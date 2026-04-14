Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Ланин

Невидимые угрозы в отпуске: что нужно дезинфицировать первым делом в номере

Туризм

Скрытые угрозы в номере

Заселяясь в гостиницу, мы инстинктивно ищем идеальную чистоту. Белоснежные простыни создают иллюзию порядка. Но реальность куда прозаичнее. Эксперты предупреждают: клининг концентрируется на видимых поверхностях — полу и постелях. Остальное остается вне зоны внимания горничных.

Полотенца
Фото: www.pexels.com by cottonbro studio is licensed under Бесплатное использование
Пульт от телевизора — абсолютный чемпион по количеству бактерий. Гости хватают его буквально через минуту после входа в номер, немытыми руками. Схема проста: папа — в душ, дети — к экрану. Пластик пульта впитывает всё, что накопилось на ладонях за день.

Декоративные покрывала и мягкие подушки — еще один рассадник микроорганизмов. Их редко отправляют в полноценную стирку после каждого постояльца. Та же участь ждет выключатели и дверные ручки, к которым прикасаются сотни раз за неделю. Совет эксперта: мойте стаканы, прежде чем налить в них воду.

"Клининг — это конвейер. Горничные работают на скорость, поэтому акцент делают на текстиле. Скрытые зоны, такие как выключатели или пульты, выпадают из чек-листа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Что говорит профи по отельному гостеприимству

Помните, что грамотное планирование поездки начинается не только с выбора отеля, но и с мер предосторожности. Планировать отпуск эксперты советуют заранее — за 4-6 месяцев. Это не только экономит ваши деньги, но и дает время изучить отзывы о качестве уборки конкретного места размещения.

Если вы привыкли путешествовать по стране, не забывайте про элементарную гигиену при заселении. Салфетки с антисептиком должны стать первым предметом в руках после захода в апартаменты.

"Туристы часто забывают про антисептик, а зря. Пульт в номере — это антисанитарный объект, контактирующий с тысячами рук. Я всегда рекомендую первым делом протереть его спиртовой салфеткой", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Источник загрязнения Частота обработки
Комплект постельного белья После каждого выезда
Пульт/Выключатели Редко или никогда
Стаканы в ванной Ополаскивание (базовое)

"Статистика обращений туристов с жалобами на аллергические реакции на декоративные подушки достаточно высока. Это прямое следствие некачественной химчистки текстиля", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о чистоте

Можно ли требовать повторную уборку пульта или выключателей?

Вы имеете полное право попросить персонал о дополнительной дезинфекции поверхностей при заселении, если номер кажется неухоженным.

Почему клининг не моет всё тщательно?

Стандарты большинства отелей эконом- и среднего сегмента ориентированы на скорость и визуальную опрятность: заправленную кровать и отсутствие мусора.

Безопасны ли стаканы в номере?

Их санитарная безопасность всегда под вопросом. Всегда мойте их самостоятельно с использованием мыла или берите с собой личную посуду.

Насколько часто стирают декоративные покрывала?

В отличие от постельного белья, покрывала отправляют в прачечную значительно реже — часто всего лишь раз в сезон. Это главный источник пыли и аллергенов.

Экспертная проверка: эксперт по отельному сервису Елена Гумина, аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм гигиена путешествия безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.