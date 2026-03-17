Платный выход за порог: слухи о новом налоге на пересечение границы всколыхнули интернет

В середине марта российское медиапространство захлестнула волна тревожных сообщений: интернет-ресурсы и социальные сети наполнились слухами о введении нового налога на выезд за рубеж. Перспектива дополнительного финансового бремени для путешественников вызвала бурную реакцию — от детальных подсчетов будущих трат до резкой критики со стороны профессионального сообщества.

Человек фотографирует достопримечательность на смартфон

Градус дискуссии поднял вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, который в открытом диалоге назвал подобные инициативы "сумасбродными". Эксперты поспешили напомнить, что право на свободу передвижения закреплено в Конституции и не должно становиться объектом новых фискальных экспериров, особенно на фоне уже существующей системы страхования рисков.

На фоне проблем авиасообщения и геополитической нестабильности, вопрос о сборах стал особенно чувствительным. Однако официальные представители власти оперативно вмешались в ситуацию, чтобы успокоить граждан и разъяснить реальное положение дел в законотворческой сфере.

Откуда взялись слухи о новом налоге?

Первоисточником ажиотажа стало предложение Российского союза туриндустрии (РСТ). Глава организации Илья Уманский выдвинул идею создания единого гарантийного фонда, который бы занимался эвакуацией россиян из зон стихийных бедствий, военных конфликтов или терактов. Предлагалось взимать символическую сумму — около 100 рублей с каждого выезжающего, включая "самостоятельных" туристов.

"Идея создания фонда понятна с точки зрения безопасности, но реализация не должна превращаться в очередной налог для граждан. Мы видим, как овертуризм в мире 2025 года заставляет страны вводить ограничения, но Россия идет по пути поддержки путешественников", — объяснил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Важно понимать разницу между обязательным государственным налогом и целевым страховым взносом. Однако в информационном поле эти понятия смешались, породив фейк о "платных границах". На деле речь шла лишь о профессиональной дискуссии по реформированию системы фингарантий, а не о готовом законопроекте.

Официальный ответ Госдумы: ждать ли поборов

Точку в спорах поставил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Он официально заявил, что никаких законодательных инициатив по введению сборов за пересечение границы в парламенте не рассматривается. По его словам, планирование летнего отдыха 2026 должно проходить без лишней тревоги о новых госпошлинах.

Депутат Светлана Бессараб также выступила с резкой критикой "коллективной ответственности". Она подчеркнула, что добросовестные граждане не обязаны оплачивать риски тех, кто осознанно отправляется в нестабильные регионы. Государство и так несет значительные расходы, осуществляя возвраты и организуя помощь при эвакуации из ОАЭ или других кризисных зон.

Мнение отрасли: почему "налог на выезд" не нужен

Профессиональное сообщество считает нынешние механизмы защиты вполне рабочими. Существующее объединение "Турпомощь" уже обладает резервными фондами, сформированными за счет взносов туроператоров. Введение дублирующего налога для физических лиц может привести лишь к росту недовольства и удорожанию зарубежных поездок.

"Мы категорически против любых лишних поборов. Конституционное право на свободу передвижения не должно облагаться налогами. Сейчас важно сосредоточиться на прозрачности выплат в экстренных ситуациях", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Инструмент защиты Источник финансирования Фонд "Турпомощи" Взносы лицензированных туроператоров Медицинская страховка Личные средства туриста (обязательно для виз) Государственные субсидии Бюджет РФ (экстренные случаи государственного масштаба)

Существующие механизмы защиты туристов

На сегодняшний день туристы защищены несколькими уровнями безопасности. Для тех, кто покупает пакетные туры, основной гарантией остается страхование ответственности оператора. Те, кто путешествует самостоятельно, часто полагаются на расширенные программы без виз и частное страхование, которое покрывает широкий спектр рисков — от задержки рейса до медицинской помощи.

"Безопасность туриста — это не только деньги в фонде, но и информированность. Мы видим, как отказ от туров в опасные зоны становится трендом, люди стали более ответственно подходить к выбору направлений", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Вместо новых налогов власти обсуждают модернизацию существующих фондов. Задача стоит в том, чтобы сделать процесс получения компенсаций быстрее и проще, не залезая в карман рядового путешественника. На текущий момент летние альтернативы Турции и другим популярным странам остаются доступными без дополнительных "выездных пошлин".

Ответы на популярные вопросы о налогах на выезд

Правда ли, что с мая 2026 года введут сбор 100 рублей за выезд за границу?

Нет, это недостоверная информация. Идея обсуждалась экспертным сообществом как один из вариантов наполнения фонда помощи туристам ("Турпомощи"), но правительство и Госдума официально отклонили эту инициативу.

Нужно ли платить какие-то налоги при самостоятельном бронировании билетов за рубеж?

Никаких специальных налогов именно "на выезд" в России не существует. При покупке билета вы платите только тариф авиакомпании и стандартные аэропортовые сборы, которые уже включены в стоимость.

Как защищены туристы, если туроператор обанкротится или в стране отдыха начнется конфликт?

Для этого существует компенсационный фонд и фонд персональной ответственности туроператоров. Деньги из них используются для оплаты обратных рейсов и размещения пострадавших граждан без взимания с них дополнительных плат.

