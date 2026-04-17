Штамп в паспорте больше не нужен: список стран, где россиян ждут на майские праздники без виз

Майские праздники — идеальный момент, чтобы сменить декорации без бюрократических квестов. Турция, Грузия и Абхазия остаются в топе доступных направлений, где штамп в паспорте ставят прямо на границе. Главное условие — бронировать места заранее, пока логистика не съела весь бюджет.
Для поездки в Грузию россиянам не требуется виза, достаточно загранпаспорта. Перелет из Москвы занимает около 2,5 часов. В это время Тбилиси уже прогревается до комфортных 20 градусов — отличные условия для тех, кого утомляет экстремальный экзотический отдых. Однако для заплывов в Батуми еще рано.
"На майские праздники российским туристам доступно несколько направлений, куда можно въехать без визы. Идеально для гастрономического тура", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru генеральный директор "Центра туризма и отдыха" Люсинэ Кодякова.
Армения — еще более демократичный вариант. Сюда можно лететь по внутреннему российскому паспорту. Ереван в мае превращается в цветущий сад с низкими ценами и выдающейся кухней. Это направление выигрывает у многих европейских маршрутов, где отношение к России остается предметом политических дискуссий.
Турция предлагает безвизовый режим до 90 дней. К концу мая вода становится пригодной для купания, а сервис "все включено" остается эталоном для семейных пар. Если же хочется избежать сложностей с документами, Абхазия принимает гостей без загранпаспорта. Остановиться в четырехзвездочном отеле Пицунды на шесть ночей можно по цене от 70 тысяч рублей на двоих.
"Турция — безвизовый режим, до 90 дней пребывания. Цены — от 100 тыс. рублей на двоих за неделю. Абхазия — ближайшее зарубежье", — объяснил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.
При планировании поездки с детьми стоит учитывать местную специфику и правила въезда, которые могут меняться. В качестве альтернативы турецкому побережью эксперты также упоминают Черногорию, где климат и отсутствие визовых барьеров делают отдых комфортным, особенно в национальных парках.
|Направление
|Условия въезда и особенности
|Грузия
|Загранпаспорт, 2.5 часа полета, тепло (+20)
|Армения
|Внутренний паспорт РФ, низкие цены, гастрономия
|Абхазия
|Паспорт РФ, бюджетное размещение, горы
|Турция
|Загранпаспорт, теплое море в конце мая
Таиланд в 2024 году подтвердил безвизовый статус для россиян. Это направление требует долгого перелета — около 9 часов из Москвы, что делает его не самым логичным выбором для четырехдневных каникул. Однако из Владивостока, где популярен отдых в Приморье, туры гораздо доступнее.
"Если Таиланд подходит скорее для длительного отдыха, то Армения идеальна для короткой поездки на четыре дня", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Для тех, кто ищет нестандартные варианты, существуют специфические маршруты, вроде посещения Нидерландов, но такие поездки требуют сложной логистики и наличия шенгенской визы, что выбивается из концепции "быстрого майского старта".
Нет, граждане России могут въезжать в Армению по внутреннему гражданскому паспорту РФ.
Ближе всего расположены Грузия (около 2.5 часов) и Армения. Абхазия также доступна через аэропорт Сочи.
В Тбилиси устанавливается теплая погода около +20 градусов, но в прибрежном Батуми вода еще холодная для купания.
