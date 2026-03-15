Мария Дементьева

Майские праздники могут превратиться в отпуск: куда выгоднее всего поехать в 2026 году

Майские праздники 2026 года обещают стать отправной точкой для масштабного туристического сезона. Традиционное весеннее тепло в сочетании с длинными выходными формирует идеальный ландшафт для коротких интенсивных трипов или полноценного одиннадцатидневного отпуска. В этом году фокус внимания смещается: наряду с привычными курортами, туристы все чаще выбирают локации с нетронутой природой и аутентичным сервисом.

Фото: Designed by Freepik by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Динамика бронирований показывает, что идеальное направление для летнего отдыха многие начинают тестировать именно в мае. Пока основные потоки отдыхающих еще не заполнили популярные локации, есть шанс насладиться архитектурой Калининграда, горами Алтая или пустынными пляжами Египта без лишней суеты и по умеренным ценам.

График выходных и планирование

В 2026 году производственный календарь дарит две серии выходных: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Пятидневный интервал между ними — отличная возможность для тех, кто хочет организовать себе большой весенний отпуск. Однако стоит помнить, что высокий спрос неизбежно ведет к активности недобросовестных агентов: часто правда о горящих турах оказывается горькой, а за низким ценником скрываются мошеннические схемы.

"Майские праздники — это период, когда конкуренция между направлениями достигает пика. Я рекомендую рассматривать не только раскрученные города, но и экологические маршруты, где природа только пробуждается", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Топ направлений внутри страны

Российский туристический рынок в 2026 году предлагает беспрецедентное разнообразие. Для любителей европейской эстетики остается актуальной Калининградская область, а те, кто ищет драйва, выбирают алтайские перевалы, которые в мае покрываются нежно-розовым цветом маральника. Это зрелище часто сравнивают с цветением сакуры, и оно стоит того, чтобы преодолеть тысячи километров.

Для тех, кому важна транспортная доступность и морской воздух, Дальний Восток становится серьезным конкурентом южным регионам. Дикие пляжи Дальнего Востока привлекают отсутствием толп и уникальными пейзажами Японского моря. Если вы решитесь на поездку во Владивосток, обязательно посетите 7 островов Владивостока, где природа сохранила свою первозданность.

Направление Особенности в мае
Алтай Цветение маральника, чистый воздух, отсутствие жары.
Сочи Комфортные прогулки, цветущие парки, подогреваемые бассейны.
Дагестан Экскурсии по каньонам, гастрономический туризм, гостеприимство.

Зарубежные фавориты и безвизовый режим

Турция и Египет остаются лидерами выездного туризма благодаря системе "всё включено". Однако эксперты советуют внимательно следить за логистикой. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке иногда случается неожиданный крюк ради обхода закрытого неба, что увеличивает время в пути. Несмотря на это, карта спокойных курортов по-прежнему включает популярные анталийские берега.

"В мае Турция предлагает оптимальный баланс цены и качества. Если же хочется чего-то нового, стоит обратить внимание на Тунис или Шри-Ланку, которые часто выигрывают по стоимости у премиальных турецких отелей", — отметила в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Экзотика и дальнее зарубежье

Для тех, кто готов к долгим перелетам, Юго-Восточная Азия открывает свои двери. Таиланд и Вьетнам в мае радуют теплым морем, хотя местами уже начинается сезон дождей. Тем не менее, это не пугает туристов, ищущих комфортные пляжи без переплат. Остров Хайнань также остается в топе предпочтений за счет удобства визового режима для россиян.

"Май — месяц контрастов. На Мальдивах можно получить существенные скидки на проживание, а в ОАЭ застать последние недели комфортной температуры перед летним зноем", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о майских праздниках

Нужна ли виза в Турцию или Египет в 2026 году?

Для граждан России посещение Турции остается безвизовым (до 60 дней). В Египте виза оформляется по прилете в аэропорту или онлайн за небольшую плату, а в Шарм-эш-Шейхе можно получить бесплатный "синайский штамп".

Где самое теплое море в начале мая?

Если рассматривать направления в пределах 5-7 часов полета, то это Египет (Красное море) и ОАЭ (Персидский залив). В Турции и на юге России вода прогревается в среднем до +20…+22 градусов.

Стоит ли ехать на Алтай с детьми в мае?

Май на Алтае — время переменчивой погоды. Поездка будет комфортной, если выбрать базу отдыха с хорошим отоплением и бассейном, так как ночи могут быть довольно прохладными.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев
Автор Мария Дементьева
Дементьева Мария Игоревна — эксперт по семейному туризму с 16-летним стажем. Поездки с детьми, безопасность и сервис.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Новости Все >
Фуры подают знаки, а водители их не понимают: какой секретный язык используют дальнобойщики
Сахарный враг Пугачёвой бьет по фронтам: тихий недуг превращает жизнь на кипрской вилле в борьбу за зрение
Денежный перелом: почему в 2026 году зарплатой довольно в 10 раз больше новосибирцев
Штрафной Новосибирск: почему за цветы у метро взялись жестче, чем за разбитые дороги
Колыбель стала братской могилой: древний кризис Котлина стёр с лица Земли 80% живых существ
Трамваи-призраки на старых рельсах: обновление парка в Иркутске обернулось маскировкой проблем
Дерзость сквозь века: античная мозаика в Турции хранит едкое послание для завистливых соседей
Металл сдался, а электроника жива: хрупкая деталь ключа превращает современное авто в кирпич
Стаканчик из фастфуда на колёсах: инженеры превратили надёжные машины в хрупкие гаджеты
Нижний Новгород против коммунального хаоса: что скрывается за новой платформой для взыскания долгов
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Садоводство, цветоводство
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Новости Украины
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Фары на бампере, мотор-легенда: чем МАЗ-5549 сразу выделился среди грузовиков Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Штрафной Новосибирск: почему за цветы у метро взялись жестче, чем за разбитые дороги
Колыбель стала братской могилой: древний кризис Котлина стёр с лица Земли 80% живых существ
Золотой век без нефти и угля: пророчество профессора, которое не захотели услышать в Париже
Узкие джинсы снова застёгиваются: 5 упражнений, которые постепенно убирают ушки на бёдрах
Трамваи-призраки на старых рельсах: обновление парка в Иркутске обернулось маскировкой проблем
Дерзость сквозь века: античная мозаика в Турции хранит едкое послание для завистливых соседей
Металл сдался, а электроника жива: хрупкая деталь ключа превращает современное авто в кирпич
Стаканчик из фастфуда на колёсах: инженеры превратили надёжные машины в хрупкие гаджеты
Семь часов небесного гнева: аномальная вспышка в далекой галактике озадачила всё научное сообщество
Нижний Новгород против коммунального хаоса: что скрывается за новой платформой для взыскания долгов
