Шторы вместо стен: персональные капсулы в поездах обещают комфорт купе по цене плацкарта

Российские железные дороги представили концепт вагона, который заполнит промежуток между плацкартом и купе. Каждое спальное место теперь отделено плотными шторами и перегородками, позволяя пассажиру обустроить личное пространство без лишних затрат на закрытое купе. Это прямой ответ на жалобы тысяч путешественников, уставших от отсутствия приватности в дальних поездках.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поезд

В новом вагоне предусмотрены персональные розетки, USB-разъемы и индивидуальные светильники. Багаж размещается в специальных отсеках, не мешая ногам, а на верхние полки ведут надежные лестницы с антискользящим покрытием. Такие изменения сделают длительные переезды комфортнее, особенно на маршрутах свыше 12 часов.

Стоимость билетов останется на уровне плацкарта, что открывает доступ массовому пассажиру. Идея заимствована у японских капсульных отелей, где индивидуальные ячейки давно стали нормой. Первые вагоны появятся на загруженных линиях в рамках программы обновления подвижного состава до 2030 года.

Новый класс обслуживания в поездах

Концепт вагона от РЖД вводит промежуточный вариант между плацкартом и купе. Это не просто доработка, а полноценный шаг к персонализации поездок. Пассажиры получат возможность уединиться, не меняя привычный бюджет на путешествия.

Дизайнеры учли отзывы тысяч людей, ездящих по России. В результате родилась модель, где каждый квадратный метр работает на комфорт. Такие вагоны идеально подойдут для ночных маршрутов, где приватность решает все.

"Новый вагон меняет правила игры в дальних поездках, делая их похожими на отдых в капсуле", — отметила в беседе с Pravda.Ru проводница Татьяна Ковалева.

Индивидуальное пространство для каждого

Главное новшество — плотные шторы и перегородки вокруг каждого спального места. Они создают настоящую личную зону, где посторонние взгляды не беспокоят. Это прямое заимствование из японских капсульных отелей, адаптированное под российские реалии.

Пространство не сжимается: нижние места остаются просторными, верхние — удобными для доступа. Пассажиры смогут работать, читать или просто отдыхать в изоляции, что особенно ценно в многолюдных вагонах.

Современные удобства на борту

Каждое место оснащено розеткой, USB и личным светильником. Багаж убирается в отсеки под полкой или сбоку, освобождая ноги. Это решает вечную проблему тесноты в плацкарте.

Улучшенная вентиляция и эргономичные материалы снизят усталость от поездок. Стационарные лестницы на верхние полки минимизируют риски падений, особенно ночью.

"Такие удобства сделают поезда конкурентными для праздничных поездок, где спрос на билеты зашкаливает", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Безопасность и эргономика

Антискользящее покрытие на лестницах и надежные перегородки повышают общую безопасность. Материалы выбраны гипоаллергенные, вентиляция — бесшумная. Это важно для семей и тех, кто ездит с детьми.

Класс вагона Ключевые особенности Плацкарт Открытое пространство, базовые удобства Новый вагон Шторы, перегородки, розетки, USB, отсеки для багажа Купе Закрытое на 2-4 места, выше цена

Таблица показывает преимущества: новый вагон сочетает доступность плацкарта с приватностью купе.

Стоимость и доступность

Билеты будут стоить как в плацкарте, но с бонусами купе. Это привлечет тех, кто ищет баланс цены и комфорта, особенно на фоне ажиотажа вокруг поездов.

Массовый сегмент выиграет больше всего: студенты, семьи, командировочные. РЖД рассчитывают на рост спроса в внутренних путешествиях по России.

"Для дальних маршрутов такой вагон — находка, особенно с учетом обновления состава", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Планы запуска и перспективы

Первые образцы пройдут испытания на загруженных линиях. Запуск — на маршрутах с высоким потоком и длительностью свыше 12 часов. До 2030 года вагоны войдут в повседневный оборот.

Это часть большой программы модернизации. Ожидаемый эффект — меньше жалоб, выше удовлетворенность. Поезда станут привлекательнее для тех, кто выбирает внутренний туризм.

Ответы на популярные вопросы о новом вагоне РЖД

Чем новый вагон отличается от плацкарта?

Основное отличие — индивидуальные шторы и перегородки, создающие личное пространство. Плюс розетки, USB и отсеки для багажа, которых нет в стандартном плацкарте.

Сколько будет стоить билет?

На уровне плацкарта, без наценки за приватность. Это сделает его доступным для большинства пассажиров.

Когда запустят первые вагоны?

После испытаний опытных образцов — на маршрутах с высоким пассажиропотоком и длительными поездками.

Читайте также