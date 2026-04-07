Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Громов

Мистика, рок-н-ролл и пышки: 5 мест Петербурга, которые знают только свои

Туризм

Санкт-Петербург — это не только фасадная классика и позолота шпилей. Настоящий пульс города бьется в очередях за горячими пышками, в задымленных котельных и за коваными воротами секретных садов. Чтобы почувствовать ДНК Северной столицы, нужно сойти с проторенных троп и заглянуть в места, где время застыло в декорациях разных эпох.

Дворцовый мост через Большую Неву в Санкт-Петербурге
Фото: commons.wikimedia.org by Eugenii, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гастрономические легенды: Пышки и пирожки

Начинать утро в Питере нужно на Большой Конюшенной. Знаменитая пышечная работает здесь с 1958 года. Это портал в Ленинград: рыжая пудра, кофе из бака со сгущенкой и те самые салфетки-нарезки. Если вы планируете посетить Эрмитаж, загляните сюда за углеводным зарядом. Очередь — часть ритуала, она движется быстро, а вкус пышек за копейки не меняется десятилетиями.

На Московском проспекте ждет "Хозяюшка". Еще один бастион советского общепита, открытый в 1956 году. Здесь нет дефлопе, зато есть идеальные пирожки с мясом и капустой. Сотрудники работают десятилетиями, создавая ту самую атмосферу, которую ищут любители аутентичности.

"Такие места — это якоря памяти. Туристы идут туда не за едой, а за ощущением преемственности. В условиях, когда исторический центр Петербурга меняется, эти точки остаются живой историей", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

От "Камчатки" до "Пушкинской-10": Рок и андеграунд

Котельная "Камчатка" на улице Блохина — святыня для тех, кто вырос на песнях Виктора Цоя. Бывшее место работы ленинградских рок-звезд превратилось в народный музей. Здесь пахнет углем и свободой. Совсем другой по вайбу — арт-центр "Пушкинская-10". Это лабиринт из галерей, мастерских и граффити. Не забудьте заглянуть на воображаемую улицу Джона Леннона.

Место Что внутри
Котельная Камчатка Музей Цоя, гитарные концерты, дух 80-х
Пушкинская-10 Музей нонконформизма, студии, рок-магазины

Если андеграунд вам не по душе, отправляйтесь в кинотеатр "Аврора" на Невском. Бывший "Пикадилли" сохранил имперский шик. Здесь не крутят попкорновые блокбастеры, предпочитая авторское кино и ретроспективы. Это место для эстетов, ценящих тишину и бархатные кресла.

"Для молодежи и иностранных гостей, особенно когда китайские туристы активно изучают наши города, такие неформальные локации становятся открытием другой, не парадной России", — объяснила в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Мистика Петербурга: Ротонда и старые кладбища

Ротонда на Гороховой — легендарная парадная. Шесть колонн, винтовая лестница и купол создают акустическую аномалию: если шепнуть в стену, вас услышат на другом конце кольца. В 80-е здесь тусовались хиппи, а сегодня это объект паломничества городских мистиков. Не менее притягательно Смоленское кладбище. Здесь ищут утешения у часовни Ксении Блаженной и находят склеп из фильма "Брат" на лютеранском участке.

Для тех, кто предпочитает более светлую сторону города, зима в Петербурге предлагает отдых на льду. Современные катки у Финского залива — отличная альтернатива прогулкам по старым склепам, если вы устали от меланхолии.

Скрытые пространства: Анненкирхе и Садик Сен-Жермен

Анненкирхе (церковь Святой Анны) — место с невероятной судьбой. Пережив пожар, она не стала вычищать копоть до блеска. Обожженные стены создают декорации для выставок и концертов. В Литейном проспекте прячется за закрытыми дверями садик "Сен-Жермен". Это оазис тишины с фонтаном, где когда-то пел Борис Гребенщиков. Весной, когда парки уходят на просушку, такие небольшие дворики становятся спасением для горожан.

"При планировании маршрута важно учитывать, что многие дворики могут быть закрыты на коды. Лучше заранее уточнять время работы таких пространств, как Анненкирхе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о Петербурге

Как попасть в Садик Сен-Жермен?

Обычно ворота во двор со стороны Литейного, 46 закрыты на домофон. Придется дождаться жильцов или заказать экскурсию по непарадному Петербургу.

Сколько стоят пышки на Большой Конюшенной?

Цены остаются одними из самых низких в городе — одна пышка стоит в пределах 20-30 рублей, оплата принимается как наличными, так и картами.

Можно ли фотографировать в Ротонде?

Да, но жильцы просят соблюдать тишину и внести небольшой взнос на содержание подъезда (система добровольных пожертвований).

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин
Автор Антон Громов
Громов Антон Сергеевич — менеджер по внутреннему туризму с 13-летним стажем. Маршруты, регионы и развитие турпродукта в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм культура путешествия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.