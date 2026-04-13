Самая рыбная река России скрывалась на виду: не Волга и не Обь, а этот гигант кормит целые регионы

На карте России много рек — длинных, полноводных, известных. Но если задать простой вопрос: "Где больше всего рыбы?", — в ответах быстро проясняется фаворит. Это не Волга, не Обь и даже не Енисей. Это Амур — река, которая до сих пор живет по законам дикой природы, а не по правилам человека. Река-гигант, где биоразнообразие зашкаливает, а размеры обитателей заставляют вспомнить фильмы о доисторических монстрах.

Фото: commons.wikimedia by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Река Амур и горный хребет Хехцир

Река с характером и богатствами

Амур — это огромная природная система, в которой каждое течение, каждый ручей работают как часы. Начинается он у границы России и Китая, где встречаются Шилка и Аргунь. Путь от истока Аргуни переваливает за 4400 километров. Это мощная артерия Дальнего Востока, которая не скована плотинами так сильно, как река Ока или Волга. Свободное течение позволяет воде самоочищаться и насыщаться органикой.

На этом пути в нее вливаются десятки притоков, несущих с собой ил и планктон — основу кормовой цепи. Амур финиширует в Амурском лимане, соединяя сразу два моря — Японское и Охотское. Пока Горный Алтай манит туристов бирюзовыми озерами, Амур берет своей мощью и невероятной плотностью жизни под водой.

"Амур — уникальная экосистема. Отсутствие ГЭС на основном русле делает его идеальным местом для нереста. Рыба идет сюда тысячелетиями, не встречая бетонных преград", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Впечатляющее рыбное царство

Если говорить цифрами, в Амуре водится от 109 до 132 видов рыб. Это абсолютный рекорд для рек России. Для сравнения: в Волге их около 70, в Оби — около 50. Здесь представлено поразительное экотуризм-разнообразие: от крошечных рыбешек до речных исполинов. Среди обитателей есть эндемики, которые встречаются только здесь, например, амурский осетр или вьюн Никольского.

Река Количество видов рыб Амур Более 130 Волга Около 70 Обь Около 50

В мутных водах Амура прячутся змееголовы, способные дышать воздухом, и белые амуры весом до 45 кг. Это настоящий рай для тех, кто ценит гастрофестиваль-потенциал региона, ведь разнообразие вкусов здесь не уступает знаменитым заграничным курортам.

Калуга — речная королева

Главный символ реки — калуга. Это самая большая пресноводная рыба России. Родственница осетра достигает в длину 6 метров и весит под тонну. В 2018 году в Китае выловили особь весом более полутонны. Калуга — долгожитель, возраст некоторых рыб достигает ста лет. Сегодня она в Красной книге, её лов строго запрещен.

"Калуга требует особого режима охраны. Это живое ископаемое, которое легко уничтожить браконьерством, но крайне сложно восстановить в естественной среде", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Река, где рыба путешествует

Амур — это "вокзал" для проходных рыб. Осенью из Охотского моря сюда заходят косяки кеты. Этот процесс кормит весь регион. Запах свежей рыбы в городах Приморья в это время становится таким же узнаваемым, как рыба на гриле на Карибских островах. Помимо кеты, здесь обитает толстолобик, амурский сом и шумная косатка-скрипун, которая издает звуки при поимке.

"Для гастрономического туризма Амур — это Клондайк. Здесь можно попробовать аутентичные блюда из рыбы, которые не встретишь больше нигде в России", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

За состоянием реки следят и пернатые хищники — белоплечие орланы. Если эти гиганты остаются на берегах, значить, рыбы в реке в избытке. Амур остается живым сердцем Дальнего Востока благодаря своей дикости и отсутствию тотального контроля человека над его течением.

Ответы на популярные вопросы об Амуре

Почему Амур считается самой рыбной рекой?

Из-за отсутствия плотин на основном русле и уникального географического положения на стыке разных климатических зон, что позволяет уживаться северным и южным видам рыб.

Можно ли ловить калугу?

Нет, лов калуги категорически запрещен и преследуется по закону, так как вид находится под угрозой исчезновения.

Какая рыба самая массовая в Амуре?

В сезон нереста самой массовой становится кета, а из постоянных обитателей широко распространены карась, чебак и различные виды сомов.

Читайте также