Невидимый передел неба: почему российские авиакомпании уходят с внутренних маршрутов

Российские авиаперевозчики столкнулись с необходимостью жесткого выбора: внутренние маршруты теряют самолеты из-за роста спроса на более маржинальные международные перелеты. Это перераспределение активов диктуется рыночной конъюнктурой и дефицитом флота, что в конечном итоге меняет географию доступных путешествий для граждан.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Крыло самолета в небе

Трансформация рынка авиаперевозок

Данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) рисуют неоднозначную картину: общие показатели пассажиропотока в 2025 году просели на 2,5%, остановившись на отметке 108,9 млн человек. Основной удар приняло на себя внутреннее направление, которое "похудело" на 3,8% — до 81,5 млн пассажиров. При этом безвизовые поездки за рубеж показали обратную динамику: рост на 1,6%, а дальнее зарубежье и вовсе прибавило весомые 8,5%.

"Авиакомпании вынуждены играть на поле с ограниченным ресурсом. Когда самолетов не хватает, логично ставить их туда, где выше доходность с каждого кресла, даже если это требует усложнения логистики", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Экономическая логика перевозчиков

Финансовая устойчивость требует жертв. Операционная прибыль авиакомпаний за девять месяцев 2025 года просела на 30,4%, составив 51,2 млрд рублей. Рост расходов на лизинг и обслуживание судов давит на бизнес не меньше, чем динамическое ценообразование в системах, которые превращают покупку билета в биржевую игру. Даже несмотря на высокую коммерческую загрузку — 90,2% на внутренних рейсах и 88,3% на международных — маржа остается под давлением.

Показатель Изменение Пассажиропоток (всего) -2,5% Внутренние линии -3,8% Дальнее зарубежье +8,5% Иностранные авиакомпании +21%

Ситуация осложняется инцидентами, которые подрывают доверие к безопасности и сервису, как это случилось, когда семья из Уфы осталась без документов и денег на борту. Подобные события заставляют туристов с осторожностью планировать даже альтернативные пляжные направления.

"Рынок перераспределяется слишком быстро. Иностранные перевозчики, не имеющие ограничений, активно забирают долю, предлагая понятный сервис и стабильность графиков", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Региональный дисбаланс и конкуренция

Доля зарубежных авиаперевозчиков в международном секторе достигла 46,5%. Для сравнения: годом ранее этот показатель был на уровне 41,4%. Свободный доступ к обновлению флота дает им очевидное преимущество перед российскими коллегами. Тем временем, на внутреннем рынке пассажиры продолжают предпочитать сонный туризм на Алтае или арктическую эстетику Приморья, где авиакомпании остаются единственным связующим звеном.

"Когда у оператора заморожены миллиарды в ОАЭ, а борта перебрасывают на более доходные направления, страдает в первую очередь гибкость турпродукта", — предупредила в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о состоянии авиаотрасли Почему внутренний пассажиропоток сокращается? Снижение обусловлено перераспределением парка воздушных судов на более прибыльные международные линии и ростом операционных затрат у перевозчиков. Стали ли летать иностранные авиакомпании чаще? Да, их пассажиропоток на российском рынке вырос на 21% в 2025 году благодаря отсутствию существенных ограничений на расширение авиапарка. Что происходит с прибылью перевозчиков? Совокупная операционная прибыль снизилась на 30,4% из-за дорожающего лизинга и общего снижения рентабельности внутреннего сообщения. Безопасно ли сейчас планировать поездки? Риски существуют, поэтому важно страховать документы и внимательно изучать правила перевозчика, чтобы избежать ситуаций, аналогичных случаям на борту зарубежных компаний.

