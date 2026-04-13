Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Самая рыбная река России скрывалась на виду: не Волга и не Обь, а этот гигант кормит целые регионы

Туризм

На карте России много рек — длинных, полноводных, известных. Но если задать простой вопрос: "Где больше всего рыбы?", — в ответах быстро проясняется фаворит. Это не Волга, не Обь и даже не Енисей. Это Амур — река, которая до сих пор живет по законам дикой природы, а не по правилам человека. Река-гигант, где биоразнообразие зашкаливает, а размеры обитателей заставляют вспомнить фильмы о доисторических монстрах.

Река Амур и горный хребет Хехцир
Фото: commons.wikimedia by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река с характером и богатствами

Амур — это огромная природная система, в которой каждое течение, каждый ручей работают как часы. Начинается он у границы России и Китая, где встречаются Шилка и Аргунь. Путь от истока Аргуни переваливает за 4400 километров. Это мощная артерия Дальнего Востока, которая не скована плотинами так сильно, как река Ока или Волга. Свободное течение позволяет воде самоочищаться и насыщаться органикой.

На этом пути в нее вливаются десятки притоков, несущих с собой ил и планктон — основу кормовой цепи. Амур финиширует в Амурском лимане, соединяя сразу два моря — Японское и Охотское. Пока Горный Алтай манит туристов бирюзовыми озерами, Амур берет своей мощью и невероятной плотностью жизни под водой.

"Амур — уникальная экосистема. Отсутствие ГЭС на основном русле делает его идеальным местом для нереста. Рыба идет сюда тысячелетиями, не встречая бетонных преград", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Впечатляющее рыбное царство

Если говорить цифрами, в Амуре водится от 109 до 132 видов рыб. Это абсолютный рекорд для рек России. Для сравнения: в Волге их около 70, в Оби — около 50. Здесь представлено поразительное экотуризм-разнообразие: от крошечных рыбешек до речных исполинов. Среди обитателей есть эндемики, которые встречаются только здесь, например, амурский осетр или вьюн Никольского.

Река Количество видов рыб
Амур Более 130
Волга Около 70
Обь Около 50

В мутных водах Амура прячутся змееголовы, способные дышать воздухом, и белые амуры весом до 45 кг. Это настоящий рай для тех, кто ценит гастрофестиваль-потенциал региона, ведь разнообразие вкусов здесь не уступает знаменитым заграничным курортам.

Калуга — речная королева

Главный символ реки — калуга. Это самая большая пресноводная рыба России. Родственница осетра достигает в длину 6 метров и весит под тонну. В 2018 году в Китае выловили особь весом более полутонны. Калуга — долгожитель, возраст некоторых рыб достигает ста лет. Сегодня она в Красной книге, её лов строго запрещен.

"Калуга требует особого режима охраны. Это живое ископаемое, которое легко уничтожить браконьерством, но крайне сложно восстановить в естественной среде", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Река, где рыба путешествует

Амур — это "вокзал" для проходных рыб. Осенью из Охотского моря сюда заходят косяки кеты. Этот процесс кормит весь регион. Запах свежей рыбы в городах Приморья в это время становится таким же узнаваемым, как рыба на гриле на Карибских островах. Помимо кеты, здесь обитает толстолобик, амурский сом и шумная косатка-скрипун, которая издает звуки при поимке.

"Для гастрономического туризма Амур — это Клондайк. Здесь можно попробовать аутентичные блюда из рыбы, которые не встретишь больше нигде в России", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

За состоянием реки следят и пернатые хищники — белоплечие орланы. Если эти гиганты остаются на берегах, значить, рыбы в реке в избытке. Амур остается живым сердцем Дальнего Востока благодаря своей дикости и отсутствию тотального контроля человека над его течением.

Ответы на популярные вопросы об Амуре

Почему Амур считается самой рыбной рекой?

Из-за отсутствия плотин на основном русле и уникального географического положения на стыке разных климатических зон, что позволяет уживаться северным и южным видам рыб.

Можно ли ловить калугу?

Нет, лов калуги категорически запрещен и преследуется по закону, так как вид находится под угрозой исчезновения.

Какая рыба самая массовая в Амуре?

В сезон нереста самой массовой становится кета, а из постоянных обитателей широко распространены карась, чебак и различные виды сомов.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы россия калуга рыбалка экология дальний восток
Новости Все >
В Красноярском крае 20 тысяч спасателей переведены на круглосуточный режим из-за паводка
Приложение Газпромбанка вернулось в App Store с обновленной навигацией и виджетами
Массовые рейды уже идут: из-за этих фар можно остаться без регистрации автомобиля
В Омской области работодателям компенсируют до 200 тысяч рублей за создание спецмест
Безопасность мессенджеров оказалась иллюзией: главный риск скрывается не в приложении
Мадьяр после победы на выборах в Венгрии заявил о неизбежности диалога с Москвой
Венгрия сменила курс: чего ждать от нового премьера и как это отразится на России
В Киеве готовятся к худшему: что скрывается за паникой в руководстве Украины
Россельхознадзор Красноярска принял 730 попугаев из Киргизии на карантин
В Карелии собрали 860 кг семян сосны и ели, перевыполнив сезонный план в шесть раз
Сейчас читают
Клубника после зимы выглядит мёртвой, но оживает за пару шагов: что спасает даже погибшие кусты
Садоводство, цветоводство
Клубника после зимы выглядит мёртвой, но оживает за пару шагов: что спасает даже погибшие кусты
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Популярное
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок

Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.

Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Лев оказывается слабее: 8 животных, перед которыми он бессилен в одиночку
Лев оказывается слабее: 8 животных, перед которыми он бессилен в одиночку
Последние материалы
В Госдуме разъяснили правила получения новой семейной выплаты
Самая рыбная река России скрывалась на виду: не Волга и не Обь, а этот гигант кормит целые регионы
Призраки дефолта: к чему приведет замена прагматизма Орбана на диктат Евросоюза
В Красноярском крае 20 тысяч спасателей переведены на круглосуточный режим из-за паводка
Беззвучная катастрофа: что произойдет с планетой при исчезновении кислорода всего на 5 секунд
Старые блески устарели вместе с чётким контуром: как теперь делают макияж губ в 2026 году
Длинные ногти уходят без шума: новый тренд делает модным то, что раньше считали скучным
Приложение Газпромбанка вернулось в App Store с обновленной навигацией и виджетами
Массовые рейды уже идут: из-за этих фар можно остаться без регистрации автомобиля
В Омской области работодателям компенсируют до 200 тысяч рублей за создание спецмест
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.