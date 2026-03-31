Виталий Кузьмин

Эпоха дозаторов наступает: как привычный гостиничный уют превращается в экономию ресурсов

Эпоха пластикового гедонизма в отелях Старого Света официально подходит к финалу. Те самые крошечные флаконы с шампунем и гелем для душа, которые годами перекочевывали из ванных комнат в чемоданы туристов в качестве сувениров, признаны экологическим преступлением. Евросоюз затягивает гайки: с 2030 года миниатюрная косметика в гостиницах окажется вне закона. Это не просто смена тары — это тотальная перепрошивка индустрии гостеприимства.

отель
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
отель

Регламент (ЕС) 2025/40: обратный отсчет

Брюссель больше не намерен мириться с горами пластикового мусора. Новый регламент (ЕС) 2025/40 "Об упаковке и упаковочных отходах" — это приговор одноразовому пластику. С 12 августа 2026 года стандарты станут жестче для всех 27 стран-членов ЕС. Теперь каждый грамм упаковки должен быть оправдан, переработан и промаркирован. Для тех, кто привык к высоким стандартам сервиса, это означает переход на суровую функциональность.

"Это логичный шаг. Мы видим, как меняются приоритеты путешественников - экологичность становится важнее золотых вензелей. Отели, которые не успеют внедрить стационарные диспенсеры до дедлайна, рискуют получить огромные штрафы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Эпоха дозаторов: как изменится сервис

Полный запрет на упаковочный "микрошрот" вступит в силу в январе 2030 года. До этого момента отельерам разрешено использовать переходные формы — многоразовые контейнеры с возможностью дозаправки. Но даже такая сельская тишина от брендового маркетинга пугает люксовые сети. Ведь миниатюра — это часть имиджа. Теперь вместо эксклюзивного флакона на полке будет висеть универсальный дозатор. Чисто, экологично, но без магии обладания.

Что исчезнет из номеров Что придет на замену
Мини-бутылочки шампуня (30-50 мл) Настенные дозаторы большого объема
Индивидуальное мыло в обертке Жидкое мыло в многоразовых емкостях
Тюбики с лосьоном для тела Системы Refill (пополнение из канистр)

"Для бюджетного сегмента это спасение — меньше трат на логистику и мусор. Но отелям 5 звезд придется попотеть, чтобы сделать дозаторы эстетичными. В люксе сервис и детали решают всё", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Удар по ресторанам: прощайте, пакетики с сахаром

Реформа зацепит не только ванные комнаты. С 2030 года под нож пойдут порционные соусы, сахар, соль и сухие сливки в индивидуальных стиках. Это касается всех заведений общепита. Владельцам кафе придется возвращаться к классическим сахарницам и соусникам. Для тех, кто планирует длительное проживание или часто посещает фуд-корты, это станет заметным изменением бытовых привычек.

"Мы прогнозируем рост спроса на индивидуальные наборы специй у самих туристов. Люди привыкли к стерильности порционной упаковки, и переход на общие емкости может вызвать вопросы к гигиене", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Рынок меняется стремительно. Пока в России активно развивают новые туристические локации и строят авиационные мосты между регионами, Европа концентрируется на эко-аскезе. Станет ли отдых дешевле из-за экономии на пластике? Вряд ли. Зато природа точно вздохнет свободнее.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Можно ли будет возить свои миниатюры?

Да, запрет касается только бизнеса. Вы можете привозить свою косметику в любых емкостях, разрешенных правилами авиабезопасности.

Коснется ли это отелей в России?

Европейский регламент действует только в ЕС. Однако сетевые отели часто внедряют единые стандарты по всему миру, поэтому дозаторы могут появиться везде.

Как будут подавать соусы в ресторанах?

Вероятнее всего, через многоразовые диспенсеры или в керамической посуде, которую можно мыть и использовать повторно.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по отельному сервису Елена Гумина, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Виталий Кузьмин
Кузьмин Виталий Сергеевич — управляющий гостиницей с 20-летним стажем. Операции, персонал и финансовая устойчивость отелей.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Новости Все >
Тихое наступление новой инфекции: эти простые привычки безопасности помогут избежать встречи с вирусом
Долгий путь к продаже окончен: почему собственники жилья отказываются от завышенных цифр
Банкоматы без границ: единая сеть платежей изменит жизнь россиян и упростит доступ к деньгам
Красиво — но опасно: за какие обычные цветы на дачном участке можно получить реальный срок
Не ждите у моря погоды: кредиты под высокие проценты спасают от инфляции и растущих цен
Пернатые нарушители спокойствия: в Кузбассе сняли все запреты на охоту на конкретных птиц
ОСАГО под угрозой: новый закон изменит жизнь всех российских автомобилистов
Рынок СИМ разогнался слишком быстро: что может стать жёстким ответом на уличный хаос
Таблетка сегодня — лишение прав через неделю: препараты, после которых руль становится опасной зоной
Проблема не в нарушителях: массовое незнание ПДД оказалось следствием одной ошибки системы
Сейчас читают
Золото подождёт в хранилищах: Минфин неожиданно захлопнул двери валютных закупок до 2026 года
Экономика и бизнес
Золото подождёт в хранилищах: Минфин неожиданно захлопнул двери валютных закупок до 2026 года
Нетаньяху стал цифровым призраком: алгоритмы соцсетей хоронят премьера в берлинском ангаре
Мир. Новости мира
Нетаньяху стал цифровым призраком: алгоритмы соцсетей хоронят премьера в берлинском ангаре
Популярное
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Петербург накрыло серым куполом: в воздухе появился невидимый враг, который проходит сквозь лёгкие
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Геополитическая партия на воде: российский танкер прорвал блокаду и добрался до берегов Кубы
Геополитическая партия на воде: российский танкер прорвал блокаду и добрался до берегов Кубы
Последние материалы
Эпоха дозаторов наступает: как привычный гостиничный уют превращается в экономию ресурсов
Небо над Турцией превратилось в тир: баллистическая ракета Ирана эффектно встретилась с ПВО
Строительный лайфхак для дачи: простая хитрость помогает забыть о грязи навсегда
Золотые миражи и вкусовые иллюзии: в чём настоящая разница между куркумой и карри
Баррель нефти на грани взрыва: лидер Египта озвучивает цену, которая остановит экономику
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Хищник в гардеробе: как анималистичный принт на сумках перестал быть признаком дурного вкуса
Мир не высохнет целиком: скрытый механизм в тропиках не дает засухе погубить урожаи всех стран
Древний мир не был диким: под слоем грунта в Чечне откопали целый мегаполис бронзы
Так и замышляли: ракетные залпы по Ирану стали финальной точкой давнего плана Трампа
