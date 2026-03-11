Отпуск мечты уже манит: как выбрать идеальное направление для летнего отдыха в 2026 году

Россияне всё чаще выбирают летний отдых за границей: за первое полугодие 2025 года турпоток вырос на 12,5 процента, с лидерами в виде Турции, ОАЭ и Китая. Внутренний туризм тоже набирает обороты — 123 миллиона поездок по стране, на три процента больше, чем годом ранее. Лето 2026 обещает быть насыщенным: от бюджетных пляжей Черного моря до экзотических направлений без визы.

Фото: unsplash.com by Dinuka Lankaloka is licensed under Free to use under the Unsplash License Шезлонг

Курорты Краснодарского края, Крым, Алтай и Дагестан останутся хитом в России, а за рубежом безвиз откроет Турцию, Египет и Грузию. С детьми едут в Анталью или Анапу, на машине — в Карелию или Абхазию. Главное — бронировать заранее, проверять визы и безопасность.

Выбор направления зависит от бюджета, транспорта и погоды. Лето жаркое, цены растут, но раннее бронирование сэкономит до 30 процентов.

Курорты Краснодарского края

Отдых на Черном море в Краснодарском крае — бюджетный вариант с пляжами, горами и развлечениями. Вместо Сочи или Анапы выбирайте поселки вроде Витязево, Лазаревского или Джубги: меньше толпы, те же радости. Лето жаркое — воздух до +30 градусов, вода +25.

Добраться проще на поезде или автобусе из Москвы и южных городов. Экскурсии в Красную Поляну, аквапарки и дельфинарии дополнят пляжный релакс. Безопасный отдых здесь на высоте, особенно для семей.

Направление Особенности Краснодарский край Черное море, жарко, самолет/поезд, для детей Азовское море Песчаные пляжи, тепло, автобус, тихо

Популярность растет, готовьтесь к очередям в пик сезона.

"Краснодарский край идеален для пляжного отдыха с детьми благодаря инфраструктуре и теплой воде", — отметила в беседе с Pravda. Ru Ирина Соколова менеджер по зарубежному туризму.

Горный Алтай

Алтай — альтернатива Альпам с озерами, водопадами и трассами вроде Чуйского тракта. Базы отдыха предлагают пантовые ванны и глэмпинг. Лето теплое — до +28 градусов, но в горах прохладнее.

Летите в Горно-Алтайск или едьте на машине по живописной дороге. Рафтинг, сплавы и Телецкое озеро ждут любителей природы. Природные чудеса здесь не кончаются.

Июнь — лучшее время: меньше дождей, комфортная погода.

Крым и Азовское море

Крым восстановил турпоток — 7 миллионов посетителей в 2025. Ялта, Феодосия, Евпатория для пляжей и экскурсий к Ай-Петри. Риски есть, небо закрыто.

Азовское море в Ейске или Голубицкой — песок, ветер для кайта, теплая вода +27. Добраться поездом или машиной по М-4. Рынок растет, цены стабильны.

"Азов подходит для семей — мелко, безопасно и бюджетно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Антон Громов менеджер по внутреннему туризму.

Экскурсии к дворцам и тропе Голицына разнообразят купание.

Турция и Египет без визы

Турция — лидер: all inclusive в Сиде, Белеке, Анталии. Прямые рейсы, море +23-27. Экскурсии в Каппадокию и Памуккале. Альтернативы Турции есть, но она вне конкуренции.

Египет дешевле летом: Красное море для дайвинга, пирамиды. Жара +36, но премиум-отели спасают. Хургадa для семей, Шарм для молодежи.

Горящие туры сделают отпуск доступным.

ОАЭ и Абхазия

ОАЭ без визы на 90 дней: Дубай для шопинга, Рас-эль-Хайма для детей. Жара +40, бассейны под кондиционером. Проблемы с рейсами возможны, проверяйте.

Абхазия — дешево от Сочи: Гагра, Рица, Новый Афон. По паспорту РФ, галечные пляжи и горы.

"ОАЭ летом выгодны для семей с анимацией и парками", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Илья Роденко аналитик туристического рынка.

Отдых с детьми

Анталья и Анапа — хиты: мини-клубы, аквапарки, пологий вход в море. Land of Legends как Диснейленд. Безвиз упрощает Турцию.

Азов или ОАЭ дополнят: теплая вода, анимация. Бронируйте all inclusive заранее.

Путешествия на автомобиле

Дагестан, Карелия, Байкал, Абхазия — для автопутешествий. Сулакский каньон, Рускеала, Ольхон. Дороги живописны, глэмпинги по пути. Альтернатива поездам - трассы М-4, Р-22.

Проверяйте топливо, маршруты и безопасность. Лето идеально для таких выездов.

Ответы на популярные вопросы о летнем отдыхе 2026

Какие направления без визы?

Турция, Египет, ОАЭ, Абхазия, Грузия, Черногория — прямые рейсы или по паспорту.

Где дешевле всего в России?

Азовское море и поселки Краснодарского края: цены ниже Сочи на 20-30 процентов.

Что с безопасностью за границей?

Избегайте зон конфликтов, проверяйте карту спокойных курортов.

Читайте также