Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Новая нефть туризма: почему в 2026 году все поедут на золотые пески Каспия

Черное море в июле превращается в кипящий котел из тел, криков торговцев кукурузой и сомнительной чистоты воды. Если вы не готовы сражаться за квадратный сантиметр гальки, пора менять вектор. Россия омывается 13 морями, и 2026 год станет временем децентрализации пляжного хаоса. Динамика проста: чем дальше от раскрученных кластеров, тем выше концентрация искренних эмоций и прозрачности горизонта.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Янтарный берег: ледяная эстетика против южного зноя

Калининградская область — это не только Кант и марципан. Поселок Янтарный — точка на карте, где Балтика сбрасывает маску суровости. Здесь находится единственный в России пляж с «Голубым флагом». Широченная полоса мелкого, почти белого песка, где нет нужды перешагивать через чужие полотенца. Воздух здесь не просто влажный, он густой, пропитанный солью и хвойным экстрактом.

"Балтика не про жару, а про стиль. В Янтарном вы платите за тишину и отсутствие визуального шума, который так утомляет в Сочи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Вода прогревается до комфортных 22 градусов только к концу июля, но в этом и кайф. Это бодрящий коктейль, а не теплая ванна. Инфраструктура в Янтарном минималистична: деревянные настилы, стильные кафе и бесконечный горизонт. Если планируете поездку, помните про магию ночных рейсов, которая поможет сэкономить на перелете в Храброво.

Азовское мелководье: детская песочница или драйв для виндсерферов?

Станица Голубицкая — антипод пафосного берега. Азовское море часто недооценивают, называя его «лужей». На деле — это идеальный полигон для семейного отдыха. Глубина нарастает плавно, вода прогревается до состояния парного молока уже в июне. Но есть и другая сторона: постоянные ветра делают это место меккой для виндсерферов.

Параметр Характеристика (Азовское море)
Температура воды в июле до +28...+30°C
Тип берега Ракушечник и мелкий песок

В Голубицкой нет гранитных набережных, зато есть грязевые вулканы и виноградники. Это отдых в стиле «кантри»: босиком, с рыбой из лимана и арбузами по смешным ценам. Власти планируют обустроить еще 40 пляжей, так что сервис постепенно догоняет амбиции. Главное — правильно собрать чемодан, чтобы не тащить лишнее.

"Для семей с детьми Азов — это экономия нервов. Безопасный вход и теплая вода позволяют родителям действительно расслабиться", — подчеркнула эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Каспийский прорыв: горы, песок и кайтсерфинг

Дагестан сейчас переживает туристический взрыв. Каспийское море здесь — это золотистые пески Избербаша и Дербента. Здесь вы получаете комбо: утром забираетесь в горы к заброшенным аулам, а вечером смываете пыль дорог в каспийском прибое. Вода в Каспии менее соленая, чем в Черном море, что приятно для кожи. Пляжный туризм тут пока еще «дикий» в хорошем смысле слова: много места, мало лоска.

Для тех, кто ищет уединение и эстетику «Мальдив на минималках», стоит вспомнить про западное побережье Крыма, но Каспий берет своим кавказским гостеприимством и гастрономическим безумием. Чуду, урбеч и свежевыловленная рыба — ради этого стоит забыть про All Inclusive.

"Каспий — это новая нефть российского туризма. Потенциал побережья огромен, особенно для активного отдыха", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о пляжном отдыхе в России

Где самое чистое море в России?

Традиционно лидирует Балтика (поселок Янтарный) и заповедные зоны Крыма (мыс Тарханкут). Каспий также радует чистотой вдали от крупных портов.

Когда лучше ехать на Азовское море?

Сезон стартует в конце мая. Пик комфорта — июнь и начало июля. В августе море может цвести из-за высокой температуры.

Нужна ли страховка для поездок по России?

Полис ОМС действует везде, но туристическое страхование поможет быстрее получить помощь в частных клиниках при активном отдыхе.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм дагестан азовское море отдых в россии балтийское море
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.