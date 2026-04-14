Битва за майские праздники: почему туристы меняют Сочи на Анапу в этом году

Весенние каникулы в этом году перекраивают туристическую карту России. Анапа внезапно вырвалась в лидеры, оттесняя привычного фаворита — Сочи. Пока одни ищут места без переполненных пляжей, рынок реагирует на ценники и транспортную логистику. Разбираемся, почему путешественники меняют вектор движения.

Лестница к морю в Супсехе

Перестановка сил: Анапа против Сочи

Аналитика туроператоров фиксирует охлаждение интереса к Сочи на майские даты. Цифры разнятся: падение спроса варьируется от 10% до 20% в зависимости от компании. Анапа забирает 46% бронирований по региону, оставляя Сочи 36%. Популярность бюджетных туров растет, ведь туристы стали внимательнее следить за расходами.

"Туристы стали прагматичными. Если раньше ехали по инерции в Сочи, то сейчас ищут альтернативы, где сервис не уступает, а цена ниже. Анапа мастерски воспользовалась этим трендом", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ключевые причины спада интереса

Основным "тормозом" для сочинского направления остаются цены в отелях, которые выросли на 10-15%. Добавились проблемы с авиасообщением, вынуждающие путешественников искать стратегии раннего бронирования или альтернативные способы передвижения. Эксперты подчеркивают: шестидневные выходные вместо восьми также скорректировали планы.

Параметр Влияние на спрос
Цены на отели Рост на 10-15% снижает поток
Логистика Нестабильность работы аэропорта

"Короткие праздники заставляют людей экономить время на дорогу. Если логистика усложняется, турист голосует рублем и выбирает более доступные маршруты", — пояснил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Стратегии планирования отпуска

Туроператоры не спешат хоронить Сочи. В сегменте наблюдается привычка "последнего часа": многие бронируют отдых за одну-две недели. Отельеры вынуждены идти навстречу и корректировать тарифы, чтобы заполнить номерной фонд. Умение правильно собрать чемодан и заранее спланировать бюджет остается актуальным навыком для любого путешественника.

"Рынок живой. Сейчас мы видим отложенный спрос, поэтому цифры на вторую половину мая могут неприятно удивить скептиков и порадовать отельеров", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о майском отдыхе

Почему Анапа популярнее Сочи на майские?

Туристы выбирают более бюджетные альтернативы из-за роста цен в отелях Сочи и ограничений в транспортной доступности.

Вернется ли поток в Сочи?

Туроператоры ожидают активизацию бронирований ближе к датам заезда, как и в прошлые сезоны.

Стоит ли ожидать снижения цен на майские?

Некоторые отельеры уже корректируют стоимость, стремясь заполнить номера, не допуская простоя мощностей.

Как лучше бронировать отель?

Следите за спецпредложениями, так как сейчас преобладает формат планирования "в последний момент".

Читайте также