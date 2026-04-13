Татьяна Ковалева

Штурм или стратегия: почему некоторые пассажиры заходят в самолет последними

Посадка на самолет часто напоминает штурм крепости: очереди, суета и борьба за место на багажной полке. Однако есть категория пассажиров, которая демонстративно игнорирует призывы на гейте. Они заходят в салон последними, когда стюардессы уже готовы задраивать люки. Это не опоздание, а выверенная стратегия комфорта и приватности.

Салон самолета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салон самолета

Почему поздняя посадка удобна?

Для опытных путешественников время — самый дорогой ресурс. Заходя в самолет в финале посадки, человек минимизирует пребывание в замкнутом пространстве. Пока остальные толкаются в проходах и пытаются втиснуть сумки, "опоздавший" спокойно завершает дела в бизнес-зале. Как только он переступает порог, двери закрываются, и начинается руление.

"Это удобно для тех, кто ценит каждую минуту или просто не любит проводить лишнее время в ограниченном пространстве", — отметила в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Второй важный аспект — приватность. Медийные персоны и крупные бизнесмены часто выбирают тактику "Invisible Guest". Если зайти последним и выйти первым, риск быть узнанным или попасть в чей-то селфи-кадр сводится к нулю. Особенно это актуально, когда планируется длительный перелет с пересадками.

Сколько стоит попасть на борт последним?

В крупных авиаузлах статус "последнего пассажира" — это платная привилегия. Она часто встроена в VIP-пакеты. Вас не просто ждут — вас доставляют к трапу на отдельном автомобиле, минуя общий автобус. Это исключает лишние контакты и гарантирует комфортный перелет без лишних глаз.

Тип посадки Основные преимущества
Ранняя (Priority) Гарантированное место для ручной клади, спокойное размещение.
Поздняя (VIP) Минимум времени в салоне, приватность, индивидуальный трансфер.

"В некоторых аэропортах стоимость такого удовольствия может значительно варьироваться — от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей", — объяснил туроператор Максим Ланин.

Кому еще может быть удобно заходить последним

Тактику выжидания часто выбирают родители. Загнать маленького ребенка в кресло на лишние 40 минут до взлета — верный способ получить истерику в воздухе. Семьи предпочитают до последнего оставаться в игровой зоне аэропорта, чтобы малыш выплеснул энергию. Однако здесь есть риск: к моменту их появления полки над головой могут быть забиты чужими вещами.

Также позднюю посадку котируют владельцы животных. Если у вас запланирована перевозка собак в самолете, лишнее время в переноске под креслом — это стресс для питомца. Чем меньше зверь находится в шумном и душном салоне до запуска двигателей, тем спокойнее пройдет путь.

"В поздние минуты на борту могут закончиться места для ручной клади в ближайших отсеках", — подчеркнула эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Если ваша цель — удобство и отсутствие суеты, стоит заранее оценить габариты своей сумки. Тем, кто летит с чемоданом cabin-size, лучше не рисковать и заходить в середине очереди. Для обладателей небольших рюкзаков тактика "финального рывка" идеальна.

Ответы на популярные вопросы о посадке на рейс

Может ли самолет улететь без меня, если я жду до последнего?

Да, если вы не пользуетесь VIP-сопровождением. Авиакомпания закрывает гейт за 15-20 минут до вылета. Если вы не успели к этому времени, ваш багаж снимут, а самолет улетит.

Как зайти последним, если у меня субсидируемый билет?

Тип билета (например, субсидируемые билеты) не влияет на ваше право зайти в конце очереди. Просто дождитесь финального объявления о посадке (Final Call) в зале ожидания.

Что делать, если на полке не осталось места?

Бортпроводники обязаны найти место для вашей клади в другом конце салона или забрать её в багажный отсек бесплатно, если место в салоне физически закончилось.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Татьяна Ковалева
Ковалева Татьяна Сергеевна — эксперт по железнодорожным поездкам, проводник пассажирских вагонов с 19-летним стажем.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм авиация
