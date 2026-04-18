Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Роденко

Японские пляжи пустуют не просто так: тёплая вода скрывает то, от чего кожа горит неделями

Япония — страна воды. Океан здесь повсюду. Кажется, что летом все пляжи должны быть забиты местными жителями, спасающимися от изнуряющей влажности. Но нет. Японец скорее поедет за тридевять земель на курорт или выберет отдых на Хоккайдо, чем постелет полотенце на родном песке. Туристы в недоумении: вода прозрачная, пейзажи открыточные, народу почти нет. Но то, что знают японцы о своих водах, заставляет их оставаться на берегу.

Фото: commons.wikimedia.org by 松岡明芳, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Культура или страх

Многие думают, что это традиция или специфика местного социального этикета. Дескать, синтоизм запрещает или японцы не любят открытые тела. Это миф. Японцы обожают воду: горячие источники (онсены) и общественные бани встроены в их ДНК. Однако именно океанская вода вызывает у них стойкое отвращение. Ответ кроется не в менталитете, а в суровых реалиях, о которых молчат путеводители, продвигающие массовый туризм.

"В Японии отношение к морю крайне прагматичное. Мы часто видим, что иностранцы смело лезут в воду, не учитывая местную специфику, тогда как японцы предпочитают проверенные искусственные бассейны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Невидимая угроза в прибрежных водах

В японском языке есть термин "кисярё", который означает кожную личинку. Летом, когда вода прогревается до 25-27 градусов, в ней активизируются паразиты — церкарии. Эти микроскопические черви в Японии адаптировались к солёной среде в устьях рек. После купания человек чувствует зуд, который перерастает в серьезное кожное раздражение, длящееся неделями. И хотя в стране процветает тихий и спокойный туризм, о таких нюансах на побережье предпочитают не писать на баннерах.

Опасность Последствия
Церкарии (паразиты) Сильный зуд, воспаление кожи ("зуд купальщика")
Медузы Этидзэнгура Болезненные ожоги, возможен летальный исход
Отрывные течения Мгновенный унос в открытый океан

Медузы-убийцы и коварные течения

С июля по октябрь к берегам подходят гигантские медузы Номура (Этидзэнгура), достигающие двух метров в диаметре. Их яд крайне опасен. Но даже если море кажется спокойным, береговая линия Японии — это зона риска. Тихоокеанская сторона архипелага известна резкими отвесными глубинами и коварными течениями. Даже опытный пловец может за считанные минуты оказаться далеко от берега. Поэтому местные жители предпочитают изучать альпийские маршруты, а не испытывать судьбу в прибое.

"Безопасность на воде — это не только спасательный жилет, но и понимание локальных условий. В Японии стихия слишком непредсказуема, чтобы относиться к ней легкомысленно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Тень катастрофы: почему океан перестал быть другом

Существует и глубокая психологическая причина. После разрушительного цунами 2011 года береговая линия для многих стала местом скорби. Океан превратился из источника жизни в стихию, которая забирает. На многих пляжах префектуры Мияги можно увидеть пустые парковки — люди приходят смотреть на горизонт, но не делают ни шагу в воду. Это неписаный траур. Несмотря на то что правила для иностранцев меняются, это внутреннее отношение к морю остается неизменным.

"Туристы часто видят только картинку, но не знают бэкграунд региона. Для местного населения пляж — это не всегда зона развлечений, часто это место памяти", — отметил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о пляжном отдыхе в Японии

Почему на японских пляжах нет предупреждающих табличек о паразитах?

Японцы крайне дорожат репутацией своих курортных зон. Прямое предупреждение о "червях" может нанести ущерб имиджу префектуры, поэтому местные просто знают об этом по умолчанию.

Безопасно ли купаться на Окинаве?

Окинава — исключение. Там развита пляжная инфраструктура, установлены сетки от медуз и работают спасатели. Однако правила безопасности там значительно строже, чем в Европе.

Где японцы купаются, если не в море?

Они предпочитают аквапарки, школьные бассейны и частные пляжи при крупных отелях, где вода проходит фильтрацию и контроль безопасности.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, туроператор Максим Ланин
Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы япония
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.