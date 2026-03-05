Сутки превращаются в светлую бесконечность: где в России можно увидеть настоящий полярный день

Гулять всю ночь при ярком солнце — не фантазия, а реальность для тех, кто отправится за Полярный круг. Уже с конца мая в северных регионах России начинается полярный день — уникальное природное явление, когда солнце не заходит за горизонт сутками и даже неделями. Это время меняет привычное ощущение суток, открывая возможности для круглосуточных прогулок и экспедиций.

Разбираемся, где в России можно увидеть полуночное солнце, какие места выбрать для первого раза и как подготовиться к такой поездке. Россия предлагает десятки вариантов от доступных до экстремальных.

Полярный день длится от нескольких дней до месяцев в зависимости от широты. В Мурманске — более двух месяцев, на Таймыре — почти весь сезон, а на Соловках — всего несколько дней в июне.

Что такое полярный день простыми словами

Полярный день — период, когда солнце не опускается за горизонт более 24 часов. Оно движется по кругу вдоль горизонта, слегка снижаясь, но не исчезая. Это происходит из-за наклона земной оси на 23,5 градуса. Чем ближе к Северному полюсу, тем длиннее такой период.

На Северном полюсе полярный день длится полгода. В России продолжительность зависит от места. После него приходят белые ночи, когда темнота не наступает полностью.

Город Продолжительность Мурманск 20 мая — 23 июля Хатанга Начало мая — начало августа Соловки Несколько дней в июне

Таблица показывает примерные даты. Точные зависят от года и погоды.

Мурманск и Кольский полуостров

Мурманская область — самый доступный вариант. Здесь полярный день длится два месяца. Туристы выбирают морские прогулки по Баренцеву морю, наблюдение за китами и тюленями.

Гуляйте по тундре, мысам Средний и Рыбачий, северным фьордам. Круглосуточный свет позволяет каякинг и яхтинг без спешки.

"Кольский полуостров в полярный день идеален для знакомства с арктической природой России, — отметил в беседе с Pravda. Ru Антон Громов менеджер по внутреннему туризму.

Карелия и Соловецкие острова

Полярный день здесь короче, но особенный. В конце июня закаты сливаются с рассветами. Архипелаг выглядит загадочно: лесные тропы, монастырь, остров Анзер.

Наблюдайте белух у Белужьего мыса. Белое море становится зеркальным, подходя для спокойных экспедиций и соло-путешествий.

Это место сочетает историю и природу без суеты.

Таймыр и плато Путорана

Для диких впечатлений — Таймыр. Полярный день длинный, природа масштабная: озера, каньоны, водопады. Через Хатангу идут к мысу Челюскина.

Встречайте белых медведей, овцебыков у моря Лаптевых. Тишина и ощущение края света.

"Плато Путорана в полярный день открывает активный отдых на новом уровне, — рассказал в беседе с Pravda. Ru Алексей Трусов эксперт по активному отдыху.

Маршруты требуют подготовки, но вознаграждают видами.

Чукотка для искателей приключений

Чукотка — для опытных. Из Анадыря едут к острову Врангеля, Китовой аллее, мысу Дежнева. Круглосуточный свет позволяет долгие переходы.

Наблюдайте арктическую фауну без спешки. Это крайний север с уникальными бухтами вроде Провидения.

Почему стоит увидеть полуночное солнце

Полярный день меняет восприятие времени. Больше часов для походов, фото, встреч с животными. Закаты переходят в рассветы.

"Такие поездки меняют взгляд на Россию, — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Роман Ларин эксперт по туристической безопасности.

Особенность — сложности со сном из-за света. Берите маску.

Как подготовиться к арктическому путешествию

Температура +5…+10 °C даже летом. Возьмите мембранную одежду, утепляющий слой, шапку, перчатки, защиту от насекомых, непромокаемую обувь.

Погода меняется быстро. Ориентируйтесь на конец мая — июль, закладывайте запас дней. Используйте туристические поезда или авиа с новыми правилами.

Ответы на популярные вопросы о полярном дне в России

Когда начинается полярный день в Мурманске?

Примерно 20 мая и длится до 23 июля. Точные даты варьируются по годам.

Нужно ли специальное разрешение для Таймыра?

Для плато Путорана — да, через туроператоров. Обычные маршруты доступны.

Как спать при постоянном свете?

Маска для сна и плотные шторы обязательны. Организм адаптируется за几天.

Стоит ли ехать с детьми?

Лучше с подростками. Маленьким сложно из-за климата и режима.

