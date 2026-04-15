Петербург вырос не из болот: настоящая история началась с чужого фундамента

Когда принято говорить о рождении Санкт-Петербурга, обычно начинают с мая 1703 года, с решимости Петра I, с болот, на которых он якобы построил город из ничего. Но это упрощенный взгляд. Устье Невы на момент основания Северной столицы вовсе не было безжизненной местностью. Здесь пульсировала жизнь, работали гавани, а в ратуше заседал Магистрат. Речь о шведском Ниене — городе, который буквально растворился в фундаментах петербургских дворцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Санкт-Петербург

Шведский форпост в устье Невы

История шведского присутствия в этих местах уходит в глубину веков. Уже в XIV веке археологи фиксируют попытки закрепиться у впадения Невы в Финский залив. Первая крепость — Ландскрона — была возведена в 1300 году, но простояла недолго: всего через год ее разрушили русские войска. Однако стратегический интерес к региону не угас. Сегодня, планируя отдых в Питере, туристы редко задумываются, что за триста лет до Российской империи здесь уже была развитая европейская инфраструктура.

В 1611 году Швеция предприняла новую попытку. На месте слияния Охты с Невой началось строительство крепости Ниеншанц — "Невское укрепление". Эта цитадель стала бастионом влияния Швеции, контролирующим водные пути. Современный Санкт-Петербург вырос на костях этого города, используя его логистические узлы как готовый скелет для новой империи.

"Ниен был ключом к Балтике. Его падение означало не просто военную победу Петра, а полный демонтаж шведской торговой монополии в регионе", — отметилА в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Как выглядел город Ниен

Крепость быстро обросла гражданским посадом. Ниен стал полноценным городом с торговыми привилегиями. С 1638 года он принимал иностранные суда, превратившись в крупнейший центр региона. На его улицах проживало около 2,5 тысячи человек: шведы, немцы, русские и голландцы.

Центром жизни была площадь с ратушей. Вдоль мощеных улиц тянулись дома в западноевропейском стиле, а гавань была забита лесом, мехами и рыбой. Для Петра I этот город стал не просто трофеем, а готовым чертежом. Даже знаменитая Кунсткамера позже воплотит в себе дух научного просвещения, который витал в этих местах еще при шведах.

Признак Шведский Ниен (XVII в.) Население ~2500 человек, многонациональный состав Экономика Экспорт леса, железа и рыбы в Европу

"Туристам важно понимать: Петербург не возник в вакууме. Это была реновация уже существующего торгового узла, адаптированная под имперские масштабы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Первые тревожные удары

В 1656 году во время русско-шведской войны город впервые задрожал под прицелом русских пушек. Войска Петра Потемкина вошли в крепость, но удержать ее не смогли. Шведы вернулись, восстановили стены, но прежнее спокойствие исчезло навсегда. Сегодня мы воспринимаем прогулки по Неве как романтическое развлечение, но три века назад эти воды были зоной постоянного военного риска.

Последние дни Ниена

Настоящая катастрофа грянула весной 1703 года. Осада Ниеншанца длилась недолго. 10 мая город пал. Жители бежали, склады горели, а шведское владычество на берегах Невы закончилось. Спустя недели был заложен Эрмитаж и Петропавловская крепость. Камни Ниена пошли на фундаменты новых зданий. Город не просто захватили — его разобрали по камню, создав на его месте величественный Петербург, где сегодня работают лучшие катки и музеи мира.

"Пример Ниена показывает, как быстро стирается история. Сегодня мы бронируем отели там, где когда-то стояли шведские бастионы, даже не зная их названий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о Ниене

Где именно находился город Ниен?

Город и крепость Ниеншанц располагались в районе современного Красногвардейского района Санкт-Петербурга, на Охтинском мысу, где река Охта впадает в Неву.

Осталось ли что-то от шведского города сегодня?

Наземных построек не осталось, однако при раскопках нашли остатки рвов и валов крепости — их планируют сохранить и сделать частью музейного пространства.

