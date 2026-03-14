Японское море в кармане: 7 островов Владивостока, где природа еще не видела толп туристов

Владивосток по праву называют воротами к островной природе Приморья. В заливе Петра Великого и у берегов Японского моря раскинулись десятки островов — от благоустроенных до совершенно диких. Здесь можно увидеть краснокнижные маки, заброшенные маяки, военные батареи, песчаные бухты и скалы, уходящие в воду. Для многих путешественников соло-отдых как суперсила проявляется именно здесь, среди суровой красоты океана.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Токаревская кошка

Ниже — семь островов Владивостока и Приморского края, которые стоит включить в маршрут. Современный новый подход к путешествиям подразумевает поиск уникальных локаций, и эти острова полностью соответствуют запросу на эксклюзивность и близость к стихии.

Остров Русский: мост и военная история

Остров Русский — самый известный и доступный. Он расположен всего в километре от материковой части Владивостока и соединён с городом Русским мостом. На острове находится кампус ДВФУ и Приморский океанариум. Русский интересен и военной историей: здесь сохранилась Ворошиловская батарея — мощный артиллерийский комплекс 1930-х годов.

"Русский остров — идеальная точка входа для тех, кто хочет изучить красивые маршруты России. Здесь развитая инфраструктура сочетается с дикими мысами Вятлина и Тобизина", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Остров Шкота: маки и маяк

Шкота — небольшой остров, к которому можно добраться по галечной косе с Русского острова в малую воду. Главная ценность Шкоты — редкие белые маки, занесённые в Красную книгу. На вершине острова стоит полуразрушенный маяк, а по краям скал гнездятся бакланы. Это идеальное место для тех, кто ценит горный отдых и пешие прогулки по пересеченной местности.

Остров Аскольд: олени и золото

Аскольд расположен в 50 километрах от города. В XIX веке здесь добывали золото, а сегодня остров известен как естественный питомник пятнистых оленей. Символ Аскольда — старый маяк на мысе Елагина. Добраться сюда можно только на катере, что делает поездку настоящим приключением.

Остров Главная особенность
Русский Доступность на авто, форты и океанариум
Аскольд Маяк Елагина и пятнистые олени
Рикорда Чистейшая вода и отдых в палатках

Остров Попова: морской заповедник

Остров Попова подходит тем, кто ищет пляжный отдых и познавательные экскурсии. Здесь работает Музей Дальневосточного морского заповедника. Путешественникам часто предлагают попробовать местную региональную кухню, богатую морепродуктами.

"Бухты острова Попова славятся своей прозрачностью. Это отличное место для семейного отдыха, где природа еще сохраняет свой первозданный вид", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Остров Рейнеке: красные скалы

Рейнеке расположен в 25 километрах от Владивостока. Остров знаменит Красными скалами кирпичного оттенка и останками ледокола "Пересвет". Здесь царит атмосфера свободы, а на сопках установлены ветрогенераторы.

Остров Рикорда: дикая природа

Рикорда — необитаемый остров, популярный среди любителей палаточного отдыха. Галечные пляжи и отсутствие инфраструктуры создают ощущение полной изоляции. В окрестных водах нередко можно увидеть тюленей-ларга, греющихся на камнях.

"На Рикорда стоит ехать за тишиной. Важно помнить о безопасности и брать с собой всё необходимое, так как магазинов на острове нет", — отметил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Остров Томящегося Сердца

Этот крохотный островок в бухте Теляковского известен природной "купелью", внутри которой лежит валун в форме сердца. Во время шторма камень ударяется о скалы, издавая звук, напоминающий сердцебиение. Это одна из самых романтичных и труднодоступных точек Приморья.

Ответы на популярные вопросы об островах

Когда лучше всего посещать острова Владивостока?

Идеальное время — с середины июля по сентябрь. В этот период Японское море прогревается до комфортных температур, а туманы сменяются солнечной погодой.

Нужно ли специальное разрешение для посещения островов?

Для большинства островов разрешения не требуются, однако Остров Томящегося Сердца и часть острова Попова входят в состав заповедника, где действуют особые правила пребывания.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, турагент Анастасия Крылова, туроператор Максим Ланин
Автор Алексей Трусов
Трусов Алексей Михайлович — эксперт по активному отдыху с 18-летним стажем. Походы, кемпинг и безопасность маршрутов в России.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отдых природа экология владивосток путешествия
