Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Отдых без очередей и переплат становится новой нормой: куда уезжают те, кто устал от переполненных пляжей

Туризм

Иногда идеальный отпуск портит не сервис, а избыток человеческого фактора. Когда пляжи превращаются в муравейники, а шум набережных перекрывает звук прибоя, спасением становятся "тихие гавани". Те, кто знает толк в уединении, давно сменили раскрученные локации на локальные алмазы, сохранившие аутентичность и дистанцию.

Отпуск
Фото: Designed by Freepik by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отпуск

Таруса, Ейск и скрытые бухты Чёрного моря

Таруса на Оке — это не просто город, это застывшая пастораль. Здесь время течет иначе, а воздух пахнет речной прохладой и хвоей. Это исторический заповедник, где искали вдохновение великие поэты, и сегодня он предлагает редкий для отдыха в России ритм — созерцательный и глубокий.

"В Тарусу едут те, кому важна ментальная перезагрузка. Тут нет пафоса, зато есть абсолютный покой", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ейск часто игнорируют, стремясь к глубоким водам, но Азовское море подкупает своим теплом и возможностями для спорта. Кайтинг и виндсерфинг здесь соседствуют с грязелечебницами. Если же тянет к соли Чёрного моря, стоит обратить внимание на Лермонтово, Джанхот и Агой. Это точки, где путешествие на море превращается в свидание с природой без посредников в виде сотен соседей по лежаку.

Почему эти курорты остаются в тени

Отсутствие массовости — это естественный фильтр. Здесь не строят бетонные джунгли отелей-гигантов и не организуют пакетные туры с поминутной программой. Эти места развиваются по своим правилам, сохраняя человеческий масштаб. В то время как аэропорты Москвы внедряют биометрию для ускорения потоков, в Прасковеевке самым технологичным событием дня может стать поход к скале Парус.

"Малые курорты не гонятся за трафиком, поэтому сервис там более душевный, хоть и менее стандартизированный", — объяснил туроператор Максим Ланин.

Такие локации не живут ожиданиями высокого сезона. Они стабильны. Здесь нет резких скачков качества сервиса или внезапного исчезновения продуктов из локальных лавок только потому, что "приехал автобус". Это выбор тех, кто ценит предсказуемый комфорт и тишину.

Направление Главная фишка
Ейск Мелководье, идеальное для детей и кайтинга
Джанхот Уникальный сосновый бор у самой воды
Таруса Культурный код и речная эстетика

Экономика и эстетика: главные плюсы

Главный аргумент — честная цена. Пока престижные санатории Сочи и Кисловодска соревнуются в luxury-сегменте, малые курорты предлагают комфорт без лишних наценок за бренд. Это позволяет растянуть отпуск или позволить себе более качественное жилье в частном секторе.

"На таких курортах спрос стабилен, поэтому цены не взлетают в три раза в июле", — подчеркнул специалист по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Кроме того, здесь жива локальная кухня. В Ейске это свежий улов судака, в Тарусе — яблоки из местных садов. Это настоящая региональная еда, а не фастфуд с набережной. Такой отдых подходит семьям с детьми, которым важна безопасность, и тем, кто ищет вдохновения в простых вещах.

Ответы на популярные вопросы о недооцененных курортах

Как добраться до малых курортов без личного авто?

До Ейска ходят поезда и автобусы из Ростова-на-Дону. В Тарусу удобнее всего добираться на экспрессе из Москвы. Малые поселки Чёрного моря связаны регулярным сообщением с Туапсе и Геленджиком.

Есть ли там современный сервис?

Да, концепция малых отелей и гостевых домов активно развивается. Это не "бабушкины комнаты", а часто дизайнерские пространства с вниманием к деталям.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм азовское море отдых в россии советы экспертов внутренний туризм
Новости Все >
Ставки кусаются — квартиры не продаются: ипотека превратилась в новый инструмент
Перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход в беспредметное брюзжание… — писала газета Аргументы и факты 11 апреля 1982 года
Миллиметры спасения: как уступить дорогу спецтранспорту без ДТП и штрафа
Ловушка для экономных: почему гаражное обслуживание превращает машину в недвижимость
Иллюзия на главной: эксперты развенчали миф о ненужности сигналов на перекрестке
Риелтор Константин Апрелев: ипотека становится дорогим финансовым инструментом в России
Ловушка для покупателя: почему ожидание выгодных предложений от дилеров ведет к убыткам
Запретный плод для суставов: когда даже самая полезная еда становится опасной для здоровья
Диана Генварская рассказала о роли агрессии как защитной реакции в условиях стресса
Коварство бессимптомной болезни: медики рассказали, как взять под контроль состояние сосудов
Сейчас читают
Майя не исчезли — они ушли: раскопки вскрыли правду, о которой молчали века
Наука и техника
Майя не исчезли — они ушли: раскопки вскрыли правду, о которой молчали века
Секрет долговечности раскрыт: эти двигатели ездят десятилетиями без серьёзных поломок
Авто
Секрет долговечности раскрыт: эти двигатели ездят десятилетиями без серьёзных поломок
Популярное
Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету

Под ледяным щитом толщиной в несколько километров скрывается уникальная гидросистема с вулканами и древними озерами, способная изменить будущее всей планеты.

Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету
Лук и чеснок перестают болеть после одного полива: дешёвый раствор отпугивает вредителей без химии
Лук и чеснок перестают болеть после одного полива: дешёвый раствор отпугивает вредителей без химии
Предвыборная истерика: Стармер обвинил Путина и Трампа в грабеже британских домохозяек
Перехитрили сами себя: финны проиграли России, превратив свои недра в ядерную помойку
Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин Протесты в Каракасе ставят под удар власть Родригес, предавшей Мадуро Любовь Степушова Трамп остановил войну с Ираном: почему это выглядит как поражение и что это значит для Израиля Юрий Бочаров
Бельгия исчезнет: новое российское оружие Судного дня вызвало панику в штабах НАТО
Майя не исчезли — они ушли: раскопки вскрыли правду, о которой молчали века
Месть из тени: Россия готовит Прибалтике асимметричный ответ за налеты украинских дронов
Месть из тени: Россия готовит Прибалтике асимметричный ответ за налеты украинских дронов
Последние материалы
Отдых без очередей и переплат становится новой нормой: куда уезжают те, кто устал от переполненных пляжей
Кошка, которая лает и убивает змей: в пустыне живёт зверь, ломающий все правила
Эстетика прикосновений: как превратить простую кухню в уютный кокон в 2026 году
Не просто питомцы, а тени хозяина: 5 пород кошек, которые не выносят одиночества
Стиль не в цене, а в хитрости: как собирать образы за копейки и выглядеть дороже
Вишня устраивает белый спектакль, но оставляет без ягод: как не потерять урожай прямо на старте
Картофель завалит грядки урожаем: эти сорта собирают ведрами раньше соседей
Прощай, одинокая люстра: современные способы сделать спальню по-настоящему уютной
Земля хранит тайну, к которой невозможно добраться: там происходит то, что управляет всей планетой
Звуковая магия: четыре простых сигнала, которые заставят любого кота обернуться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.