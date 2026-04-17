Мария Костина

Гастрономический триггер: почему в России спрос на аутентичную кухню растёт до 15% ежегодно

Российский туристический рынок переживает трансформацию: архитектурные достопримечательности уступают место гастрономическим открытиям. Путешественники всё чаще выбирают направления, ориентируясь не на количество музеев, а на уникальную локальную кухню и аутентичные рецепты.

Тульский пряник (памятник)
Фото: commons.wikimedia.org by Retradazia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гастрономический туризм в России перестал быть нишевым хобби. По данным операторов, интерес к таким поездкам растет на 10-15% ежегодно. Туристы охотнее бронируют отели во время профильных фестивалей, увеличивая активность в сегменте размещения на 30%. Исследования динамического ценообразования показывают: доступность авиаперелетов и грамотное планирование позволяют превратить любой уикенд в поиск новых вкусовых оттенков. Более 65% путешественников ставят знакомство с региональными специалитетами во главу угла, предпочитая их пассивному пляжному отдыху — даже в популярных курортных зонах.

"Интерес к местным продуктам — это логичный шаг для внутреннего туризма. Люди хотят почувствовать идентичность региона через еду, будь то морские деликатесы Владивостока или северная рыба", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

От медовухи до строганины

Карта вкусов страны охватывает самые разные широты. Казань делает ставку на национальные сладости и модернизированную татарскую кухню. Города Золотого кольца предлагают культурное погружение через гастрономию: суздальскую медовуху, костромские сыры и ряпушку из Переславля-Залесского. Нижний Новгород удерживает внимание за счет волжской рыбы и ветлужских пельменей. Эксперты отмечают, что такой подход помогает регионам оживить жизнь в глубинке и привлечь гостей в межсезонье.

"Гастрономическая привлекательность — это главный триггер для повторных поездок. Турист возвращается туда, где его удивили необычным вкусом", — отметила в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Регион Ключевой специалитет
Владивосток Тихоокеанская рыба, морепродукты
Тюмень Строганина из муксуна
Калининград Балтийская рыба, марципан

На юге, в Сочи и Геленджике, блюда формируют эклектичный коктейль из казачьих традиций и кавказского гостеприимства. Сибирские регионы, в частности Тюмень, привлекают любителей экстремальной экзотики — строганиной из муксуна. Подобные направления часто дополняют дикий отдых на термальных источниках.

"Работа с туроператорами позволяет превратить локальный фестиваль еды в полноценную программу, защищенную от проблем с жильем и сервисом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о гастротуризме

Что такое гастрономический тур?

Это путешествие, организованное вокруг изучения кулинарных традиций определенного региона, часто включающее мастер-классы и дегустации.

Почему гастротуризм в России растет?

Рост связан с повышением качества ресторанного сервиса и интересом к локальным продуктам, которые часто качественнее импортных аналогов.

С какими рисками могут столкнуться туристы?

Главный риск — недобросовестные отели. Стоит заранее проверять правила возврата депозитов и условия бронирования.

Как выбрать качественный гастро-тур?

Ориентируйтесь на крупные компании-операторы и отзывы о конкретных площадках, избегая стихийных предложений на окраинах популярных центров.

Экспертная проверка: эксперт Роман Ларин, турагент Анастасия Крылова, туроператор Максим Ланин
Автор Мария Костина
Мария Костина — специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
туризм внутренний туризм
