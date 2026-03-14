Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Трусов

Дорога по кромке неба: почему алтайские перевалы доводят новичков до дрожи в коленях

Горный Алтай по праву называют одним из самых красивых регионов России. Здесь сходятся снежные вершины и степные долины, бурные реки и кристально чистые озёра. Но особое место в этом природном многообразии занимают перевалы — точки, где дорога буквально проходит по кромке неба.

Фото: commons.wikimedia.org by Pavel Kazachkov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Телецкое озеро

Перевалы — это не просто участки горного рельефа. Это природные чудеса, доступные путешественникам. Многие из них лежат вдоль Чуйского тракта, другие требуют серьезной пешей подготовки. Планируя отпуск мечты, стоит заранее оценить сложность маршрута.

Семинский перевал

Семинский перевал — самый высокий на Чуйском тракте. Он расположен на высоте более 1700 метров. Подъём и спуск растянуты на десятки километров, а перепад высот достигает примерно 500 метров.

На вершине установлен памятник в честь присоединения Алтая к России. Отсюда открывается вид на Семинский хребет. Алтайское название перевала — Дьал-Менку, что в переводе означает "каменная грива".

"При планировании поездки по России важно учитывать сезонность и особенности каждого из направлений, ведь даже самый доступный перевал может преподнести сюрпризы в межсезонье", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Перевал Чике-Таман

Один из самых узнаваемых перевалов. Несмотря на относительно небольшую протяжённость, Чике-Таман впечатляет крутым серпантином и скалистыми склонами. Историки считают, что дорога через Улегемский хребет прокладывалась ещё в X-XII веках.

Современный участок трассы был построен в 1980-х годах. На вершине оборудована смотровая площадка, откуда открываются панорамы на извилистую дорогу и горные долины, что делает этот путь популярным среди тех, кто ищет отдых без лишних бумаг и долгих сборов.

Перевал Кату-Ярык

Один из самых впечатляющих и экстремальных перевалов Алтая. Это крутой серпантин из девяти поворотов, спускающийся в долину реки Чулышман. Название переводится как "твёрдая трещина". Дорога требует большого опыта вождения и внимательности.

 

С высоты около 700 метров открывается грандиозная панорама долины. Рядом находятся известные водопады, которые привлекают любителей природы со всей страны.

"Автомобильные маршруты требуют тщательной проверки безопасности, особенно когда речь идет о сложных горных дорогах в удаленных регионах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Перевал Кара-Тюрек

Популярный пеший перевал у подножия Белухи. Он соединяет долины Ак-Кем и Кучерла. Подъём занимает около 4-5 часов, требуя от туриста хорошей физической формы. С вершины открываются виды на Белуху и Аккемские озёра.

Для многих путешественников это место становится кульминацией похода. Важно помнить, что даже для таких маршрутов внутри страны стоит оформлять страховку, чтобы решать вопросы с эвакуацией в случае экстренных ситуаций в горах.

"Анализ рынка показывает, что спрос на сложные пешие маршруты в России растет, так как люди стремятся к уединению и новым впечатлениям в дикой природе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о путешествиях по Алтаю

Нужна ли спецподготовка для поездки на перевалы?

Для автомобильных перевалов достаточно исправного внедорожника и водительского опыта. Для пеших маршрутов, особенно на категорийные перевалы вроде Нижне-Шавлинского, требуются навыки альпинизма и хорошая физическая форма.

Когда лучше ехать на Алтай?

Идеальное время — с июня по сентябрь. В это время дороги наиболее проходимы, а погода позволяет наслаждаться видами.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Алексей Трусов
Трусов Алексей Михайлович — эксперт по активному отдыху с 18-летним стажем. Походы, кемпинг и безопасность маршрутов в России.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм природа путешествия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.