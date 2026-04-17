Анастасия Крылова

Штамп в паспорте больше не нужен: список стран, где россиян ждут на майские праздники без виз

Туризм

Майские праздники — идеальный момент, чтобы сменить декорации без бюрократических квестов. Турция, Грузия и Абхазия остаются в топе доступных направлений, где штамп в паспорте ставят прямо на границе. Главное условие — бронировать места заранее, пока логистика не съела весь бюджет.

Новый Афон, здание станции Псырцха
Фото: commons.wikimedia.org by Овчинников Дмитрий, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новый Афон, здание станции Псырцха

Грузия и Армения: гастрономия и ближнее зарубежье

Для поездки в Грузию россиянам не требуется виза, достаточно загранпаспорта. Перелет из Москвы занимает около 2,5 часов. В это время Тбилиси уже прогревается до комфортных 20 градусов — отличные условия для тех, кого утомляет экстремальный экзотический отдых. Однако для заплывов в Батуми еще рано.

"На майские праздники российским туристам доступно несколько направлений, куда можно въехать без визы. Идеально для гастрономического тура", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru генеральный директор "Центра туризма и отдыха" Люсинэ Кодякова.

Армения — еще более демократичный вариант. Сюда можно лететь по внутреннему российскому паспорту. Ереван в мае превращается в цветущий сад с низкими ценами и выдающейся кухней. Это направление выигрывает у многих европейских маршрутов, где отношение к России остается предметом политических дискуссий.

Море и горы: Турция против Абхазии

Турция предлагает безвизовый режим до 90 дней. К концу мая вода становится пригодной для купания, а сервис "все включено" остается эталоном для семейных пар. Если же хочется избежать сложностей с документами, Абхазия принимает гостей без загранпаспорта. Остановиться в четырехзвездочном отеле Пицунды на шесть ночей можно по цене от 70 тысяч рублей на двоих.

"Турция — безвизовый режим, до 90 дней пребывания. Цены — от 100 тыс. рублей на двоих за неделю. Абхазия — ближайшее зарубежье", — объяснил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

При планировании поездки с детьми стоит учитывать местную специфику и правила въезда, которые могут меняться. В качестве альтернативы турецкому побережью эксперты также упоминают Черногорию, где климат и отсутствие визовых барьеров делают отдых комфортным, особенно в национальных парках.

Направление Условия въезда и особенности
Грузия Загранпаспорт, 2.5 часа полета, тепло (+20)
Армения Внутренний паспорт РФ, низкие цены, гастрономия
Абхазия Паспорт РФ, бюджетное размещение, горы
Турция Загранпаспорт, теплое море в конце мая

Экзотика на доверии: Таиланд и альтернативы

Таиланд в 2024 году подтвердил безвизовый статус для россиян. Это направление требует долгого перелета — около 9 часов из Москвы, что делает его не самым логичным выбором для четырехдневных каникул. Однако из Владивостока, где популярен отдых в Приморье, туры гораздо доступнее.

"Если Таиланд подходит скорее для длительного отдыха, то Армения идеальна для короткой поездки на четыре дня", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Для тех, кто ищет нестандартные варианты, существуют специфические маршруты, вроде посещения Нидерландов, но такие поездки требуют сложной логистики и наличия шенгенской визы, что выбивается из концепции "быстрого майского старта".

Ответы на популярные вопросы о майских поездках

Нужен ли загранпаспорт для поездки в Армению?

Нет, граждане России могут въезжать в Армению по внутреннему гражданскому паспорту РФ.

В какие безвизовые страны лететь быстрее всего?

Ближе всего расположены Грузия (около 2.5 часов) и Армения. Абхазия также доступна через аэропорт Сочи.

Какая погода в Грузии в мае?

В Тбилиси устанавливается теплая погода около +20 градусов, но в прибрежном Батуми вода еще холодная для купания.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
