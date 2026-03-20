Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде

Хургада превратилась в съемочную площадку постапокалипсиса. Мощный "хамсин" — сухой, обжигающий ветер из недр Сахары — парализовал жизнь на побережье Красного моря. Тысячи российских туристов заперты в номерах, пока снаружи небо окрашивается в кирпичный цвет, а видимость падает до длины вытянутой руки. Пляжи опустели, бассейны накрыты слоем мелкой пыли, напоминающей тертую корицу. Это не просто плохая погода, это климатический нокаут для индустрии.

Пустынный пейзаж с песчаной бурей
Песочный плен: как отели спасают гостей

Администрации отелей в Хургаде, Сафаге и Макади-Бэй перешли на осадное положение. Купание в море запрещено категорически — ветер поднимает опасную волну, а мутная взвесь из песка исключает работу спасателей. Даже открытые бассейны стали зоной табу: мелкая пыль моментально забивает фильтры и вызывает раздражение слизистых. Туристы вынуждены изучать новые тренды в планировании отдыха, перемещаясь от шведского стола к экранам телевизоров в лобби.

"В условиях хамсина инфраструктура отеля изнашивается за сутки как за месяц. Песок проникает в кондиционеры и замки. Главная задача сейчас — удержать людей внутри, чтобы избежать проблем с дыханием и травм от летящего мусора", — объяснил в беседе с Pravda. Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Экскурсии в Луксор и Каир отменены. Трассы перекрыты из-за нулевой видимости. Путешественникам, которые планировали активный отпуск, остается только завидовать тем, кто выбрал национальный туристический маршрут в Югре или спокойные прогулки в России. Египетский сервис сейчас работает на пределе, пытаясь минимизировать дискомфорт от природного хаоса.

Хамсин vs Кошелек: финансовая сторона бури

Главный триггер для недовольства — сорванные планы и потерянные деньги. Вернуть средства за оплаченные заранее морские прогулки или поездки к пирамидам удается не всем и не сразу. Пока одни пытаются договориться с гидами, другие изучают прогнозы по посещаемости Сочи, задумываясь о смене направления на более предсказуемый внутренний рынок в следующем сезоне.

Причина ограничений Последствия для туриста
Нулевая видимость на трассах Отмена поездок в Каир, Луксор, Александрию
Штормовой ветер на море Запрет на дайв-сафари и морские прогулки
Высокая концентрация пыли Закрытие пляжных зон и уличных баров

"Туристы часто забывают, что песчаная буря — это форс-мажор. В большинстве стандартных страховок такие случаи прописаны как обстоятельства непреодолимой силы. Вернуть деньги за отель сложно, а вот за экскурсии операторы обычно делают возврат или перенос дат", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Тем, кто ценит стабильность, эксперты советуют обратить внимание на выгодные июньские направления в России, где риск столкнуться с африканским ветром равен нулю. Впрочем, даже в Сибири запуск новых арт-объектов, таких как скульптура суслика Гоши в Красноярске, вызывает у путешественников больше энтузиазма, чем сидение взаперти в пятизвездочном отеле Хургады.

Безопасность и прогнозы метеорологов

Хамсин в переводе с арабского — "пятьдесят". Считается, что он дует 50 дней в году. На деле это серия мощных выбросов горячего воздуха. Сейчас пик бури только нарастает. Пока египетские службы спасения борются с последствиями стихии, в России решают более эстетические задачи: например, в Ставрополье разбираются с плагиатом популярных скульптур, а в Кузбассе ставят под охрану древний храм в Ильинке.

"Главный риск при хамсине — это не только песок в глазах, но и резкое падение давления, жара до +40°C. Мы рекомендуем туристам находиться в помещениях с системой фильтрации воздуха воздуха и пить больше воды. Поездки на открытом транспорте сейчас смертельно опасны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ожидается, что небо над Красным морем прояснится лишь к середине следующей недели. Тем, кому не сидится на месте, стоит изучить экскурсии по Северу или дождаться окончания ремонта Каскадной лестницы в Железноводске. В Египте же время замерло, спрятанное под толстым слоем пустынной пыли.

Ответы на популярные вопросы о песчаных бурях в Египте

Как долго длится хамсин в Хургаде?

Обычно активная фаза занимает от 2 до 4 дней, но отголоски бури могут наблюдаться в течение недели. Общий сезон ветров длится с марта по май.

Можно ли пользоваться кондиционером во время бури?

Да, но желательно убедиться, что в отеле установлены современные фильтры. В дешевых апартаментах кондиционер может начать "выплевывать" пыль прямо в номер.

Компенсируют ли туроператоры стоимость путевки из-за погоды?

Нет, погодные условия относятся к обстоятельствам непреодолимой силы. Возможен только частичный возврат за неоказанные дополнительные услуги (экскурсии).

Экспертная проверка: управляющий гостиницей Виталий Кузьмин, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
