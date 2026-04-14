Москвичи массово обращаются в визовые центры Санкт-Петербурга из-за дефицита слотов

Визовый рейд в Петербург

Москвичи массово штурмуют визовые центры Санкт-Петербурга. Причина проста: борьба с ботами в столице стала невыносимой. Французские слоты на июнь улетают мгновенно, превращая запись в цифровую лотерею. В Петербурге ситуация стабильнее, а доступность "окон" выше.

Шенген

Люди делятся лайфхаками в профильных чатах. "Здесь слоты держатся дольше всего. Регионы разбирают за минуту. Как раз многие в Питер и едут, потому что не успевают взять у себя", — делятся туристы. Предприимчивые путешественники умудряются бронировать по несколько мест, освобождая лишние для других счастливчиков.

"Туристы готовы на дополнительные траты ради шенгена. Переезд из Москвы в Петербург — лишь малая часть издержек, которые несут люди, стремящиеся сохранить доступ к европейским поездкам", — отметила в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Сравнение визовых направлений

Франция остается лидером по лояльности среди стран ЕС, но сроки рассмотрения пугают. Ожидание достигает 45 дней. Если учесть запись на конец июня, реальный шанс оказаться в Европе летом стремится к нулю. Выбор направления часто зависит от готовности ждать, что роднит этот процесс с планированием отдыха на Российской Ривьере, где стоимость услуг также требует стратегического расчета.

Страна Срок ожидания ответа Франция от 45 дней Италия до 2 месяцев Испания 3-4 недели

"Популярность такого хаотичного туризма закономерна. Люди ищут пути, когда инфраструктура классических бронирований дает сбой. Однако важно учитывать не только запись, но и стоимость логистики до визового центра", — пояснил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Альтернативы существуют. Италия открывает запись на май, позволяя планировать поездки на август. Испанские центры удерживают временные рамки в 3-4 недели, а Греция оформляет документы еще оперативнее. Выбор курорта — это всегда выбор между комфортом перелета и ценой, поэтому сравнение инфраструктуры является ключевым этапом подготовки.

"Не стоит забывать, что каждый город требует своего подхода. Петербург — это не только визовые центры. Это и уникальные маршруты, которые стоит изучить, если уж приходится ехать за документами в другой регион", — сказал в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о получении виз

Стоит ли ехать за визой в другой город?

Да, если в вашем городе слоты разбирают боты, а региональные центры предлагают свободные даты.

Сколько реально ждать французскую визу?

В среднем рассмотрение занимает 45 дней, но сроки могут увеличиваться из-за нагрузки.

Какая страна шенгена оформляет документы быстрее всего?

На текущий момент одни из самых быстрых ответов дает Греция.

Когда лучше планировать поездки в Европу?

С учетом обязательного ожидания 1-2 месяца, планировать выезд стоит минимум за полгода.

