Эпоха дозаторов наступает: как привычный гостиничный уют превращается в экономию ресурсов

Эпоха пластикового гедонизма в отелях Старого Света официально подходит к финалу. Те самые крошечные флаконы с шампунем и гелем для душа, которые годами перекочевывали из ванных комнат в чемоданы туристов в качестве сувениров, признаны экологическим преступлением. Евросоюз затягивает гайки: с 2030 года миниатюрная косметика в гостиницах окажется вне закона. Это не просто смена тары — это тотальная перепрошивка индустрии гостеприимства.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ отель

Регламент (ЕС) 2025/40: обратный отсчет

Брюссель больше не намерен мириться с горами пластикового мусора. Новый регламент (ЕС) 2025/40 "Об упаковке и упаковочных отходах" — это приговор одноразовому пластику. С 12 августа 2026 года стандарты станут жестче для всех 27 стран-членов ЕС. Теперь каждый грамм упаковки должен быть оправдан, переработан и промаркирован. Для тех, кто привык к высоким стандартам сервиса, это означает переход на суровую функциональность.

"Это логичный шаг. Мы видим, как меняются приоритеты путешественников - экологичность становится важнее золотых вензелей. Отели, которые не успеют внедрить стационарные диспенсеры до дедлайна, рискуют получить огромные штрафы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Эпоха дозаторов: как изменится сервис

Полный запрет на упаковочный "микрошрот" вступит в силу в январе 2030 года. До этого момента отельерам разрешено использовать переходные формы — многоразовые контейнеры с возможностью дозаправки. Но даже такая сельская тишина от брендового маркетинга пугает люксовые сети. Ведь миниатюра — это часть имиджа. Теперь вместо эксклюзивного флакона на полке будет висеть универсальный дозатор. Чисто, экологично, но без магии обладания.

Что исчезнет из номеров Что придет на замену Мини-бутылочки шампуня (30-50 мл) Настенные дозаторы большого объема Индивидуальное мыло в обертке Жидкое мыло в многоразовых емкостях Тюбики с лосьоном для тела Системы Refill (пополнение из канистр)

"Для бюджетного сегмента это спасение — меньше трат на логистику и мусор. Но отелям 5 звезд придется попотеть, чтобы сделать дозаторы эстетичными. В люксе сервис и детали решают всё", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Удар по ресторанам: прощайте, пакетики с сахаром

Реформа зацепит не только ванные комнаты. С 2030 года под нож пойдут порционные соусы, сахар, соль и сухие сливки в индивидуальных стиках. Это касается всех заведений общепита. Владельцам кафе придется возвращаться к классическим сахарницам и соусникам. Для тех, кто планирует длительное проживание или часто посещает фуд-корты, это станет заметным изменением бытовых привычек.

"Мы прогнозируем рост спроса на индивидуальные наборы специй у самих туристов. Люди привыкли к стерильности порционной упаковки, и переход на общие емкости может вызвать вопросы к гигиене", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Рынок меняется стремительно. Пока в России активно развивают новые туристические локации и строят авиационные мосты между регионами, Европа концентрируется на эко-аскезе. Станет ли отдых дешевле из-за экономии на пластике? Вряд ли. Зато природа точно вздохнет свободнее.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Можно ли будет возить свои миниатюры?

Да, запрет касается только бизнеса. Вы можете привозить свою косметику в любых емкостях, разрешенных правилами авиабезопасности.

Коснется ли это отелей в России?

Европейский регламент действует только в ЕС. Однако сетевые отели часто внедряют единые стандарты по всему миру, поэтому дозаторы могут появиться везде.

Как будут подавать соусы в ресторанах?

Вероятнее всего, через многоразовые диспенсеры или в керамической посуде, которую можно мыть и использовать повторно.

Читайте также