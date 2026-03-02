Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Дементьева

Россия заваривает историю в кружке: 5 напитков, ради которых меняют маршрут

Туризм

Россия открывается путешественникам не только через архитектуру и природные ландшафты, но и через аутентичные вкусы, сохранившиеся в регионах на протяжении столетий. Специалисты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ составили список городов, где согревающие напитки стали частью культурного кода и брендинга территорий. Эти локации предлагают уникальный гастрономический опыт, сопоставимый с полноценным погружением в историю.

г. Звенигород Московской области, Саввино-Сторожевский монастырь
Фото: commons.wikimedia.org by Храмы и монастыри, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
г. Звенигород Московской области, Саввино-Сторожевский монастырь

Традиции гостеприимства в малых и больших городах страны сегодня активно возрождаются. Для тех, кто планирует путешествия по России, такие напитки становятся отличным поводом свернуть с привычных туристических троп. От подмосковного Звенигорода до суровой Бурятии — каждый рецепт отражает характер местности, климат и уклад жизни предков.

Дубовый кофе из желудей в Звенигороде

Звенигород, который часто называют "Русской Швейцарией", привлекает туристов не только древними монастырями, но и необычным напитком из XIX века — дубовым кофе. В эпоху Антона Чехова этот деликатес ценился за мягкий ореховый вкус и отсутствие кофеина. Желудевый кофе служил прекрасной альтернативой классическому напитку, сохраняя бодрость духа без лишней нагрузки на организм.

Сегодня попробовать этот исторический напиток можно в Музее Дуба. Там гостям не только предлагают дегустацию, но и рассказывают, как правильно подготовить сырье, чтобы убрать горечь и раскрыть сладость плодов. Такое выгодное предложение для интеллектуального отдыха позволяет совместить прогулку по холмистым ландшафтам с изучением кулинарных секретов Подмосковья.

Параметр напитка Характеристика (Желудевый кофе)
Основной ингредиент Обжаренные плоды дуба
Вкусовой профиль Ореховый, мягкий, без горечи

Подобные локальные специалитеты часто становятся решающим фактором при выборе направления. Если вы ищете необычные уютные локации вблизи столицы, Звенигород предоставит возможность замедлиться и насладиться атмосферой старой России.

Душепарка в Ярославле

Ярославль, столица Золотого кольца, хранит секрет мощного согревающего напитка — душепарки. Этот рецепт, известный с XV века, базируется на меде, клюкве и обилии специй. В отличие от европейского глинтвейна, душепарка обладает северным характером и часто готовилась с добавлением хмельных основ, таких как вино или пиво, что делало её идеальным средством против сырых ветров с Волги.

В Пошехонском районе Ярославской области до сих пор верят, что только местная болотная клюква дает ту самую правильную кислинку. Современные рестораторы города успешно интегрируют этот напиток в меню, предлагая его как в классическом, так и в безалкогольном вариантах. Это делает поездку в город столь же захватывающей, как лучшие красивые маршруты России по природным заповедникам.

"Душепарка — это не просто напиток, а часть гастрономической идентичности региона. Его популярность растет на фоне интереса к исторической кухне. Это отличный пример того, как локальный продукт может стать магнитом для туристов в любое время года", — в беседе с Pravda. Ru объяснил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Сбитень в Пскове

История псковского сбитня уходит корнями в XII век. Название произошло от процесса "сбивания" двух основ: медовой воды и травяного настоя. В Пскове в состав традиционно входят травы, собранные в Пушкинских Горах, что придает напитку особый аромат. Сбитень пили на ярмарках, его подавали в специальных сосудах — сбитенниках, которые позже стали прообразами самоваров.

Сегодня сбитень — это не только питье, но и важный ингредиент в высокой кухне. Чтобы попробовать его в аутентичной обстановке, стоит отправиться на Тульский кремль или псковские крепостные стены, где лавочники предлагают напиток, приготовленный по старинным канонам. Он отлично восстанавливает силы после долгих прогулок по историческим центрам.

Ногоон сай в Бурятии

Улан-Удэ стоит на Великом чайном пути, и напиток ногоон сай — прямое свидетельство этого исторического факта. Попав в Бурятию из Китая в XVI веке, зеленый плиточный чай претерпел значительные изменения, адаптировавшись под нужды кочевников. Его варят с добавлением молока, соли и сливочного масла, превращая в питательный "энергетический коктейль", который спасает в сорокаградусные морозы.

Для местных жителей это не просто еда, а ритуальный элемент. Шаманы использовали ногоон сай для очищения, а простые путники — для быстрого восстановления энергии. По сытности он может заменить полноценный перекус, что важно для тех, кто выбирает горный отдых или длительные экспедиции по Байкальскому региону.

"Бурятская чайная традиция удивляет тех, кто привык к сладкому чаю. Соль и масло создают уникальный баланс, который идеально подходит для сурового климата. Это один из тех вкусов, которые невозможно забыть и сложно повторить в домашних условиях", — в разговоре с Pravda. Ru подметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Кофе по-мезенски в Архангельской области

В северном городе Мезень кофе готовят в самоварах. Это звучит необычно, учитывая удаленность региона от кофейных плантаций, но традиция прижилась благодаря торговым связям Архангельска. Кофе по-мезенски имеет легкую соленую нотку и подается с черным пряником на основе ржаной муки и жженого сахара. Такой тандем создает неповторимое ощущение тепла посреди арктических пейзажей.

Развитие железнодорожного сообщения делает такие поездки доступнее. С учетом того, что действуют новые правила для пассажиров туристических поездов, планировать визит на Русский Север стало комфортнее. Неспешное чаепитие из самовара в Мезени — лучший способ прочувствовать ритм северной жизни.

"Гастрономический туризм в Архангельской области — это вызов для истинных ценителей. Кофе из самовара — пример того, как заимствованная традиция обросла местными деталями и стала уникальной. Это именно то, что ищут искушенные путешественники", — в беседе с Pravda. Ru рассказала турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о согревающих напитках

В чем отличие сбитня от душепарки?

Сбитень — это медовый напиток на травах, который может быть как холодным, так и горячим. Душепарка — это всегда горячий, более плотный напиток, в основе которого лежит сочетание меда, клюквы и специй, зачастую с добавлением вина или пива.

Содержит ли желудевый кофе кофеин?

Нет, кофе из желудей не содержит кофеина. Это полностью натуральный продукт из плодов дуба, который обладает бодрящим эффектом благодаря высокому содержанию полезных микроэлементов, а не стимуляторов.

Почему бурятский чай соленый?

Добавление соли в ногоон сай обусловлено необходимостью поддерживать водно-солевой баланс в условиях кочевой жизни и сурового климата. Соль помогает задерживать влагу в организме, а жир от молока и масла дает длительный запас энергии.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, специалист по региональной кухне России Мария Костина, турагент Анастасия Крылова.
Автор Мария Дементьева
Дементьева Мария Игоревна — эксперт по семейному туризму с 16-летним стажем. Поездки с детьми, безопасность и сервис.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
