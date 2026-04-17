Визы отменили, а страхи остались: как на самом деле принимают россиян в новом Пекине

Китай перестал быть закрытой крепостью. С 15 сентября 2025 года Пекин распахнул двери, введя безвизовый режим для россиян. Поездка в столицу Поднебесной из экзотического квеста превратилась в доступный уикенд: прямые рейсы S7 Airlines по 10 тысяч рублей в одну сторону делают Поднебесную ближе, чем многие курорты Краснодарского края. Шесть дней в зимнем Пекине — это не про холод, а про сухой мороз, яркое солнце и полное отсутствие снега при комфортных -5°C.

Фото: commons.wikimedia.org by Ян Дрюес, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Главное здание храма Цюнчжу к северо-западу от Куньмина, Китай

Языковой барьер и быт: изнанка китайского гостеприимства

Главный страх новичка — остаться безмолвным в океане иероглифов. Английский здесь понимает только молодежь, но дефицит слов китайцы компенсируют феноменальным радушием. Онлайн-переводчик решает 90% проблем, а оставшиеся 10% закрываются жестами и улыбками. Местный сервис ломает стереотипы об "азиатской грязи": даже в бюджетных отелях за 4 тысячи рублей в сутки туриста ждут стерильная чистота, бесплатные завтраки при раннем заезде и круглосуточная прачечная без чека на оплату.

"Найти актуальную информацию о Китае было достаточно сложно, поскольку до снятия визовых ограничений Китай был не таким популярным направлением для отпуска", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Пекин — город контрастов, где архитектурные легенды старых кварталов соседствуют с идеальным порядком. На рынках нет хаоса: на каждом лотке установлены весы и висят честные ценники. Зимний ассортимент поражает — горы клубники, голубики и сочного тростника стоят в 2-3 раза дешевле, чем в России.

Гастрономические мифы: восемь кухонь в одной тарелке

Единой "китайской кухни" не существует. В стране сосуществуют восемь кулинарных традиций, поэтому рацион туриста может не повторяться неделями. Стереотип об "острой еде" разбивается о нежную говядину в бульоне, легендарную утку по-пекински и свинину в апельсиновом соусе. Стритфуд — отдельная глава: от сочных мясных пирожков до экзотичных профитролей, посыпанных стружкой из свинины.

Продукт/Услуга Особенности в Пекине Отель (3-4*) ~4000 руб/ночь, бесплатный сервис прачечной Уличная еда Беляши с говядиной, фрукты в карамели, сырные бисквиты Рынки Строгий весовой контроль, цены ниже российских в 2-3 раза

"Китай — это страна, знакомство с которой хочется смаковать по маленьким кусочкам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин.

Великая стена и спа по-китайски: куда идти за впечатлениями

Поездка на Великую Китайскую стену — это тест на выносливость. Участок Мутяньюй (Mutianyu) манит видами, но требует усилий: лестницы здесь сужаются и уходят круто вверх. Зато спуск превращается в аттракцион на тобоггане. После такого марш-броска логично отправиться в Jiuhao Hot Spring Hall — гигантский спа-комплекс. Это не просто баня, а формат "все включено" на 6-8 часов, где главная цель гостей — не парилка, а безлимитный ресторан с крабами, устрицами, фуа-гра и сашими из лосося.

Для тех, кто привык к бюджетным путешествиям по России, Пекин станет открытием в плане стоимости люксовых по нашим меркам развлечений. В спа-центрах люди живут семьями, играют в настолки и спят прямо в зонах отдыха, создавая атмосферу тотального релакса посреди строгого мегаполиса.

"Сам Пекин — город традиционный, тихий и очень строгий. Очень напоминает советские времена", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о Пекине

Нужна ли виза в Китай сейчас?

С сентября 2025 года для граждан РФ введен безвизовый режим, что значительно упростило логистику для краткосрочных поездок.

Как общаться с местными без знания китайского?

Используйте офлайн-переводчики. Китайцы крайне терпеливы и всегда готовы помочь иностранцу, используя все доступные средства коммуникации.

Что представляет собой китайская баня?

Это многоэтажные комплексы с бассейнами, кинозалами, игровыми комнатами и безлимитными ресторанами с деликатесами (морепродукты, гриль, экзотические фрукты).

