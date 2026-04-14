Серьёзная конкуренция: как Россия обходит европейских гигантов в гонке за индонезийские курорты

Влажный воздух Бали пропитан запахом цветущего франжипани и терпких специй, а шум океанского прибоя в Куте глушит гул мопедов. Российские путешественники окончательно распробовали тропический хаос Индонезии. Статистика начала 2026 года подтверждает: интерес к архипелагу не просто держится, он растет наперекор всем визовым и логистическим сложностям.
Январь и февраль 2026 года принесли Индонезии более 2,3 миллиона иностранных гостей. Это на 7,7% мощнее прошлогодних показателей. Россияне внесли в эту копилку 48 086 визитов. Мелочь? На первый взгляд, да. Но на деле — это фундамент для нового рекорда. Напомним, по итогам 2025 года мы уже зафиксировали исторический максимум в 219 тысяч человек, решивших сменить серые будни на смену декораций.
"Рост турпотока даже на процент в текущих реалиях — это победа логистики. Туристы стали внимательнее считать деньги, поэтому стратегия выбора путевок превратилась в искусство", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.
На фоне конкурентов из Старого Света россияне выглядят уверенно. Второе место в Европе по объему турпотока в Индонезию — это статус. Впереди только британцы. Французы и немцы пока дышат в спину, но уступают нам по интенсивности поездок. Однако в глобальном масштабе картина меняется. Малайзия, Китай и Австралия формируют костяк въездного туризма страны. Там совсем другие бюджеты и лайфхаки по сохранности средств.
|Страна
|Количество визитов (янтарь-февраль 2026)
|Малайзия
|410 390
|Россия
|48 086
"Индонезия выигрывает за счет контрастов. Там можно совместить лакшери-ретрит с жизнью в простых бунгало, что сейчас крайне востребовано", — добавил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.
Для поездки в такие далекие края важно помнить о визовых нюансах и правильном выборе страховки. Не стоит сравнивать этот опыт с поездками в Турцию или Египет - это другой уровень погружения в этнографию.
"Туристы сейчас не просто едут греться, они охотятся за уникальной природой, как это происходит с поездками в Карелию, только в тропическом антураже", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Цены зависят от логистики авиабилетов, но спрос остается стабильно высоким благодаря развитию инфраструктуры отелей.
Отсутствие жестких визовых барьеров и экзотический колорит делают страну привлекательной альтернативой классическому шенгенскому направлению.
Страна остается одним из популярных и безопасных направлений для организованного туризма, достаточно соблюдать обычные правила предосторожности.
Тропический климат позволяет посещать регион круглый год, однако высокий сезон традиционно приходится на сухие месяцы.
Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.