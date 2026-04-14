Цветущие апельсиновые деревья Турции: рай для любителей майского отдыха 2026 года

Турецкий май — это не про изнурительное пекло, а про тонкую грань между бодрящим утром и ласковым полднем. Пока июльские чартеры еще пылятся в ангарах, первые эшелоны охотников за солнцем уже штурмуют берега. Турция весной пахнет цветущими апельсинами и свежестью гор, предлагая направления, где отдых стоит копейки, а свободных шезлонгов больше, чем песчинок на пляже Лара.

Фото: flickr.com by Константин Барбу, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Турция

Анталийское побережье: термометр против скептиков

Южное побережье — это естественный солярий. Махмутлар и Аланья первыми принимают на себя удар солнечной радиации, прогревая прибрежную полосу до приемлемых 20°C уже к середине мая.

Это время, когда отдых в бархатный сезон кажется далекой перспективой, а текущие ценники заставляют сердце туриста биться чаще. Горы Торос здесь работают как гигантский экран, удерживая тепло и не пуская северные ветра в уютные бухты Кемера.

"Майская Аланья — это страховка от плохого настроения. Температура воды здесь всегда на пару градусов выше, чем в Сиде или Белеке, из-за мелководья и отсутствия холодных течений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Важно понимать: турецкий сервис в мае только "прогревается". Некоторые отели Турции могут еще докрашивать горки или ограничивать работу детских клубов. Зато вы избавлены от очередей за гёзлеме и тесноты в амфитеатрах. Это идеальный момент для тех, кто ценит идеальное направление для летнего отдыха, но предпочитает созерцательность суете.

Эгейское побережье: для тех, кто любит погорячее в бокале

Бодрум и Мармарис в мае — это эстетический оргазм, но термальное испытание. Вода здесь редко поднимается выше 18 градусов. Входить в море приходится быстро, короткими перебежками, словно ныряешь в прорубь после бани. Однако именно здесь чувствуется дух Греции, а апрель открывает дешёвые окна в мир люксовых бутик-отелей по цене бюджетной "пятерки" в Аланье.

"Эгейское море — капризная дама. Если планируете лететь в Фетхие в мае, выбирайте отели с подогреваемыми бассейнами. Иначе рискуете провести весь отпуск, лишь любуясь бирюзой с берега", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Пока Ближний Восток плавится от жары, на западе Турции царит вечная весна. Это лучшее время для осмотра Эфеса — вы не превратитесь в уголек на каменных мостовых древнего города. В это время раннее бронирование уже не актуально, зато работают "горящие" офферы, позволяющие за копейки пожить в номерах с видом на яхтенные марины.

Сравнение побережий в мае

Параметр Анталийское (Юг) Эгейское (Запад) Температура воды 20-22°C (Комфортно) 17-19°C (Бодрит) Температура воздуха До +28°C До +24°C Контингент Семьи, любители All Inclusive Яхтсмены, тусовщики

"Для семей с детьми я однозначно рекомендую только Анталью. Ребенок не оценит эстетику Бодрума, если не сможет зайти в ледяную воду", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о отдыхе в мае

Можно ли купаться в Турции в первой половине мая?

В Аланье и Сиде — да, если вы не ждете температуры "парного молока". Вода около +19°C. На Эгейском побережье купание будет экстремальным.

Работают ли аквапарки?

Большинство крупных парков открываются с 1 мая, но вода в них без подогрева может быть очень холодной. Ищите отели с подогреваемыми открытыми бассейнами.

Стоит ли ехать в Мармарис в это время?

Для прогулок по набережной и экскурсий — идеально. Для пляжного отдыха — рано, лучше дождаться середины июня.

