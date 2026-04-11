Эстетика заброшенности: обратная сторона отдыха в малых городах Азовского моря

Солнце палит нещадно, Азовское море лениво лижет грязный песок, а в воздухе — запах тины и застоя. Это не российская Ривьера, где за каждый метр пляжа идет битва. Это Приморско-Ахтарск. Город, где природа дала всё, а люди не смогли распорядиться наследием.

Фото: commons.wikimedia.org by Надежда Алистратова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Азовское море

Мираж пляжного комфорта

Туристы ищут бюджетные туры, надеясь на уединенный берег. Азовское мелководье — ловушка для мечтателей. Вода прогревается мгновенно, но к июлю море превращается в "цветущий" суп из водорослей. Искать здесь неочевидные маршруты - значит обречь себя на скуку. Эстетика заброшенности бьет по глазам: ржавые пирсы, отсутствие инфраструктуры и сервис, застывший в 90-х.

"Люди часто путают близость к воде с качественным курортом. Без инвестиций в прибрежную зону это просто дикий берег", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Почему город пустеет

Работы нет. Перспектив ноль. Молодежь бежит при первой возможности, бросая обветшалые дома. Автопутешествия по России обычно обходят этот город стороной. Даже вакансии во власти висят месяцами — никто не хочет управлять территорией, где школы и больницы превратились в руины.

Параметр Ситуация
Турпоток Кратковременный
Репутация Снижающаяся

"Когда в регионе дефицит кадров на госслужбе — это маркер системного кризиса. Управлять упадком никто не хочет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Экономический парадокс

Жилье стоит как в процветающих центрах, хотя инфраструктура трещит по швам. Это рынок-заложник. Пенсионеры не могут продать квартиры за достойные деньги, а новые инвесторы не заходят из-за отсутствия среды для жизни. Город заперт в ловушке собственного "курортного" статуса, которого по факту не существует.

"Ценообразование на юге часто неадекватно реальному качеству услуг. Недвижимость без дорог и медицины — это просто стены", — рассказал в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о туризме

Почему стоит избегать стихийных курортов?

Отсутствие контроля и сервиса превращает отпуск в борьбу за выживание, а не в релаксацию.

Есть ли смысл переезжать в малые приморские города?

Только при наличии стабильного удаленного дохода, так как локальный рынок труда в таких местах чаще всего стагнирует.

Экспертная проверка: эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, аналитик туристического рынка Илья Роденко, туроператор Максим Ланин
Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм путешествие азовское море экспертное мнение внутренний туризм
Протесты в Каракасе ставят под удар власть Родригес, предавшей Мадуро
Месть из тени: Россия готовит Прибалтике асимметричный ответ за налеты украинских дронов
Золотая энергия из США: Венгрия хочет выложить 20 млрд долларов за 10 малых реакторов
Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету

Под ледяным щитом толщиной в несколько километров скрывается уникальная гидросистема с вулканами и древними озерами, способная изменить будущее всей планеты.

Лук и чеснок перестают болеть после одного полива: дешёвый раствор отпугивает вредителей без химии
Жимолость будет плодоносить как безумная: два этапа подкормки превращают куст в ягодную фабрику
