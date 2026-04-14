Илья Роденко

Серьёзная конкуренция: как Россия обходит европейских гигантов в гонке за индонезийские курорты

Влажный воздух Бали пропитан запахом цветущего франжипани и терпких специй, а шум океанского прибоя в Куте глушит гул мопедов. Российские путешественники окончательно распробовали тропический хаос Индонезии. Статистика начала 2026 года подтверждает: интерес к архипелагу не просто держится, он растет наперекор всем визовым и логистическим сложностям.

Храм Кек Лок Си, Пенанг

Цифровая гонка за экзотикой

Январь и февраль 2026 года принесли Индонезии более 2,3 миллиона иностранных гостей. Это на 7,7% мощнее прошлогодних показателей. Россияне внесли в эту копилку 48 086 визитов. Мелочь? На первый взгляд, да. Но на деле — это фундамент для нового рекорда. Напомним, по итогам 2025 года мы уже зафиксировали исторический максимум в 219 тысяч человек, решивших сменить серые будни на смену декораций.

"Рост турпотока даже на процент в текущих реалиях — это победа логистики. Туристы стали внимательнее считать деньги, поэтому стратегия выбора путевок превратилась в искусство", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Европейский рейтинг и восточные лидеры

На фоне конкурентов из Старого Света россияне выглядят уверенно. Второе место в Европе по объему турпотока в Индонезию — это статус. Впереди только британцы. Французы и немцы пока дышат в спину, но уступают нам по интенсивности поездок. Однако в глобальном масштабе картина меняется. Малайзия, Китай и Австралия формируют костяк въездного туризма страны. Там совсем другие бюджеты и лайфхаки по сохранности средств.

Страна Количество визитов (янтарь-февраль 2026)
Малайзия 410 390
Россия 48 086

"Индонезия выигрывает за счет контрастов. Там можно совместить лакшери-ретрит с жизнью в простых бунгало, что сейчас крайне востребовано", — добавил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Для поездки в такие далекие края важно помнить о визовых нюансах и правильном выборе страховки. Не стоит сравнивать этот опыт с поездками в Турцию или Египет - это другой уровень погружения в этнографию.

"Туристы сейчас не просто едут греться, они охотятся за уникальной природой, как это происходит с поездками в Карелию, только в тропическом антураже", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Индонезию

Стал ли отдых в Индонезии доступнее для россиян?

Цены зависят от логистики авиабилетов, но спрос остается стабильно высоким благодаря развитию инфраструктуры отелей.

Почему россияне чаще выбирают Индонезию, чем Европу?

Отсутствие жестких визовых барьеров и экзотический колорит делают страну привлекательной альтернативой классическому шенгенскому направлению.

Безопасно ли сейчас путешествовать в Индонезию?

Страна остается одним из популярных и безопасных направлений для организованного туризма, достаточно соблюдать обычные правила предосторожности.

Когда в Индонезии лучше отдыхать?

Тропический климат позволяет посещать регион круглый год, однако высокий сезон традиционно приходится на сухие месяцы.

Экспертная проверка: эксперт по гастрономическому туризму Мария Костина, туроператор Максим Ланин, менеджер по внутреннему туризму Антон Громов
Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
