Кошелек не успевает соображать: индустрия гостеприимства в России взвинтила цены до небес

Анапа за полмиллиона или Мальдивы за те же деньги? Социальные сети гудят, сравнивая кубанский песок с коралловым. На первый взгляд — это чистый абсурд. Но если вскрыть ценники топовых отелей, мы увидим износ старых представлений о бюджетном российском юге. Индустрия гостеприимства в России превратилась в сложный механизм, где шестеренки цен крутятся быстрее, чем успевает соображать кошелек туриста.

Фото: Pravda by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загар

Люкс по-черноморски: откуда такие цифры

Когда новый отель в Анапе выставляет счет в 632 тысячи рублей за неделю, у многих случается короткое замыкание логики. Речь о флагманах вроде Dusit Thani, где "ультра все включено" подразумевает не просто еду, а тотальную опеку. Но это не массовый сегмент. Для тех, кто не готов отдавать годовую зарплату за бунгало, уральские озера стали главным открытием в текущем сезоне. Там сервис проще, зато природа не требует золотых гор.

"Высокий ценник в Анапе — это результат дефицита качественных 5-звездочных объектов при колоссальном спросе внутри страны", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Проблема отечественных курортов — в попытке сделать ювелирную огранку дефекта. Мы строим дворцы на побережье, где инфраструктура города еще помнит советские ГОСТы. Пока в Анапе просят 198 тысяч за стандарт в Movenpick, на других направлениях созревает альтернатива Турции 2026, предлагающая более предсказуемый сервис за меньшие деньги.

Мальдивский десант: почему острова дешевеют летом

Сравнивать июньскую Анапу с июньскими Мальдивами — это как сопоставлять горячий чай с ледяным душем. В России это пик сезона, на атоллах — низкий. Пока наши отельеры закручивают гайки, Мальдивы включают режим выживания. Именно поэтому в июне можно найти "пятерку" за 188 тысяч. Но не стоит обольщаться: это работа на пустом баке. Перелет съест львиную долю бюджета, а муссоны могут испортить весь инстаграмный вид.

"При выборе отдыха важно учитывать скрытые расходы, например, трансфер на гидроплане на Мальдивах может стоить как весь отпуск в Сочи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Многие туристы, напуганные ценами, начинают искать экзотику внутри страны. Часто целью становятся острова Владивостока или дикие пляжи Дальнего Востока. Это выбор тех, кто устал от "шведских столов" и хочет настоящей автономности. Но даже там цены ползут вверх, реагируя на общий перегрев рынка.

Сравнение цен: Анапа vs Мальдивы

Цифры не врут, но они умеют лукавить. Если брать премиальный сегмент, Анапа действительно наступает на пятки тропическим островам. В Гранд Отеле Анапа апартаменты с личным бассейном потянут на 750 тысяч за неделю. Это сопоставимо с виллой в Adaaran Prestige Vadoo. Ситуация напоминает железнодорожную стрелку: либо вы платите за комфорт дома без перелетов и виз, либо за экзотику, но с риском попасть под тропический ливень.

Курорт и категория Цена за неделю (июнь, 2 чел) Анапа 5* (Ультра все включено) от 198 000 руб. Мальдивы 5* (Все включено) от 188 000 руб. Анапа Люкс (с личным бассейном) до 750 000 руб. Мальдивы Вилла (с личным бассейном) от 683 000 руб.

"Рынок переполнен ложными ожиданиями. Часто за красивой картинкой скрываются мошеннические схемы с дешевыми турами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Для тех, кому Анапа кажется слишком тесной, а Мальдивы — слишком далекими, всегда остается отдых в мае 2026 на Алтае. Конечно, алтайские перевалы - это не лазурный берег, но уровень адреналина там точно выше.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе

Правда ли, что Анапа дороже Мальдив?

В сегменте "ультра все включено" цены практически сравнялись. Однако на Мальдивах летом низкий сезон, а в Анапе — самый пик.

Есть ли скрытые налоги при бронировании?

В России действует курортный сбор. Также в сети обсуждается возможный налог на выезд за границу, который может изменить стоимость зарубежных поездок.

Где найти бюджетную альтернативу в России?

Стоит присмотреться к Уралу. Например, озеро Тургояк или суровые красоты плато Маньпупунёр предлагают уникальный опыт за меньшие деньги.

