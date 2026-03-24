Анастасия Крылова

Отпуск сорвался в один миг: куда россияне срочно улетают вместо Дубая

Дубайский глянец дал трещину. В марте 2026 года на Ближнем Востоке стало слишком жарко — и дело не в климате. После обмена ударами между ключевыми игроками региона иранское небо закрылось, а полеты над Персидским заливом превратились в лотерею.

Фото: commons.wikimedia.org by Endrjuch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
МИД России выставил "красный свет" поездкам в ОАЭ и соседние монархии. Туристы, привыкшие к золотым пескам Джумейры, в панике аннулируют брони. Рынок лихорадит: высвободившиеся 200 тысяч человек ищут, куда приземлиться. Но за безопасность приходится платить — ценники на альтернативные направления взлетели выше дубайских небоскребов.

Кризис в Дубае: почему россияне бегут из ОАЭ

Раньше звуки в небе Дубая означали шоу дронов, теперь — пролет ракет. Рекомендация МИД воздержаться от поездок в регион обрушила продажи. ОАЭ, обеспечивавшие до 30% выручки туроператоров, мгновенно превратились в токсичный актив. Прямые рейсы отменяются, а те, кто рискнул поехать, сутками дежурят в аэропортах из-за закрытия воздушных коридоров. Это не просто неудобство — это полноценный форс-мажор, который перекроил карту весенних отпусков.

"Мы фиксируем массовый исход клиентов из ближневосточных программ. Люди боятся застрять в аэропорту или попасть под обстрел. Сейчас основной поток перенаправляется на те направления, где гарантирована стабильность, даже если это обходится дороже", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Египет и Турция: старая добрая классика под давлением спроса

Египет стал первым бенефициаром "дубайского исхода". Хургада и Шарм-эль-Шейх принимают на себя до 40% отказников. Это логично: лететь недолго, виза условная, сервис понятный. Однако ценник на "все включено" в хороших 5* уже перевалил за 150 тысяч рублей на человека. Турция тоже не отстает. Анталья и Белек активно наращивают полетные программы, пытаясь переварить гигантский трафик. Но и здесь нужно держать ухо востро, чтобы не нарваться на штрафы в отелях за несоблюдение внутренних правил.

 

Азиатский маневр: Таиланд и Вьетнам бьют рекорды жадности

Юго-Восточная Азия демонстрирует аномальный рост цен. Таиланд подорожал на 50% всего за месяц. Пхукет и Самуи забиты под завязку, а отельеры, видя отчаяние туристов, без стеснения задирают прайсы. Схожая ситуация во Вьетнаме и на Шри-Ланке. Те, кто не хочет переплачивать за экзотику, зачастую находят разочарование в путешествиях из-за несоответствия цены качеству сервиса. Впрочем, спрос остается высоким — безопасность важнее денег.

"Для тех, кто ищет сервис уровня Дубая, Шри-Ланка и Таиланд — лучшая альтернатива. Да, перелет длиннее, но геополитический фон здесь максимально нейтральный. Главное — бронировать заранее, так как места в топовых отелях разлетаются мгновенно", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Внутренний фронт: Сочи, Абхазия и Кисловодск

Если бюджет не позволяет лететь за океан, россияне выбирают отдых в России 2026. Весной особую популярность приобретает Кавказ. Те, кто ищет тишины, выбирают отдых в Кисловодске, где природа восстанавливает лучше любого спа. Сочи и Красная Поляна остаются "золотым стандартом" комфорта, а для желающих сэкономить открыто Дивноморское с его чистым морем и доступным жильем. Неожиданно в лидеры выбился и калининградский туризм, ставший магнитом для любителей европейской эстетики без визовых сложностей.

"Внутренний рынок сейчас переживает ренессанс. Мы видим, что даже те, кто раньше летал только в Эмираты, выбирают южные направления России. Это безопасно, логистика понятна, а уровень сервиса в премиальных отелях Сочи уже давно не уступает зарубежному", — отметил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о смене направления

Можно ли вернуть деньги при отказе от тура в ОАЭ?

Если есть официальная рекомендация МИД об опасности пребывания в стране, турист имеет право на возврат полной стоимости или депонирование средств на другое направление. Однако операторы чаще предлагают замену тура с доплатой.

Где сейчас дешевле всего отдохнуть у моря?

Самым бюджетным вариантом остается Египет и российское побережье (Абхазия, Сочи). Азиатские направления сейчас находятся на пике стоимости из-за высокого спроса и длинной логистики.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, менеджер по внутреннему туризму Антон Громов
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Колёса, которые не работают в России: эти шины проигрывают при любой погоде
У машины исчез привычный скелет: электромобили собирают по правилам, которых раньше не было
Аукцион тщеславия на Госуслугах: выбор эффектных номеров для авто становится доступным для всех
Купили шины — получили кота в протекторе: чем оборачивается доверие маркетплейсам
Автономные грузовики подходят к городу: идеальные алгоритмы спотыкаются о человеческие привычки
Хуже капризного ребенка: 5 пород кошек, которые сведут с ума навязчивостью и жаждой внимания
Резиновая лотерея на трассе: бюджетные шины из Китая могут подвести в самый острый момент
Эра одного мотора уходит: автомобили уже поделили дороги России — но не так, как ждали
Присяга тянется за фронтовым офицером: замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткин умер на 61-м году жизни
Мужчины отказываются от детей — и это уже не бунт: скрытая причина напугает даже близких
Сейчас читают
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Садоводство, цветоводство
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии
Наука и техника
Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Мир. Новости мира
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Правительство скоро решит, как снизить влияние на бюджет цен на нефть Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Овощной атлант весом в 650 граммов: один плод кормит всю семью, пока соседи собирают пластмассу
Невидимый убийца трансмиссии: как безобидный стиль вождения незаметно превращает вариатор в лом
Блеск без покрытия: главная опасность открытого пространства в современной квартире
Печень не читает этикетки: в чем на самом деле нуждается организм для долгой и активной жизни
Три минуты до идеала: копеечное содержимое женской косметички, которое стирает седину на корню
Кошачий код доступа: почему питомец уходит от ласки и как вернуть его доверие без лишней суеты
Колёса, которые не работают в России: эти шины проигрывают при любой погоде
Ледяной гигант уходит в небытие: исчезновение рекордного острова меняет мировую карту океанов
Маниакальный культ наших: три страны, где русских буквально носят на руках вопреки санкциям
У машины исчез привычный скелет: электромобили собирают по правилам, которых раньше не было
