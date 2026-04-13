Самая рыбная река России скрывалась на виду: не Волга и не Обь, а этот гигант кормит целые регионы

На карте России много рек — длинных, полноводных, известных. Но если задать простой вопрос: "Где больше всего рыбы?", — в ответах быстро проясняется фаворит. Это не Волга, не Обь и даже не Енисей. Это Амур — река, которая до сих пор живет по законам дикой природы, а не по правилам человека. Река-гигант, где биоразнообразие зашкаливает, а размеры обитателей заставляют вспомнить фильмы о доисторических монстрах.
Амур — это огромная природная система, в которой каждое течение, каждый ручей работают как часы. Начинается он у границы России и Китая, где встречаются Шилка и Аргунь. Путь от истока Аргуни переваливает за 4400 километров. Это мощная артерия Дальнего Востока, которая не скована плотинами так сильно, как река Ока или Волга. Свободное течение позволяет воде самоочищаться и насыщаться органикой.
На этом пути в нее вливаются десятки притоков, несущих с собой ил и планктон — основу кормовой цепи. Амур финиширует в Амурском лимане, соединяя сразу два моря — Японское и Охотское. Пока Горный Алтай манит туристов бирюзовыми озерами, Амур берет своей мощью и невероятной плотностью жизни под водой.
"Амур — уникальная экосистема. Отсутствие ГЭС на основном русле делает его идеальным местом для нереста. Рыба идет сюда тысячелетиями, не встречая бетонных преград", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Если говорить цифрами, в Амуре водится от 109 до 132 видов рыб. Это абсолютный рекорд для рек России. Для сравнения: в Волге их около 70, в Оби — около 50. Здесь представлено поразительное экотуризм-разнообразие: от крошечных рыбешек до речных исполинов. Среди обитателей есть эндемики, которые встречаются только здесь, например, амурский осетр или вьюн Никольского.
|Река
|Количество видов рыб
|Амур
|Более 130
|Волга
|Около 70
|Обь
|Около 50
В мутных водах Амура прячутся змееголовы, способные дышать воздухом, и белые амуры весом до 45 кг. Это настоящий рай для тех, кто ценит гастрофестиваль-потенциал региона, ведь разнообразие вкусов здесь не уступает знаменитым заграничным курортам.
Главный символ реки — калуга. Это самая большая пресноводная рыба России. Родственница осетра достигает в длину 6 метров и весит под тонну. В 2018 году в Китае выловили особь весом более полутонны. Калуга — долгожитель, возраст некоторых рыб достигает ста лет. Сегодня она в Красной книге, её лов строго запрещен.
"Калуга требует особого режима охраны. Это живое ископаемое, которое легко уничтожить браконьерством, но крайне сложно восстановить в естественной среде", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Амур — это "вокзал" для проходных рыб. Осенью из Охотского моря сюда заходят косяки кеты. Этот процесс кормит весь регион. Запах свежей рыбы в городах Приморья в это время становится таким же узнаваемым, как рыба на гриле на Карибских островах. Помимо кеты, здесь обитает толстолобик, амурский сом и шумная косатка-скрипун, которая издает звуки при поимке.
"Для гастрономического туризма Амур — это Клондайк. Здесь можно попробовать аутентичные блюда из рыбы, которые не встретишь больше нигде в России", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
За состоянием реки следят и пернатые хищники — белоплечие орланы. Если эти гиганты остаются на берегах, значить, рыбы в реке в избытке. Амур остается живым сердцем Дальнего Востока благодаря своей дикости и отсутствию тотального контроля человека над его течением.
Из-за отсутствия плотин на основном русле и уникального географического положения на стыке разных климатических зон, что позволяет уживаться северным и южным видам рыб.
Нет, лов калуги категорически запрещен и преследуется по закону, так как вид находится под угрозой исчезновения.
В сезон нереста самой массовой становится кета, а из постоянных обитателей широко распространены карась, чебак и различные виды сомов.
