Нудистская деревня в Нидерландах: как люди живут без одежды и навязанных стереотипов

Влажный воздух Нидерландов пропитан запахом свежескошенной травы и озерной воды. Но здесь, в сорока минутах езды от Амстердама, к ним примешивается нечто иное — абсолютное чувство физической свободы. Это не нудистский пляж, который сворачивается с закатом. Это полноценная деревня, где одежда — лишь досадная опция. Люди крутят педали велосипедов, выбирают авокадо в супермаркете и пьют латте на террасе, будучи полностью обнаженными. Эстетика тела здесь возведена в абсолют, а социальные рамки стерты вместе с нижним бельем.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деревня в Нидерландах

Логика голого быта: от кассы до бассейна

Концепция места проста: тело естественно. В деревне живут "постоянники" — люди, выкупившие дома, чтобы круглый год не касаться текстилем кожи. Остальное жилье занимают туристы, сбежавшие от геополитической турбулентности и шума мегаполисов. Самый сюрреалистичный момент наступает в местном магазине.

Представьте: вы стоите в очереди за багетом, а перед вами — абсолютно голый мужчина изучает состав йогурта. Кассир смотрит на покупателей с невозмутимостью сфинкса, хотя ее рабочее место находится ровно на уровне "всего самого интересного".

"Такой формат отдыха требует колоссальной психологической подготовки. Это не про разврат, а про отсутствие барьеров. Однако новичкам я рекомендую сначала изучить вопросы гигиены в отелях и общественных зонах, так как контакт кожи с поверхностями здесь максимальный", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Для детей здесь обустроены огромные зоны с батутами и спортивными комплексами. Малышня носится нагишом, воспринимая это как самую естественную форму существования. Это разительно отличается от того, как организован отдых в Анапе или Сочи, где даже за слишком короткие шорты в кафе можно поймать неодобрительный взгляд.

Локация Дресс-код Супермаркет и кафе Голышом / шлепанцы Бассейн и баня Строго без одежды Библиотека По желанию

Гастрономия без границ: лоэмпия и этикет

В местном ресторане не спрашивают про костюм, но спрашивают про аппетит. Звезды меню — знаменитая лоэмпия (Loempia). Это хрустящие рисовые рулетики с овощами и мясом, обжаренные до золотого звона. В сочетании со сметаной и видом на голых сотрапезников — опыт незабываемый. Пока туристы штурмуют визовые центры Санкт-Петербурга ради шанса на шенген, здесь, внутри этого анклава, время замирает.

"Культура общественного парения в Голландии не разделяет М и Ж. Это база. В таких деревнях баня — центр социальной жизни. Главное — помнить, что на полки в парилку нужно всегда стелить свое полотенце, это железное правило этикета", — объяснила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Сервис в домах не уступает топовым курортам. Несмотря на нудистский уклон, здесь царит идеальный порядок. Если сравнивать с тем, как активно сейчас развивается автотуризм в России, голландская модель отдыха кажется более стационарной и глубокой. Люди приезжают за тишиной, а не за километрами дорог.

Инфраструктура: зачем нудистам библиотека?

Библиотека в нудистской деревне выглядит как оксюморон, но для "постоянников" это спасение от скуки. Чтение Диккенса на шезлонге без единой нитки одежды — в этом есть свой интеллектуальный шик.

Для тех, кто привык ловить майские апельсиновые деревья в Турции, Нидерланды предложат более суровый, но честный контакт с природой. Спа-зоны здесь мощнее, чем в пятизвездочных отелях: несколько бассейнов, профессиональный массаж и полный детокс от социальных ожиданий.

"Цены на такое размещение стабильны, в отличие от массовых направлений. Иногда кажется, что в этих закрытых сообществах всё ещё цены 2020 года. Это премиальный сегмент для тех, кто ценит приватность выше золотых кранов в ванной", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о нудистских деревнях

Обязательно ли ходить голым всё время?

Нет, это разрешено, но не является принуждением. Если вам холодно или психологически некомфортно, можно носить одежду везде, кроме бассейнов и саун.

Безопасно ли там с детьми?

Абсолютно. В таких местах действует жесточайший кодекс поведения. Любые проявления сексуализированного поведения или попытки скрытой съемки ведут к немедленному изгнанию и бану в сообществе.

Как забронировать дом?

Половина жилого фонда занята резидентами, остальное сдается через специализированные ассоциации. Бронировать лучше за полгода.

