Мария Дементьева

Легкость в движении: как перестать брать лишние вещи в любую поездку

Туризм

Собирать чемодан — значит вступать в схватку с законом физики, где вещи всегда занимают больше места, чем объем сумки. Перевес в аэропорту или хаос в рюкзаке портят настроение еще до старта. Чтобы отдыхать в кайф, а не таскать тяжести, нужно жестко фильтровать гардероб.

Сбор в путешествие
Сбор в путешествие

Верх: база для любых условий

Одежда — это ваш фасад. Металлическими оковами ложатся на плечи тяжелые кофты, поэтому убираем их из списка. Выбирайте меринос, который не впитывает запахи, или легкий полиэстер. Не берите спорт с логотипами — он выглядит чужеродно в кафе или музеях. Планируете ли вы горный курорт или город — держитесь нейтральной палитры.

"Главная ошибка — брать одежду "на всякий случай". В 90% случаев этот случай не наступает, а место в багаже съедено", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Низ: свобода движений

Ваши ноги будут много ходить. Никаких узких джинсов, которые передавливают сосуды или мешают сесть в кресло самолета. Свободный крой, качественный лен или денимы с эластаном — ваши союзники. Один универсальный низ заменит пять случайных вещей. Если вы выбираете отдых под Владивостоком или на юге, помните: ткань должна дышать.

Тип поездки Ключевой предмет
Активный, треккинг Техничные брюки
Курорт, пляж Льняные шорты

Не забывайте, что динамическое ценообразование на билеты часто заставляет лететь налегке, чтобы не платить за багаж. Ваш гардероб должен помещаться в ручную кладь.

Обувь: правило двух пар

Обувь — самый тяжелый груз. Две пары, не больше. Разношенные кроссовки для километров пути и легкие слипоны для вечера. Не пытайтесь разносить новые ботинки в отпуске — это прямой путь к мозолям и краху планов.

"При планировании маршрута учитывайте логистику перелетов. Часто российские авиакомпании меняют правила провоза, поэтому ваш рюкзак должен быть максимально гибким по объему", — пояснила в беседе с Pravda. Ru консультант Анастасия Крылова.

Помните, что правила нахождения в поезде позволяют не мучиться с бельем, но правила сборов диктуют: все должно быть компактно. Если вам интересно, почему правила перевозок не обязывают вас сворачивать простыни — это закон, а не вежливость.

"Минимализм в багаже — это не ограничение, а ключ к мобильности. Чем меньше вы берете, тем быстрее вы проходите контроль и тем легче вам менять локации", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о сборах

Можно ли обойтись без носков?

Только если вы планируете носить исключительно сандалии. В остальных случаях носки защищают обувь от порчи и ноги от натирания.

Как стирать одежду в отеле?

Возьмите концентрированное средство в тюбике. 10 минут в раковине до ужина — и к утру вещи сухие.

Экспертная проверка: эксперт по активному отдыху Алексей Трусов, турагент Анастасия Крылова, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Мария Дементьева
Дементьева Мария Игоревна — эксперт по семейному туризму с 16-летним стажем. Поездки с детьми, безопасность и сервис.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отдых отпуск туризм путешествие советы путешественникам
