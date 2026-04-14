Москвичи массово обращаются в визовые центры Санкт-Петербурга из-за дефицита слотов

Москвичи массово штурмуют визовые центры Санкт-Петербурга. Причина проста: борьба с ботами в столице стала невыносимой. Французские слоты на июнь улетают мгновенно, превращая запись в цифровую лотерею. В Петербурге ситуация стабильнее, а доступность "окон" выше.
Люди делятся лайфхаками в профильных чатах. "Здесь слоты держатся дольше всего. Регионы разбирают за минуту. Как раз многие в Питер и едут, потому что не успевают взять у себя", — делятся туристы. Предприимчивые путешественники умудряются бронировать по несколько мест, освобождая лишние для других счастливчиков.
"Туристы готовы на дополнительные траты ради шенгена. Переезд из Москвы в Петербург — лишь малая часть издержек, которые несут люди, стремящиеся сохранить доступ к европейским поездкам", — отметила в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.
Франция остается лидером по лояльности среди стран ЕС, но сроки рассмотрения пугают. Ожидание достигает 45 дней. Если учесть запись на конец июня, реальный шанс оказаться в Европе летом стремится к нулю. Выбор направления часто зависит от готовности ждать, что роднит этот процесс с планированием отдыха на Российской Ривьере, где стоимость услуг также требует стратегического расчета.
|Страна
|Срок ожидания ответа
|Франция
|от 45 дней
|Италия
|до 2 месяцев
|Испания
|3-4 недели
"Популярность такого хаотичного туризма закономерна. Люди ищут пути, когда инфраструктура классических бронирований дает сбой. Однако важно учитывать не только запись, но и стоимость логистики до визового центра", — пояснил аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Альтернативы существуют. Италия открывает запись на май, позволяя планировать поездки на август. Испанские центры удерживают временные рамки в 3-4 недели, а Греция оформляет документы еще оперативнее. Выбор курорта — это всегда выбор между комфортом перелета и ценой, поэтому сравнение инфраструктуры является ключевым этапом подготовки.
"Не стоит забывать, что каждый город требует своего подхода. Петербург — это не только визовые центры. Это и уникальные маршруты, которые стоит изучить, если уж приходится ехать за документами в другой регион", — сказал в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Да, если в вашем городе слоты разбирают боты, а региональные центры предлагают свободные даты.
В среднем рассмотрение занимает 45 дней, но сроки могут увеличиваться из-за нагрузки.
На текущий момент одни из самых быстрых ответов дает Греция.
С учетом обязательного ожидания 1-2 месяца, планировать выезд стоит минимум за полгода.
