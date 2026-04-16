Европа по цене дачи: место с лазурным морем, где загранпаспорт — это всё, что нужно для счастья

Пока привычные маршруты дорожают и усложняются, у российских туристов появляется новый ориентир на карте летнего отдыха. Черногория постепенно выходит из тени Турции, предлагая похожий климат, море и при этом — куда больше свободы передвижения и разнообразия впечатлений. Почему балканское направление всё чаще выбирают вместо Антальи и чем оно привлекает тех, кто устал от формата "всё включено", — разбираемся в материале.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniya.Mostovaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ловчен, Черногория

Балканский маневр: почему Черногория заменяет Анталью

Черногория уверенно входит в список приоритетных направлений для тех, кто ищет качественную альтернативу отдыху в Турции. Главный триггер для выбора — свобода перемещения. Пока москвичи массово обращаются в визовые центры в попытках выловить дефицитные слоты, балканская республика оставляет двери открытыми.

"Черногория может стать альтернативой поездкам в Турцию. Сейчас туристы из России могут находиться на территории Черногории без визы 30 дней, но до конца сентября планируется ввести визовый режим для россиян", — отметила в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Для пересечения границы не нужно собирать кипу справок или подтверждать доход. Это делает направление идеальным для спонтанных автопутешествий по региону, если арендовать машину уже на месте. Акцент смещается с закрытых территорий отелей на исследование побережья.

Климатический мост и идеальное время для поездки

Температурный график Черногории практически дублирует турецкий, но с поправкой на более мягкую влажность Адриатики. Если Турция в мае только прогревается, то в Черногории пик комфорта приходится на стык высокого сезона. Это позволяет планировать отпуск без риска получить тепловой удар в бетонных джунглях курортных городов.

Параметр сравнения Черногория (2026) Визовый режим Без визы можно находиться в стране до 30 дней, до конца сентября будет введён визовый режим для россиян Лучшие месяцы июнь, июль, август, сентябрь Тип отдыха пляжный, горы, национальные парки

"Черногория хороша тем, что даже в разгар сезона здесь легче переносится жара за счёт морского климата. Поэтому страна подходит не только для пляжного отдыха, но и для насыщенных поездок: можно совмещать море, прогулки по городам и выезды в природу", — объяснила в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Природа против ол-инклюзива: что смотреть в горах

Черногория — это не только шезлонги и зонтики. Страна предлагает мощный экскурсионный пласт, который часто выигрывает у турецких древностей за счет компактности и доступности. Национальные парки, ледниковые озера и глубокие каньоны находятся в паре часов езды от любой точки побережья.

"В Черногории множество красивых и интересных мест. Можно выбрать как пляжный отдых, так и экскурсионный. Обязательно стоит съездить в национальные парки, посетить озера и пещеры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Страна ориентирована на активного туриста. Здесь не принято проводить весь день в границах отеля. Прогулки по узким улочкам старых городов и подъемы на крепостные стены заменяют привычную отельную анимацию.

Ответы на популярные вопросы о поездке в Черногорию

Нужна ли виза в Черногорию в 2026 году?

Нет, для граждан России сохраняется безвизовый режим. Для въезда необходим только действующий заграничный паспорт.

Когда лучше лететь, чтобы избежать изнуряющей жары?

Идеальное время — июнь и сентябрь. Температура воздуха комфортна для длительных экскурсий в горы и прогулок по побережью.

Какие виды отдыха доступны в стране?

Вы можете совмещать классический пляжный отдых на Адриатическом море с посещением национальных парков, пещер и горных озер.

