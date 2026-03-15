Проклятие идолов: легенда манси о семерых великанах, которые до сих пор охраняют границы заповедника

Плато Маньпупунёр в Республике Коми — одно из самых загадочных и труднодоступных мест России. Эти гигантские каменные столбы, возвышающиеся посреди нетронутой северной тайги, стали настоящим символом Уральских гор. С 2008 года природный объект официально входит в список "Семь чудес России", ежегодно привлекая сотни подготовленных путешественников, готовых ради встречи с древними великанами преодолеть сотни километров бездорожья.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Chazov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маньпупунёр — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми

Разобраться в особенностях этого маршрута и понять, как организовать поездку с учетом строгих правил заповедного режима, стоит заранее. Посещение такой территории требует не только физической выносливости, но и тщательной подготовки документов, а также глубокого уважения к хрупкой экосистеме Севера.

Что такое плато Маньпупунёр

Плато расположено в границах Печоро-Илычского биосферного заповедника, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это суровая территория, где на плоском хребте стоят семь останцев высотой от 30 до 40 метров. Их возраст оценивается в миллионы лет: мягкие породы разрушались под воздействием осадков, оставляя лишь твердые формы.

Специалисты отмечают, что популярность отдыха в России растет, однако такие локации, как Маньпупунёр, остаются эксклюзивными направлениями для настоящих ценителей природы. В отличие от массовых курортов, здесь нет привычной инфраструктуры, что оберегает первозданность ландшафта от чрезмерного антропогенного воздействия.

"Туризм в удаленные регионы требует иного подхода, чем отказ от туров на популярные зарубежные курорты. Когда мы говорим о таких местах, как Коми, мы имеем дело с уникальной логистикой и необходимостью бронирования мест за многие месяцы до поездки", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Легенды о каменных столбах

На языке народа манси "Маньпупунёр" означает "малая гора идолов". Для коренных народов эти формы рельефа всегда были священными. Легенды гласят, что великаны, желавшие нанести вред местным жителям, были обращены в камень, лишь взглянув на священную гору Ялпинг Нер.

Сегодня это место окутано ореолом мистики, хотя полярный день и северное сияние, которые можно наблюдать в соответствующих сезонах, придают пейзажу вполне земное, но космическое величие.

Как спланировать маршрут

Добраться до плато самостоятельно практически невозможно из-за отсутствия дорог. Основные варианты включают пешие походы, зимние лыжные экспедиции и вертолетные экскурсии. Выбор зависит от бюджета и уровня подготовки группы.

Способ передвижения Средняя сложность
Пеший поход Высокая
Вертолетная экскурсия Низкая
Снегоходный тур Средняя

Важно помнить, что вертолетные рейсы зависят от метеоусловий, которые на Урале крайне изменчивы. Планирование поездки лучше доверять профессионалам, имеющим опыт работы в суровых условиях путешествий 2026.

"Подбор сопровождения — ключ к безопасности. На Северном Урале нет места для импровизации, поэтому работа с надежным туроператором гарантирует наличие разрешений и соблюдение всех норм безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Правила и документы

Поскольку плато находится на территории заповедника, посещение строго регламентировано. Вы должны оформить электронное разрешение заранее. Заявка включает персональные данные и согласование дат посещения, так как потоки туристов лимитированы для защиты экосистемы.

Без официального пропуска нахождение на территории объекта карается штрафами. Оформление документов занимает время, поэтому о подаче заявки в администрацию Печоро-Илычского заповедника стоит позаботиться заблаговременно.

Особенности экипировки

Погода на плато непредсказуема. Даже в летние месяцы возможны заморозки и шквалистый ветер. Экипировка должна включать многослойную одежду, мембранные куртки и качественную обувь. При зимних поездках список дополняется средствами защиты лица от обморожения.

Связи в зоне плато нет. Туристам рекомендуется иметь при себе спутниковый трекер или средства связи, одобренные руководством заповедника. Ответственное поведение — единственный путь к сохранению этого чуда для будущих поколений.

"Безопасность начинается с осознанного выбора одежды и подготовки. Турист должен понимать, что в глухих районах авиасообщение может быть отложено, а оперативная помощь — затруднена", — заметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по активному отдыху Алексей Трусов, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Новости Все >
Создан Комитет по встрече третьего тысячелетия... — писала газета Культура 16 марта 1998 года
Триколор исчез с таблички — и стиль стал спорным: зачем водители заказывают номера без флага
Фуры подают знаки, а водители их не понимают: какой секретный язык используют дальнобойщики
Сахарный враг Пугачёвой бьет по фронтам: тихий недуг превращает жизнь на кипрской вилле в борьбу за зрение
Денежный перелом: почему в 2026 году зарплатой довольно в 10 раз больше новосибирцев
Штрафной Новосибирск: почему за цветы у метро взялись жестче, чем за разбитые дороги
Колыбель стала братской могилой: древний кризис Котлина стёр с лица Земли 80% живых существ
Трамваи-призраки на старых рельсах: обновление парка в Иркутске обернулось маскировкой проблем
Дерзость сквозь века: античная мозаика в Турции хранит едкое послание для завистливых соседей
Металл сдался, а электроника жива: хрупкая деталь ключа превращает современное авто в кирпич
Сейчас читают
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Новости Украины
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Сахарный враг Пугачёвой бьет по фронтам: тихий недуг превращает жизнь на кипрской вилле в борьбу за зрение
Шоу-бизнес
Сахарный враг Пугачёвой бьет по фронтам: тихий недуг превращает жизнь на кипрской вилле в борьбу за зрение
Королева без капризов: как превратить обычную дачу в парфюмерный оазис с помощью одного цветка
Садоводство, цветоводство
Королева без капризов: как превратить обычную дачу в парфюмерный оазис с помощью одного цветка
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Фары на бампере, мотор-легенда: чем МАЗ-5549 сразу выделился среди грузовиков Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты
Жаростойкие шары вместо выгорающих кустов: этот современный цветок цветёт волнами до самых холодов
Жаростойкие шары вместо выгорающих кустов: этот современный цветок цветёт волнами до самых холодов
Последние материалы
Долгоносик не пройдет: простой рецепт раствора, который сделает вашу малину неприкосновенной
Трофей на метровой глубине: наглый способ найти крупную щуку там, где новички сверлить боятся
Создан Комитет по встрече третьего тысячелетия... — писала газета Культура 16 марта 1998 года
Новая машина без космической цены: 6 седанов, которые стоят дешевле остальных в России
Ловушка талого снега: 4 простых шага, чтобы выгребная яма не превратилась в озеро в разгар апреля
16 марта: такое недавнее рабство, запрет псевдонаук и референдум в Крыму
Колесо начинает вибрировать — и это плохой знак: как распознать грыжу на шине до взрыва
Трон великой державы зашатался: инцидент в заливе стал громким треском всей стратегии Трампа
Весна без катастроф: в Каменске-Уральском применили инженерную тактику для спасения домов
Триколор исчез с таблички — и стиль стал спорным: зачем водители заказывают номера без флага
