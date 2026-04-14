Рыба сама идёт на крючок: 10 мест в России, где без улова не уезжают

Рыбалка в России — это не просто хобби, а национальный культурный код. По данным НАФИ, 80% россиян не представляют отдыха без удочки в руках. От туманных шхер Севера до выжженных солнцем лиманов Каспия — география клева охватывает всю страну. Если вы ищете, где самая рыбная река России, готовьтесь к масштабному трипу: мы собрали локации, где рыба буквально сама идет на крючок.

Рыбалка

Речная классика: азарт на течении

Для фанатов речного лова Россия предлагает маршруты на любой вкус. В Красноярском крае доминирует Енисей и его притоки — Ангара и Абакан. Здесь в августе и декабре рыбаков ждет сазан, щука и лещ. Если же вас манит Дальний Восток, то Хабаровский край — это прежде всего река Амур. В её водах обитает более 130 видов рыб, а главным трофеем считается величественный таймень.

"На Амуре рыбалка — это всегда сюрприз. Вы можете рассчитывать на окуня, а вытащить трофейного сома. Главное — помнить про правила отлова редких видов, таких как калуга", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Астраханская область на нижней Волге — это Мекка для тех, кто ценит предсказуемый результат. С июня по сентябрь здесь "раздают" сазана и сома. Если же хочется эстетики, Горный Алтай предложит вам ловлю налима на Катуни и Бии в окружении альпийских лугов.

Регион Основная добыча Астрахань (Волга) Судак, сазан, сом, жерех Якутия (Лена) Таймень, щука, налим, чебак

Морской драйв: от Баренцева до Балтики

Морская рыбалка — это совершенно другой уровень адреналина. На Камчатке "мертвого сезона" не существует в принципе. Авачинская бухта полна минтая, а за мысом Поворотным добывают краба. На Сахалине визитной карточкой остается подледная рыбалка на корюшку и зубатку в заливе Мордвинова.

"Морская рыбалка требует серьезной подготовки снастей. Соленая вода и сильная рыба быстро выводят из строя бюджетные катушки", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Северное направление представлено Мурманской областью. Мощное Баренцево море дарит семгу и морского окуня, а Белое — зубатку и навагу. Если же вы предпочитаете мягкий климат, отправляйтесь в Калининград. На Балтике у мыса Таран отлично ловится салака и камбала, а в заливах — угорь и судак.

Озерная тишина: Карелия и Байкал

Для тех, кому важна тишина и зеркальная гладь, идеальным выбором станет отдых в Карелии. Ладожское озеро — крупнейший резервуар, где соседствуют судак, форель и щука. Если планируете автопутешествие по России на майские праздники, Ладожские шхеры станут отличной точкой маршрута.

"В Карелии и на Севере важно учитывать капризы погоды. На крупных озерах шторм поднимается за считанные минуты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Нельзя забывать и про Байкал. Здесь обитает более 50 видов рыб, но королем остается омуль. Зимняя рыбалка на Байкале — это отдельный вид искусства, когда сквозь метровый прозрачный лед видно дно. Подобную чистоту льда можно встретить разве что в Дагестане, где Гоцатлинское водохранилище зимой превращается в локальный филиал Байкала.

Ответы на популярные вопросы

Когда лучше всего ехать на рыбалку в Карелию?

Летние месяцы — пик активности, но начало осени (сентябрь) часто приносит самые крупные трофеи щуки и окуня.

Нужно ли разрешение на ловлю рыбы в России?

На большинстве водоемов рыбалка бесплатная. Однако для вылова ценных видов (семга, таймень, краб) требуется лицензия, а на некоторые виды действует полный запрет.

Где самая чистая вода для рыбалки?

Самыми прозрачными водоемами считаются Байкал и горные озера Алтая, а также высокогорные водохранилища Дагестана.

Читайте также