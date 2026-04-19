Татьяна Ковалева

Литиевый хаос в облаках: как не остаться без электроники во время предстоящего отпуска

Туризм

Ваш смартфон в небе может остаться без "допинга". Росавиация встряхнула индустрию предложением, которое заставит миллионы пассажиров нервно проверять проценты заряда перед посадкой. Повод — огненное шоу на борту самолета "Уральских авиалиний". Обычный пауэрбанк превратился в мини-бомбу, едва не сорвав полет. Теперь в ведомстве всерьез обсуждают тотальный бан портативных аккумуляторов. Это не просто бюрократическая прихоть, а попытка обуздать литиевый хаос, который все чаще поджидает нас в облаках.

Самолет в небе
Фото: Pravda.Ru by Татьяна Ковалёва, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самолет в небе

Литиевый приговор: почему горят батареи

Представьте: замкнутое пространство, высота 10 тысяч метров, и вдруг из-под кресла валит едкий дым. Это не сценарий фильма-катастрофы, а реальность, с которой сталкиваются авиалинии по всему миру. Короткое замыкание в литиевом аккумуляторе — штука беспощадная. Тонкий пластиковый корпус не спасает, когда внутри начинается цепная реакция. Если раньше туроператоры беспокоились о перевесе багажа, то теперь главная фобия — "термический разгон" в ручной клади.

"Это не паранойя. Один некачественный пауэрбанк из дешевого пластика способен превратить салон в газовую камеру за считанные секунды. Мы уже учим экипажи тушить именно литиевые возгорания специальными контейнерами", — отметила в беседе с Pravda. Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Проблема в том, что современный пассажир обвешан гаджетами как новогодняя елка. Смартфоны, планшеты, наушники — всё это требует подпитки. Но безопасность диктует свои суровые условия. Безопасное бронирование билета теперь не гарантирует, что вы сможете досмотреть сериал в полете. Если пауэрбанк "уйдет в разнос", залить его водой в узком проходе будет тем еще квестом.

Новые правила игры: что запрещают S7 и Аэрофлот

"Уральские авиалинии" уже перешли в режим жесткой экономии рисков. Теперь их пассажирам нужно упаковывать банки так, будто это хрустальная ваза. Короткое замыкание — главный враг. Заряжать гаджеты от кресла или самого пауэрбанка в процессе полета запрещено. Аэрофлот и S7 тоже не отстают: багажные полки теперь не место для ваших батареек. Только при себе, только под присмотром, и желательно — в выключенном состоянии.

Тип ограничения Текущие требования (РФ)
Литий-ионные устройства Удельная мощность не более 100 Вт/ч
Литий-металлические Содержание лития до 2 грамм
Место перевозки Строго ручная кладь (не в чемодане в багаже)

Планируя майский отдых, будьте готовы к тому, что на досмотре ваш "кирпич" на 30 000 мАч может отправиться в мусорную корзину. Авиакомпании начали считать ватт-часы так же тщательно, как литры керосина. Любителям легкого багажа стоит дважды подумать, нужен ли им этот лишний вес, который может стать причиной отказа в посадке.

"Пассажиры часто покупают пауэрбанки на маркетплейсах без сертификатов. В походах это полбеды, но в герметичном самолете — это пороховая бочка. Мы рекомендуем брать только оригинальные устройства с четкой маркировкой мощности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Мировой опыт и 2025 год

Россия не одинока в своей борьбе с "электрическими пожарными". С 2025 года гайки закручивают Emirates, Lufthansa и даже турецкие лоукостеры. Мир осознал: комфорт одного человека, желающего поиграть в приставку, не стоит безопасности трехсот других. Даже если вы летите смотреть на золотые пески Каспия или мечтаете про китовый туризм на далеких островах, правила диктует небо, а не ваши привычки.

Кстати, ограничения касаются не только самолетов. Экологические маршруты на Урале или поездки в Японию требуют разного подхода к снаряжению, но общая тенденция ясна: литий становится новой угрозой. Пока одни ищут способы обойти запреты, другие переходят на "цифровой детокс" во время перелета. Это честная сделка за гарантию того, что вы приземлитесь в пункте назначения без запаха гари в салоне.

"Рынок авиатуризма сейчас крайне чувствителен к любым происшествиям. Любой запрет бьет по комфорту, но спасает репутацию отрасли. Скорее всего, мы придем к тому, что пауэрбанки будут выдавать в аренду прямо на борту — сертифицированные и безопасные", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о гаджетах в самолете

Можно ли провозить пауэрбанк в чемодане, который сдается в багаж?

Категорически нет. В случае возгорания в багажном отсеке потушить его практически невозможно. Все аккумуляторы — только в ручную кладь.

Как узнать, подходит ли мой аккумулятор под стандарт 100 Вт/ч?

Обычно это устройства емкостью до 27 000 мАч. Проверьте заводскую маркировку на корпусе, без нее устройство могут изъять.

Правда ли, что запретят заряжать телефон от USB-порта в кресле самолета?

Некоторые авиакомпании уже вводят такие ограничения из-за риска перегрева батареи смартфона, но массового запрета пока нет.

Экспертная проверка: бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова, аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по активному отдыху Алексей Трусов
Автор Татьяна Ковалева
Ковалева Татьяна Сергеевна — эксперт по железнодорожным поездкам, проводник пассажирских вагонов с 19-летним стажем.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
