Максим Ланин

Визы отменили, а страхи остались: как на самом деле принимают россиян в новом Пекине

Туризм

Китай перестал быть закрытой крепостью. С 15 сентября 2025 года Пекин распахнул двери, введя безвизовый режим для россиян. Поездка в столицу Поднебесной из экзотического квеста превратилась в доступный уикенд: прямые рейсы S7 Airlines по 10 тысяч рублей в одну сторону делают Поднебесную ближе, чем многие курорты Краснодарского края. Шесть дней в зимнем Пекине — это не про холод, а про сухой мороз, яркое солнце и полное отсутствие снега при комфортных -5°C.

Главное здание храма Цюнчжу к северо-западу от Куньмина, Китай
Главное здание храма Цюнчжу к северо-западу от Куньмина, Китай

Языковой барьер и быт: изнанка китайского гостеприимства

Главный страх новичка — остаться безмолвным в океане иероглифов. Английский здесь понимает только молодежь, но дефицит слов китайцы компенсируют феноменальным радушием. Онлайн-переводчик решает 90% проблем, а оставшиеся 10% закрываются жестами и улыбками. Местный сервис ломает стереотипы об "азиатской грязи": даже в бюджетных отелях за 4 тысячи рублей в сутки туриста ждут стерильная чистота, бесплатные завтраки при раннем заезде и круглосуточная прачечная без чека на оплату.

"Найти актуальную информацию о Китае было достаточно сложно, поскольку до снятия визовых ограничений Китай был не таким популярным направлением для отпуска", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Пекин — город контрастов, где архитектурные легенды старых кварталов соседствуют с идеальным порядком. На рынках нет хаоса: на каждом лотке установлены весы и висят честные ценники. Зимний ассортимент поражает — горы клубники, голубики и сочного тростника стоят в 2-3 раза дешевле, чем в России.

Гастрономические мифы: восемь кухонь в одной тарелке

Единой "китайской кухни" не существует. В стране сосуществуют восемь кулинарных традиций, поэтому рацион туриста может не повторяться неделями. Стереотип об "острой еде" разбивается о нежную говядину в бульоне, легендарную утку по-пекински и свинину в апельсиновом соусе. Стритфуд — отдельная глава: от сочных мясных пирожков до экзотичных профитролей, посыпанных стружкой из свинины.

Продукт/Услуга Особенности в Пекине
Отель (3-4*) ~4000 руб/ночь, бесплатный сервис прачечной
Уличная еда Беляши с говядиной, фрукты в карамели, сырные бисквиты
Рынки Строгий весовой контроль, цены ниже российских в 2-3 раза

"Китай — это страна, знакомство с которой хочется смаковать по маленьким кусочкам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин.

Великая стена и спа по-китайски: куда идти за впечатлениями

Поездка на Великую Китайскую стену — это тест на выносливость. Участок Мутяньюй (Mutianyu) манит видами, но требует усилий: лестницы здесь сужаются и уходят круто вверх. Зато спуск превращается в аттракцион на тобоггане. После такого марш-броска логично отправиться в Jiuhao Hot Spring Hall — гигантский спа-комплекс. Это не просто баня, а формат "все включено" на 6-8 часов, где главная цель гостей — не парилка, а безлимитный ресторан с крабами, устрицами, фуа-гра и сашими из лосося.

Для тех, кто привык к бюджетным путешествиям по России, Пекин станет открытием в плане стоимости люксовых по нашим меркам развлечений. В спа-центрах люди живут семьями, играют в настолки и спят прямо в зонах отдыха, создавая атмосферу тотального релакса посреди строгого мегаполиса.

"Сам Пекин — город традиционный, тихий и очень строгий. Очень напоминает советские времена", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о Пекине

Нужна ли виза в Китай сейчас?

С сентября 2025 года для граждан РФ введен безвизовый режим, что значительно упростило логистику для краткосрочных поездок.

Как общаться с местными без знания китайского?

Используйте офлайн-переводчики. Китайцы крайне терпеливы и всегда готовы помочь иностранцу, используя все доступные средства коммуникации.

Что представляет собой китайская баня?

Это многоэтажные комплексы с бассейнами, кинозалами, игровыми комнатами и безлимитными ресторанами с деликатесами (морепродукты, гриль, экзотические фрукты).

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Броня против рыжей чумы: секреты вечного ремонта кузова в обычном гараже
Перед казнью немецкие палачи зверски мучили и пытали свои жертвы… — писала газета Социалистическое земледелие 17 апреля 1943 года
Болгария меняет не только валюту: евро открывает дверь в новую реальность
Цифровой загон: как алгоритмы нейросетей превращают маневры в квитанции
Лифт работает как часы — но его всё равно остановят: как работает система контроля
Политическая буря в Болгарии набирает обороты: слухи отвлекают от главного разворота страны
Кнопка нажата, но спокойствия нет: что на самом деле гарантирует работающий лифт
Ловушка для бдительности: почему схема Подкидыш до сих пор работает в пробках
Биологическая бомба: почему паводок в Удмуртии угрожает чистоте колодцев
Весы обманывают — джинсы говорят правду: как понять, что тренировки уже работают
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Денежная палитра апреля: секреты маникюра, который работает на ваш имидж
Кот ложится на разные части тела не просто так: каждая поза во сне выдаёт его тайные намерения
Больше не школьный вариант: как превратить скучный французский маникюр в главный тренд сезона
Пенсия как роскошь: кто в России получает выплаты выше 500 тысяч рублей
Антарктида хранила тайну миллионы лет: Россия первой заглянула внутрь
Больше, чем просто уют: скрытые причины, по которым кошка превращает ваши ноги в свою крепость
Тактика киллеров: зачем обезьяны патрулируют границы и убивают бывших друзей поодиночке
Идеально для кашпо: золотая череда, которая сама удаляет увядшие бутоны и не сохнет в жару
Соседи будут считать ваши кусты волшебными: малина даёт урожай ведрами после одной весенней хитрости
Последний набат ГУЛАГа: история людей, которые потребовали свободы там, где ее никогда не было
