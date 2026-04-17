Горный переполох: как российские курорты будут бороться за кошелек туриста в мае 2026

Горы зовут не только лыжников. Весеннее солнце на склонах меняет привычки путешественников: вместо длинного отдыха россияне бронируют короткие выезды, а конкуренция среди курортов накаляется до предела. Разбираемся, как Архыз бросает вызов сочинским гигантам и на что рассчитывать туристам в этот праздничный цикл.

Фото: Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain Архыз горы

География майских предпочтений

Горные массивы страны вновь привлекают внимание на майские праздники. Лидерство удерживает Красная Поляна — на неё приходится около 80% всех бронирований. Остальные игроки рынка, такие как Домбай, Приэльбрусье и алтайский отдых в России, делят оставшуюся долю. Заметно укрепляют позиции Южный Урал (Миасс, Абзаково) и Архыз.

"Рынок нащупал новый ритм. Люди перестали планировать двухнедельные экспедиции, предпочитая точечные выезды на пару дней", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Максим Ланин.

Смена парадигмы: от длинных туров к "блиц-путешествиям"

Календарь сыграл с туроператорами злую шутку. Короткие праздничные отсечки вместо привычных длинных выходных изменили логистику. Туристы дробят отпуск на части. Популярность набирают короткие поездки на 3-4 дня. В этой модели планирование поездок смещается в сторону покупки "наземки" или билетов по отдельности.

Курорт Доля в бронированиях Красная Поляна До 80% Архыз Около 3% Алтай, Домбай, Приэльбрусье 2-3% Южный Урал 1%

Специалисты фиксируют, что безопасность туристов в отелях становится таким же важным фактором выбора, как наличие SPA или трекинговых маршрутов. Ведь в короткой поездке комфорт важнее логистических трудностей.

"Архыз сейчас показывает ту динамику, которая была у Сочи несколько лет назад. Курорт перестал быть локальным, становясь системным конкурентом", — [подчеркнула] в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Архыз против Красной Поляны: битва за лидерство

Пока эксперты спорят о снижении турпотока, Архыз готовится к рекордному наплыву. Курорт активно забирает аудиторию, уставшую от переполненных сочинских локаций. Аналитики компании "Мультитур" прогнозируют, что даже упадок курортов России в некоторых регионах не мешает развитию этого направления на Кавказе.

В то же время туроператоры делают ставку на VIP обслуживание в аэропорту и пакетные предложения, пытаясь удержать спрос на уровне 2025 года. Те, кто не успел купить тур заранее, надеются на last minute предложения.

"Весенний спрос на туризм внутри страны стал специфичным. Работает стратегия короткого бронирования", — объяснила в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о горном отдыхе

Почему Красная Поляна лидирует из года в год?

Широкий выбор инфраструктуры, развитое авиасообщение и наличие всесезонных сервисов закрепляют ее статус главного курорта страны.

Стоит ли бронировать туры заранее на май?

Активное раннее бронирование позволяет фиксировать цену, однако тенденция текущего сезона указывает на рост "горящих" вариантов ближе к датам заезда.

Чем заняться в горах весной, если снег уже сошел?

Основные активности — SPA-процедуры, гастрономические туры, трекинг по горным тропам и экскурсии по природным достопримечательностям.

Правда ли, что спрос упал по сравнению с 2025 годом?

Динамика неоднородна: некоторые операторы видят небольшое снижение из-за дробления праздничных дней, другие ждут итогового прироста до 15%.

