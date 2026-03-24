Отпуск сорвался в один миг: куда россияне срочно улетают вместо Дубая

Дубайский глянец дал трещину. В марте 2026 года на Ближнем Востоке стало слишком жарко — и дело не в климате. После обмена ударами между ключевыми игроками региона иранское небо закрылось, а полеты над Персидским заливом превратились в лотерею.

Фото: commons.wikimedia.org by Endrjuch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Коралловый остров, Пхукет, Таиланд

МИД России выставил "красный свет" поездкам в ОАЭ и соседние монархии. Туристы, привыкшие к золотым пескам Джумейры, в панике аннулируют брони. Рынок лихорадит: высвободившиеся 200 тысяч человек ищут, куда приземлиться. Но за безопасность приходится платить — ценники на альтернативные направления взлетели выше дубайских небоскребов.

Кризис в Дубае: почему россияне бегут из ОАЭ

Раньше звуки в небе Дубая означали шоу дронов, теперь — пролет ракет. Рекомендация МИД воздержаться от поездок в регион обрушила продажи. ОАЭ, обеспечивавшие до 30% выручки туроператоров, мгновенно превратились в токсичный актив. Прямые рейсы отменяются, а те, кто рискнул поехать, сутками дежурят в аэропортах из-за закрытия воздушных коридоров. Это не просто неудобство — это полноценный форс-мажор, который перекроил карту весенних отпусков.

"Мы фиксируем массовый исход клиентов из ближневосточных программ. Люди боятся застрять в аэропорту или попасть под обстрел. Сейчас основной поток перенаправляется на те направления, где гарантирована стабильность, даже если это обходится дороже", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Египет и Турция: старая добрая классика под давлением спроса

Египет стал первым бенефициаром "дубайского исхода". Хургада и Шарм-эль-Шейх принимают на себя до 40% отказников. Это логично: лететь недолго, виза условная, сервис понятный. Однако ценник на "все включено" в хороших 5* уже перевалил за 150 тысяч рублей на человека. Турция тоже не отстает. Анталья и Белек активно наращивают полетные программы, пытаясь переварить гигантский трафик. Но и здесь нужно держать ухо востро, чтобы не нарваться на штрафы в отелях за несоблюдение внутренних правил.

Азиатский маневр: Таиланд и Вьетнам бьют рекорды жадности

Юго-Восточная Азия демонстрирует аномальный рост цен. Таиланд подорожал на 50% всего за месяц. Пхукет и Самуи забиты под завязку, а отельеры, видя отчаяние туристов, без стеснения задирают прайсы. Схожая ситуация во Вьетнаме и на Шри-Ланке. Те, кто не хочет переплачивать за экзотику, зачастую находят разочарование в путешествиях из-за несоответствия цены качеству сервиса. Впрочем, спрос остается высоким — безопасность важнее денег.

"Для тех, кто ищет сервис уровня Дубая, Шри-Ланка и Таиланд — лучшая альтернатива. Да, перелет длиннее, но геополитический фон здесь максимально нейтральный. Главное — бронировать заранее, так как места в топовых отелях разлетаются мгновенно", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Внутренний фронт: Сочи, Абхазия и Кисловодск

Если бюджет не позволяет лететь за океан, россияне выбирают отдых в России 2026. Весной особую популярность приобретает Кавказ. Те, кто ищет тишины, выбирают отдых в Кисловодске, где природа восстанавливает лучше любого спа. Сочи и Красная Поляна остаются "золотым стандартом" комфорта, а для желающих сэкономить открыто Дивноморское с его чистым морем и доступным жильем. Неожиданно в лидеры выбился и калининградский туризм, ставший магнитом для любителей европейской эстетики без визовых сложностей.

"Внутренний рынок сейчас переживает ренессанс. Мы видим, что даже те, кто раньше летал только в Эмираты, выбирают южные направления России. Это безопасно, логистика понятна, а уровень сервиса в премиальных отелях Сочи уже давно не уступает зарубежному", — отметил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о смене направления

Можно ли вернуть деньги при отказе от тура в ОАЭ?

Если есть официальная рекомендация МИД об опасности пребывания в стране, турист имеет право на возврат полной стоимости или депонирование средств на другое направление. Однако операторы чаще предлагают замену тура с доплатой.

Где сейчас дешевле всего отдохнуть у моря?

Самым бюджетным вариантом остается Египет и российское побережье (Абхазия, Сочи). Азиатские направления сейчас находятся на пике стоимости из-за высокого спроса и длинной логистики.

