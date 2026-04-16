Алексей Трусов

Магия колоритных топонимов: чем автопутешественников привлекают хутора Ростовской области

Ростовская область удивляет не только степными просторами, но и топонимами, способными вызвать улыбку даже у самых серьезных путешественников. Региональные исследователи и онлайн-энциклопедии, в частности "Рувики", составили перечень населенных пунктов с весьма колоритными названиями, история которых остается предметом интереса краеведов, привлекая автопутешественников, стремящихся отыскать необычные точки на карте страны.

Ростовская область
Фото: donland.ru by Фото правительства Ростовской области
Ростовская область

Одним из таких мест является поселок Чаканиха в Весёловском районе, обосновавшийся на левом берегу Багаевского канала. Статус населенного пункта был официально закреплен указом ПВС РСФСР в феврале 1988 года, однако документальных свидетельств о том, почему было выбрано именно такое имя, до сих пор не обнаружено.

В Зимовниковском районе внимание привлекает хутор Курячий, входящий в состав Савоськинского сельского поселения. Согласно данным "Донского временника", название поселения, состоящего из единственной улицы Кирова, вероятнее всего, произошло от одноименной балки, в ландшафте которой и затерялись первые жилые постройки. Как сообщает издание RostovGazeta, интерес к подобным аутентичным уголкам России продолжает расти.

"Такие топонимы являются своеобразными маркерами исторической памяти, где бытовой юмор переплетается с географическими особенностями местности, создавая уникальную карту региона, требующую бережного изучения", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Антон Громов.

Список продолжают хутор Скороход в Матвеево-Курганском районе и Кочеванчик в Азовском районе, чьи названия остаются загадкой для исследователей. В свою очередь, хутор Сусол в Октябрьском районе, предположительно, обязан своим наименованием реке, протекающей неподалеку. 

Ответы на популярные вопросы о топонимах Ростовской области

Почему у некоторых хуторов нет достоверной информации о названии?

Многие малые поселения возникали стихийно как отселки или временные стоянки, где названия давались на основе местных прозвищ, особенностей рельефа или фамилий первых поселенцев, не фиксируясь в официальных архивах.

Как происходила регистрация названий?

Часть поселков, таких как Чаканиха, проходили процедуру выделения и именования через указы президиумов Верховных Советов, что позволяет найти хотя бы дату официального закрепления статуса.

Влияет ли название хутора на его развитие?

Прямой зависимости между необычным названием и уровнем жизни нет; развитие населенного пункта чаще определяется близостью к транспортным узлам и природным ресурсам.

Стоит ли специально посещать такие места?

Если вы увлекаетесь локальным краеведением и любите открывать малоизвестные маршруты, такие пункты могут стать любопытным дополнением к поездке по живописным донским степям.

Читайте также

Автор Алексей Трусов
Трусов Алексей Михайлович — эксперт по активному отдыху с 18-летним стажем. Походы, кемпинг и безопасность маршрутов в России.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Новости Все >
Импортные шины хотят обложить пошлиной: безопасность на дорогах может оказаться под ударом
Поцелуи запускают мощную реакцию в организме: эффект выходит за пределы эмоций и влияет на здоровье
Автомеханик Лазарев дал советы по безопасному увеличению дистанции на дороге
Новая точка напряжения в ЕС: Болгария готовит политический сюрприз
Цены замерли: какой фактор резко остановил инфляцию в России
Репутация рухнула: США выбрали легкую цель, чтобы продемонстрировать силу
На улице Диктатуры Пролетариата в Красноярске начали прокладку велодорожек
Администрация Селенгинского района Бурятии прекращает субсидирование 11 сельских маршрутов
В Брянске капитально отремонтируют 4,3 км улицы Литейной в Бежицком районе
Губернатор Орловской области утвердил график отключения теплоснабжения в регионе
Сейчас читают
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Наука и техника
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Садоводство, цветоводство
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Домашние животные
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Последние материалы
Поцелуи запускают мощную реакцию в организме: эффект выходит за пределы эмоций и влияет на здоровье
Магия колоритных топонимов: чем автопутешественников привлекают хутора Ростовской области
Автомеханик Лазарев дал советы по безопасному увеличению дистанции на дороге
Больше не мечта: эффективные способы превратить тонкие пряди в густые локоны в любом возрасте
Новая точка напряжения в ЕС: Болгария готовит политический сюрприз
Цены замерли: какой фактор резко остановил инфляцию в России
Репутация рухнула: США выбрали легкую цель, чтобы продемонстрировать силу
На улице Диктатуры Пролетариата в Красноярске начали прокладку велодорожек
Лабиринт из 3000 комнат и мумии крокодилов: что скрывают пески оазиса, где раньше стояли пирамиды-призраки
Администрация Селенгинского района Бурятии прекращает субсидирование 11 сельских маршрутов
