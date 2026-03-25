Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Дементьева

Тишина, которая стоит дороже золота: почему глухая деревня покорила мировой туризм

Туризм

Бёхово — это не про глянцевые фасады и систему "все включено". Это русская глуш в её абсолютном, почти кристальном проявлении. Здесь тишина режет слух, а отсутствие мобильной связи кажется не багом, а высшим благом. В 2021 году эксперты ООН поставили эту крошечную деревню в Тульской области в один ряд с альпийскими шале и карибскими деревушками. Единственный представитель России в списке Best Tourism Villages — и это при полном отсутствии газа, аптек и супермаркетов. Парадокс? Нет, новая реальность мирового туризма.

Бёхово
Фото: Own work by Margarita Antipova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бёхово

Сенсация от UNWTO: почему Бёхово?

Когда Всемирная туристская организация объявила результаты, многие скептики схватились за голову. Из 174 претендентов со всего мира в финал вышли лишь 44. Бёхово оставило позади раскрученные лучшие курорты страны. Здесь нет пятизвездочного сервиса, зато есть "гений места". Эксперты оценивали не количество парковочных мест, а сохранение культурного ландшафта.

"В Бёхово мы видим редкий пример, когда отсутствие цивилизации становится главным продуктом. Люди устали от пластика. Им нужен настоящий запах сена и вид на реку без вывесок фастфуда", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Деревня входит в охранную зону музея-заповедника "Поленово". Любой забор, любой гвоздь здесь под присмотром. Это консервация смыслов, которая в эпоху овертуризма ценится дороже золота. Вместо того чтобы строить бетонные коробки, местные жители восстанавливают пруды и следят за чистотой Оки.

Быт без прикрас: роскошь простоты

В Бёхово постоянно живут около пятидесяти человек. Это не актеры в декорациях, а реальные люди, которые топят печи и запасаются водой. Здесь нет интернета по оптоволокну, а зимой дороги превращаются в снежный квест. Но именно этот активный туризм в формате выживания привлекает интеллигенцию.

Инфраструктура Реальность в Бёхово
Магазины и аптеки Отсутствуют (ближайшие за 5 км)
Газификация Печное отопление или электричество
Дороги Грунтовка, зимой требуется полный привод

Бёхово — это место про "замедление". Если вы привыкли к сервису, где за кражу халатов выписывают штрафы, здесь вам будет неуютно. Здесь халатов нет. Только река, только хардкор. Жители — потомки московских врачей и художников — берегут этот уклад сильнее, чем музейные работники.

"Внутренний рынок сейчас ищет такие 'капсулы времени'. Бёхово — это не про сервис, это про идентификацию. Мы видим огромный запрос на направления, где можно почувствовать свои корни", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Почему Бёхово стало туристическим магнитом

Секрет успеха прост: здесь ничего не меняли последние сто лет. Главная доминанта — церковь Святой Троицы, построенная по чертежам Василия Поленова. Она выглядит так, будто выросла из земли сама. Пейзажи — живое воплощение картин классика. Чтобы увидеть их, не нужно ехать на вулканы Сахалина, достаточно пары часов от столицы.

Второй фактор — дикая гастрономия. В гостевых домах вас накормят так, что никакой крабовый пир не сравнится с печеной картошкой и домашними соленьями. Это честный вкус перемен. Третий фактор — безопасность. В деревне все свои. Это закрытая экосистема, которая живет по своим законам гостеприимства.

"Отсутствие сетевых отелей — это спасение Бёхова. Как только сюда придет массовый застройщик, магия исчезнет. Пока здесь сохраняется 'домашний' формат проживания, деревня будет в топе", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Как добраться и не разочароваться

Дорога до Бёхово — часть приключения. Из Москвы на авто путь займет около двух часов через Симферопольское шоссе. На поезде — до станции "Тарусская", а дальше — только такси или пешком. Важно: берите наличные. В мире, где сбоят платежные системы и нужна оплата в Китае по QR-кодам, Бёхово верит только бумажным рублям.

Ответы на популярные вопросы о Бёхово

Можно ли приехать одним днем?

Да, из Москвы или Тулы это отличный маршрут выходного дня. Но чтобы почувствовать атмосферу, лучше забронировать гостевой дом.

Есть ли где поесть в самой деревне?

Стационарных ресторанов нет. Питание нужно продумывать заранее или договариваться с хозяевами жилья. В соседнем Поленово есть небольшие кафе.

Нужна ли специальная экипировка?

Удобная обувь для прогулок по пересеченной местности обязательна. В межсезонье — непромокаемые ботинки. Деревня стоит на высоком берегу, спуски к реке крутые.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Мария Дементьева
Дементьева Мария Игоревна — эксперт по семейному туризму с 16-летним стажем. Поездки с детьми, безопасность и сервис.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отдых туризм путешествие тульская область внутренний туризм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.