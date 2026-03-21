Анастасия Крылова

Россия открывает летний сезон: 10 направлений, где отпуск превращается в зависимость

Лето 2026 года в России — это не просто отпуск, а дерзкий вызов обыденности. Забудьте про классические лежаки. Страна разворачивает перед вами карту контрастов: от ледяного дыхания Арктики до пряного марева Каспия. Это время, когда гастрономический туризм в России заставляет менять маршруты ради одной чашки аутентичного сбитня или тарелки свежих гребешков прямо из Японского моря.

Река Катунь, Алтай

Соленый драйв: Семь морей за одно лето

Российское побережье — это хаос температур и смыслов. Начинайте с севера. Белое море пахнет солью и хвоей. Здесь, в районе Соловков и Кандалакши, северная культура проявляется в каждом камне. Хотите жести? Айс-флоатинг в Баренцевом море — купание среди льдин в спецкостюмах — обнуляет настройки лучше любого психолога.

"Сегодня пакетные туры на Русский Север становятся хитом. Люди ищут не комфорт отелей 'все включено', а суровую эстетику и тишину, которую не купишь в Турции", — отметил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Для тех, кто любит погорячее — Каспий. Дагестан летом превращается в эпицентр жизни. Вода +28 °C, песчаные дюны Избербаша и бесконечный отдых на природе. Каспий — это не только пляж, это древние стены Дербента и лиановые леса Самура. Контраст между мегаполисом и аулом здесь острее, чем местный перец.

Вертикальный мир: от Алтая до Путорана

Горы — это фильтр. Они отсекают лишнее. Алтай в 2026-м остается местом силы. Плато Укок или Чуйский тракт — это маршруты для тех, кто готов сменить бизнес-класс на седло лошади. Кавказ же берет своей мощью. Сулакский каньон в Дагестане глубже Гранд-Каньона, а бирюза его воды кажется неестественно яркой, будто на нее наложили фильтр в реальном времени.

Регион Главная фишка лета 2026
Алтай Конные экспедиции на плато Укок
Кавказ Джип-туры по заброшенным аулам
Плато Путорана Вертолетные прогулки к водопадам-гигантам

Если тянет на экстрим и полную изоляцию — летите в Сибирь. Плато Путорана — край десяти тысяч озер и тысяч водопадов. Здесь природные достопримечательности выглядят как декорации к "Аватару". Это дорого, сложно, но это именно то приключение, о котором рассказывают внукам.

"Лето — пик запросов на маршруты по России. Мы видим, как туристы уходят от городов в сторону национальных парков Урала и Саян", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Термальный детокс: где бьет живая вода

Тюмень закрепила за собой статус термальной столицы. Купание в минералке под открытым небом, когда вокруг шумят сосны — идеальный перезапуск. Кавказские Минеральные Воды предлагают более светский вариант: променады в Железноводске, старинные бюветы и восхождения на гору Бештау. Это классика, которая не стареет.

Культурный код: экскурсии со смыслом

Летний Петербург — это классический коктейль из разводных мостов и белых ночей. Но загляните глубже. В 2026-м модно искать "изнанку" города: скрытые дворики, дацаны и заброшенные парки вроде Сергиевки. Пока толпы штурмуют Эрмитаж, настоящая жизнь кипит на туристических направлениях малых городов: Суздаля, Старой Руссы или Болгара в Татарстане.

"Гастрономия — это 50% впечатлений. Попробовать настоящие эчпочмаки в Казани или ногоон сай в Бурятии — это тоже гастрономический туризм, который сейчас на пике", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о летнем отдыхе в России

Где самое чистое море для купания?

Если искать прозрачность, то это бухты Японского моря в Приморье и заповедные зоны Крыма (мыс Меганом). Каспий чист в районе Дербента.

Нужна ли специальная подготовка для походов на Алтай?

Многие маршруты доступны новичкам, но для серьезных экспедиций, например на Белуху или плато Укок, потребуется хорошая физическая форма и опытный гид.

Какой город выбрать для короткого сити-брейка?

Нижний Новгород или Казань. Оба города идеально подходят для поездки на выходные: отличная еда, виды на Волгу и насыщенная ночная жизнь.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
