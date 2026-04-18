Майский олл-инклюзив: Анапа и Геленджик выставили чеки выше 115 тысяч рублей

Майские праздники — это не просто лишние выходные, это первая серьезная проверка вашего тревел-кошелька на прочность. Когда турецкий "олл-инклюзив" начинает кусаться ценами от 90 тысяч, российское побережье выставляет свой ценник. 65 тысяч рублей на двоих за неделю у моря — это реальность 2026 года, если знать, в какой терминал аэропорта сворачивать. Мы изучили рынок и нашли лазейки для тех, кто хочет южного солнца без кредитного рабства.

Лидеры бюджетного забега: Сочи, Калининград и Каспий

Сочи предсказуемо "рвет" рынок. Пока другие курорты только стряхивают пыль с шезлонгов, здесь вовсю крутится маховик сервиса. За 65 тысяч рублей на двоих вы получаете перелет, отель 4* и завтраки. Главное — вовремя отследить динамику цен, чтобы не попасть на пиковый скачок. Это база, от которой стоит отталкиваться.

"Сочи сейчас работает как огромный гипермаркет: предложений море, конкуренция бешеная, поэтому цены держатся в узде. Это идеальный вариант для тех, кто хочет комфорта без лишних переплат за экзотику", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Балтика в этом году — выбор эстетов. Калининград за 83 тысячи манит не купанием (вода в апреле-мае — для моржей), а архитектурой и променадами. Если хочется чуть больше пафоса, Светлогорск поднимет планку до 97,9 тысячи. Не забываем про Дагестан: Дербент уверенно держит планку в 85 тысяч, предлагая гастрономический экстаз в подарок к Каспийскому морю.

Курорт Минимальный чек (на 2-х человек) Сочи 65 000 руб. Калининград 83 000 руб. Мурманск (4*) 84 200 руб. Дербент 85 500 руб.

Дорого-богато: Анапа, Геленджик и крымский ценник

Если душа просит "всё включено" в его классическом понимании, готовьте кошельки шире. Анапа в майские праздники стартует от 116 тысяч рублей. Геленджик идет еще дальше — за хороший отель придется выложить около 124 тысяч, а топовые локации вроде "Европы" легко пробивают потолок в 150 тысяч. Это плата за развитую инфраструктуру и отсутствие необходимости думать о еде.

"Сейчас мы видим четкое разделение: люди либо ищут максимально дешевый перелет и завтраки, либо готовы платить за премиальный сервис в Анапе и Крыму. Средний сегмент вымывается", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Крым остается специфическим направлением. Евпатория и Севастополь предлагают "входной билет" за 101 тысячу, а Ялта традиционно держит марку с чеком от 115 тысяч рублей. Для тех, кто ищет уединения, всегда есть спокойные уголки полуострова, где можно сэкономить на тишине. Главное — правильно рассчитать логистику, ведь небо над югом все еще диктует свои правила.

"Майские праздники в 2026 году — это история про скорость бронирования. Те, кто затянет до апреля, увидят в ценниках не 65, а все 100 тысяч за тот же Сочи", — отметила турагент Анастасия Крылова.

Важно помнить: бюджетный отпуск требует дисциплины. Чтобы не превратить поездку в марафон по трате заначек, стоит заранее изучить способы снижения стоимости перелета и не перегружать багаж. Лишние вещи в чемодане - это лишние деньги на стойке регистрации.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Какой курорт самый дешевый на майские в 2026 году?

Сочи остается абсолютным лидером. За 65 тысяч рублей на двоих можно найти тур с перелетом и завтраками в отеле уровня 4*. Это дешевле большинства зарубежных направлений.

Стоит ли ехать в Крым на майские праздники?

Да, если вы готовы к бюджету от 100-115 тысяч рублей. Полуостров предлагает уникальные природные локации, такие как мыс Тарханкут, где море напоминает тропики.

Где искать отдых "все включено" в России?

Лидерами в сегменте All Inclusive остаются Анапа и Геленджик. Цены в этих городах стартуют от 116 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха в мае.

