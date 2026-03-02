Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Лаврентьев

Соло-отдых как суперсила: локации, где даже новичок почувствует себя уверенно и спокойно

Туризм

Доступ к информации и транспортным средствам упростился, путешествовать стало безопаснее. Одиночество в мегаполисах — глобальная проблема, и все чаще люди выбирают поездки без компании. В соло-путешествии вы полностью погружаетесь в новые места и культуры, не отвлекаясь на чужие предпочтения.

Красивый пляж
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый пляж

Такие поездки помогают выйти из зоны комфорта, лучше узнать себя и восстановить силы. Статистика показывает рост интереса: спрос на туры для одного человека в России вырос в четыре раза за десять лет.

Мы собрали идеи направлений по России и за границу, где одному комфортно и интересно.

Соло-путешествия — новый тренд

Онлайн-сервисы бронирования фиксируют бум самостоятельных поездок. В 2024 году 76 процентов людей 20-40 лет планируют хотя бы одну соло-поездку: треть выбирает новые города или страны, треть — внутренние направления, треть — пляжи.

Tripadvisor составил рейтинг лучших городов для одиночек: Сеул, Катманду, Куско, Бангкок, Осака, Киото, Чиангмай, Рейкьявик, Мельбурн. В списке 25 позиций, где легко ориентироваться одному.

В России тенденция аналогичная: ассоциации туроператоров отмечают четырехкратный рост спроса.

"Соло-путешествия позволяют глубже погрузиться в культуру места, без компромиссов с попутчиками", — в беседе с Pravda. Ru рассказал менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Почему выбирают одиночные поездки

Большинство едет не из-за отсутствия компании — только семь процентов. 75 процентов ищут душевное равновесие: выход из рутины, свободу, связь с собой. Каждый пятый совершает шесть и более таких поездок в год.

Причина Доля путешественников
Душевное благополучие и свобода 75%
Забота о себе 20%
Нет компании 7%

Женщины и мужчины делят доли поровну, треть из них в браке, треть — родители. Различия в интересах: одним — история и экскурсии, другим — пляжи и вода.

Направления за границей

Опросы подчеркивают безопасность, цену и расслабленность. Глобальный индекс миролюбия выделяет Исландию, Ирландию, Австрию, Новую Зеландию, Сингапур, Швейцарию, Португалию, Данию, Словению, Малайзию.

Исландия манит Голубой лагуной, Золотым кольцом: Тингветлир, гейзеры, водопад Гюдльфосс. Ирландия — пабы, музыка, скалы Мохер. Австрия — Вена с Шёнбрунном, Зальцбург Моцарта.

Безвиз или виза по прибытии: Сербия, Индия, Япония, Армения, Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Тунис. Вьетнам популярен, но проверяйте сервис отелей.

"За границей одному важно выбрать страны с низким уровнем преступности и удобной инфраструктурой", — в беседе с Pravda. Ru отметил менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

По России одному

Крупные города безопасны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Золотое Кольцо. Москва таит тихие уникальные места.

Байкал — чистая вода, ландшафты, каякинг, тишина. Алтай — горы, природа, хайкинг. Тропы России захватывают дух. Дагестан — горы, водопады, рафтинг, гостеприимство.

Погода на Байкале переменчива, маршруты на Алтае удаленные — планируйте заранее с гидами.

Советы по безопасности

Везде выбирайте туристические зоны, проверенных операторов. Женщинам в Дагестане — скромная одежда. Доверяйте locals, используйте интернет. Горный отдых в России эволюционирует с комфортом.

Страховка обязательна, оценивайте риски. Семьи и родители успешно ездят одни, фокусируясь на своих интересах.

Практические рекомендации

Бронируйте заранее, особенно на лето 2026 у Черного моря или термальные комплексы. Весной — цветущие сады и сияния. Короткие вылазки: Тула или Калуга.

"Безопасность — приоритет: избегайте одиночных ночевок в диких местах, всегда имейте план Б", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Свобода выбора — главное в соло-поездках.

Ответы на популярные вопросы о соло-путешествиях

Безопасно ли ехать одному?

Да, в туристических зонах и мирных странах. Выбирайте проверенные маршруты и гида где нужно.

Куда проще для новичка?

Крупные города России или безвизовые Азия: Таиланд, Вьетнам.

Что взять с собой?

Страховку, power bank, карты оффлайн, скромную одежду для консервативных регионов.

Сколько стоит соло-отпуск?

От 50 тысяч рублей на неделю по России, за границу — от 100 тысяч с перелетом.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Дмитрий Лаврентьев
Лаврентьев Дмитрий Олегович — эксперт по курортному отдыху с 19-летним стажем. Курорты, сезонность и инфраструктура отдыха.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
